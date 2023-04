NFL Draft 2023, Übertragung: Tag 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Nacht wählen die Franchises an Tag 1 des NFL-Drafts 2023 die ersten Spieler für die bevorstehende Saison aus. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Event live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Noch steht auf den Kunstrasen in den Stadien der 32 NFL-Mannschaften alles still. Und das wird es auch noch eine Zeit lang. Allerdings besteht die NFL nicht nur aus Action auf dem Spielfeld, mit dem NFL-Draft 2023 startet in der heutigen Nacht auf Freitag, den 28. April, eine der wichtigsten Veranstaltungen der Saison. Bei dieser werden nämlich 259 College-Talente auf sieben Runden aufgeteilt von den Teams der NFL ausgewählt. Anschließend erhalten sie die Möglichkeit, für einen Kaderplatz zu kämpfen.

Der Draft findet in diesem Jahr in der Union Station in Kansas City statt, der Heimat des amtierenden Super-Bowl-Champions. Wie üblich läuft der Draft über mehrere Tage. Heute Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit startet Tag eins. Direkt zu Beginn der Show werden in der ersten Runde die besten Picks, die für die größten Talente des Landes reserviert sind, verkündet.

Tag zwei mit den Runden zwei und drei steigt dann morgen in der Nacht auf Samstag, den 29. April - bereits um 1 Uhr nachts.

NFL Draft 2023, Übertragung: Tag 1 heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung des ersten Draft-Tages sind die beiden Sender verantwortlich, die auch die Übertragungsrechte für die Spiele der Saison 2023 besitzen. Dabei handelt es sich um den Privatsender RTL und um den Streamingdienst DAZN.

© imago images Da wo die Kansas City Chiefs ihre Meisterschaft ausgiebig feiern konnten, findet die nächste große Zeremonie statt: Die Union Station dient als Austragungsort des kommenden NFL-Drafts.

Nachdem ProSieben seine TV-Rechte an der NFL verloren hat, ist nun RTL die neue Heimat der NFL-Fans in Deutschland im klassischen TV. Bereits um 0.30 Uhr geht auf dem Spartensender Nitro der Draft los. Mit dabei sind einige bekannte Gesichter, die in den vergangenen Jahren Teil des ran-Football-Teams waren. Darunter Jan Stecker, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Weiters begleiten Euch auch Jan und Alexander von Kuczkowski durch die Nacht. Zudem ist die Veranstaltung parallel dazu auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen.

Auch DAZN ist heute Nacht mit von der Partie, beginnt allerdings erst um 2 Uhr zu übertragen. Direkt bei Übertragungsbeginn geht die Action also bereits los. Auch der Streamingdienst schickt ein deutsches Team ins Rennen. Das Kommentatoren-Duo bilden dabei Martin Pfanner und Arik Bredendiek. Sie werden von Gästen wie Jakob Johnson, Bernhard Seikovits und David Bada tatkräftig unterstützt. Morgen startet dann um 1 Uhr nachts die Übertragung des zweiten Draft-Tages bei DAZN.

Neben der NFL bietet das "Netflix des Sports" zudem zahlreiche andere Sportarten an. Darunter Spiele der NBA und in Sachen Fußball Partien der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division sowie haufenweise Länderspiele.

© getty NFL-Commissioner Roger Goodell verkündet beim Draft die Namen der gedrafteten Spieler.

Außerdem sind auf der Plattform auch Übertragungen zu folgenden Sportarten zu sehen: Tennis, Handball, Motorsport, Darts, Radsport, MMA, Wrestling, Boxen, Schach, Wintersport. Zugriff auf all dies - oder zumindest Teile davon - bekommt Ihr nur mit einem gültigen Abonnement. Dieses besteht aus drei Paketen: aus DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

NFL Draft 2023, Übertragung: Tag 1 heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

NFL Draft 2023, Übertragung: Tag 1 heute im Liveticker

Natürlich wird auch SPOX einen Liveticker als perfekte Alternative zu den Bewegtbildbertragungen liefern. Früh genug wird dieser auf der Website angezeigt.

© getty Quarterback C.J. Stroud (Ohio State) zählt zu den Favoriten auf den ersten Pick.

NFL Draft 2023: Die Reihenfolge für Runde eins

Bei der Reihenfolge der Draftpicks gilt üblicherweise: Je besser man die vergangene Regular Season abgeschlossen hat, desto weiter runter fällt man in der Liste und desto schwächer - zumindest in der Theorie - ist der Pick. Mithilfe von Trades lässt sich die Reihenfolge noch beeinflussen. Grundsätzlich hatten die Chicago Bears mit einer Bilanz von drei Siegen und 14 Niederlagen zwar die schlechteste Bilanz, aufgrund eines Trades ist der Pick jedoch an die Carolina Panthers gewandert, die nun als Erste ran dürfen.