NFL Draft Value Chart: Wer hat wirklich das größte Draft-Kapital 2023?

Gleich zwei Teams gehen mit zwölf Picks in den NFL Draft 2023, viele weitere haben mindestens zehn. Doch wer hat damit das größte Draftkapital?

Um den Draft Value der gesammelten Picks zu ermitteln, bedienen wir uns der Trade Value Chart von Jason Fitzgerald und Brad Spielberger von Over The Cap.

Die Chart basiert auf dem Wert vergangener Draftklassen von 2011 bis 2015 geordnet nach Pick über die Gesamtlänge der Rookie-Verträge. Bewertet wurde nach Verträgen und tatsächlichen Leistungen der Spieler.

Der erste Pick ist demnach 3000 Punkte wert, der 16. 1595, der 32. 1244. Zudem haben die ersten Picks der Runden 3 bis 7 die Werte: 885, 637, 478, 354 und 246. Wir zeigen, wer 2022 den höchsten Draft-Value mit all seinen Picks innehat.

Der Stand der folgenden Zahlen ist der 12. April 2023.