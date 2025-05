In einem einseitigen Spiel nehmen die Indiana Pacers die Cleveland Cavaliers auseinander und sichern sich die 3:1-Führung in der Serie.

Die Cavs wären an diesem Abend wohl besser zu Hause geblieben. Durch eine Machtdemonstration in Halbzeit eins lassen die Pacers Cleveland nicht den Hauch einer Chance und stehen vor dem Einzug in die Conference Finals.