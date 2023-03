NFL: Geno Smith bleibt bei Seattle Seahawks

Geno Smith bleibt den Seattle Seahawks offenbar erhalten. Der Quarterback hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem Team auf einen neuen Dreijahresvertrag in Höhe von 105 Millionen Dollar geeinigt.

Durch die Einigung am Montag braucht das Team also nicht den Franchise Tag, den man bis Dienstag nutzen kann, auf Smith anzuwenden. Beide Seiten hatten sich zuletzt optimistisch bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit geäußert.

Genaue Details zum Vertrag sind noch unklar, doch ist damit sichergestellt, dass Smith auch im kommenden Jahr als Starter bei den Seahawks spielen wird.

Smith war die große Überraschung der vergangenen Saison und führte sein Team sieben Jahre nach seinem letzten Starter-Job bei den Jets in die Playoffs.

Smith hatte die Nachfolge des nach Denver getradeten Russell Wilson angetreten und wurde schließlich in den Pro Bowl und zum Comeback Player of the Year gewählt.

Mit Smith ist damit auch der zweite namhafte Quarterback vom Markt, nachdem sich Derek Carr am Montag für die New Orleans Saints entschieden hatte.