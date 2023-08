Im Jahr 2020 wurde die ELF gegründet. Seit dem hat sich die ELF als Top-Liga im europäischen Football etabliert. Doch was genau ist die European League of Football? SPOX liefert Euch alle Informationen zu der American-Football-Liga.

ELF-Commissioner Patrick Esume kündigte im November 2020 die Gründung einer neuen American-Football-Liga in Europa an. Wenige Monate später ging die European League of Football mit acht Teams in ihre Premierensaison. Die Liga erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. 16 Mannschaften kämpfen in diesem Jahr um den Meistertitel in der ELF - ganze sieben ELF-Teams kommen dabei aus Deutschland.

ELF: Was ist die European League of Football

ELF: Was ist die European League of Football - Die Teams und Conferences

In der ELF gehen seit dieser Saison 16 Teams an den Start. Zum Start der Saison 2023 traten noch 17 Mannschaften in der Liga an, die Leipzig Kings mussten im Juli jedoch den Spielbetrieb in der European League of Football einstellen. Die 16 Mannschaften sind in der ELF auf drei Conferences aufgeteilt. Sechs Teams sind in dieser Saison Teil der Central-Conference, jeweils fünf Mannschaften gehören der West und East-Conference an.

Gleich sieben ELF-Teams kommen aus Deutschland. Österreich stellt mit den Vienna Vikings und den Raiders Tirol zwei Mannschaften. Jeweils ein ELF-Team kommt in diesem Jahr aus Spanien, Ungarn, der Schweiz, Polen, Frankreich, Italien und Tschechien. Längerfristig soll die Liga auf insgesamt 24 Teams aufgestockt werden.

ELF: Was ist die European League of Football - Die Saison

Analog zur NFL besteht die ELF-Saison ebenfalls aus einer Regular Season und den Playoffs. In der Regular Season werden insgesamt 14 Spieltage absolviert. Die drei Conference-Sieger sowie die drei besten weiteren Mannschaften der Regular Season qualifizieren sich für die Playoffs. Nach der Wild-Card-Runde stehen für die Mannschaften die Halbfinalpartien an, ehe der Ligameister im ELF Championship Game bestimmt wird.

Die Vienna Vikings gehen als Titelverteidiger in diese Saison. Im ersten Jahr sicherten sich die Frankfurt Galaxy den ELF-Titel. Im ELF Championship Game standen in den vergangenen beiden Jahren die Hamburg Sea Devils. Können die Hamburger 2023 den ersten Titelgewinn feiern?

ELF: Die Teams in der Übersicht

Team Standort Ligaeintritt Conference Stadion Barcelona Dragons Barcelona 2021 Central Estadi Olímpic de Terrassa Berlin Thunder Berlin 2021 East Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Cologne Centurions Köln 2021 West Südstadion Fehérvár Enthroners Székesfehérvár 2023 East First Field Frankfurt Galaxy Frankfurt am Main 2021 West PSD Bank Arena Hamburg Sea Devils Hamburg 2021 West Stadion Hoheluft Helvetic Guards Zürich 2023 Central Lidl Arena, Wil Milano Seamen Mailand 2023 Central Velodromo Maspes-Vigorelli Munich Ravens München 2023 Central Sportpark Unterhaching Panthers Wrocław Breslau 2021 East Stadion Olimpijski we Wroclawiu Paris Musketeers Paris 2023 West Stade Jean-Bouin Prague Lions Prag 2023 East Stadion FK Viktoria Žižkov Raiders Tirol Innsbruck 2022 Central Tivoli Stadion Tirol Rhein Fire Düsseldorf 2022 West Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Stuttgart Surge Stuttgart 2021 Central Gazi-Stadion auf der Waldau Vienna Vikings Wien 2022 East Stadion Hohe Warte

ELF: Was ist die European League of Football - Die Übertragung im TV und Livestream

Es bieten sich Euch eine Vielzahl von Möglichkeiten die Spiele der ELF live im TV oder im Livestream zu sehen. Zum einen hat sich die ProSiebenSat.1-Gruppe die TV-Rechte an der European League of Football gesichert. Darüber hinaus könnt Ihr die ELF-Spiele aber auch in diversen Livestreams verfolgen - so auch hier bei SPOX.

ELF: Was ist die European League of Football - Die ELF bei SPOX im Livestream

SPOX zeigt in dieser Saison die ELF live und in voller Länge im Livestream. Jeden Sonntag könnt Ihr bei SPOX die ELF im kostenlosen Livestream verfolgen. Hier findet Ihr den kostenlosen Livestream von SPOX.

ELF: Was ist die European League of Football - Die Übertragung im Free-TV und Pay-TV

Für die Free-TV-Übertragung der ELF zeigt sich auch in dieser Saison ProSiebenMaxx zuständig. Der TV-Sender zeigt ausgewählte Spiele am Wochenende live und vollumfänglich im TV. Im kostenlosen Livestream könnt Ihr die ELF zudem auf ran.de erleben.

Einen Livestream der Spiele bietet die ELF zudem selbst an. Mit den ELF Gamepass könnt Ihr sämtliche Spiele der Saison live sowie zeitversetzt sehen. Den ELF Gamepass könnt Ihr kostenpflichtig buchen.

