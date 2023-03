NFL Free Agency 2023 Tag 4: Gardner Minshew findet neues Team - Gute Nachrichten von Damar Hamlin

Der vierte Tag der Free Agency brachte auch noch den letzten namhaften Quarterback unter die Haube. Zudem sahen wir einen Rekord-Signing-Bonus und mehrere Teams, die ihre Offensive Lines aufgestockt haben. Derweil wurden bestimmte Präferenzen von Star-Receivern bekannt. Tag 4 der Free Agency im Recap.

Tag 4 der Free Agency stand ganz im Zeichen kleinerer Deals und großer Spekulationen. Doch bevor der Tag überhaupt begann, war schon ein bedeutender Move perfekt: Die Cincinnati Bengals schlugen auf dem Free-Agent-Markt zu und sicherten sich die Dienste von Offensive Tackle Orlando Brown Jr., der zugleich den größten Signing Bonus überhaupt für einen Offensive Lineman einstrich mit 31 Millionen Dollar. Brown wird voraussichtlich der neue Left Tackle des Teams, sodass Jonah Williams auf die rechte Seite wechselt. Zudem wurde später Cody Ford verpflichtet, der mutmaßlich auch eine Option als Tackle sein wird, nachdem er in den vergangenen Jahren als Guard aktiv war - in seinem Rookie-Jahr 2019 spielte er Right Tackle für die Bills. Beide Moves stellen die Zukunft von La'el Collins infrage. Dieser wird nach seiner schweren Knieverletzung im Januar wohl ohnehin kein Faktor im Jahr 2023 sein und könnte sogar ein Cut-Kandidat in naher Zukunft sein, nach nur einem Jahr in Cincy. NFL Free Agency 2023: Kehrtwende bei Eagles Am Mittwoch hieß es noch, dass die Eagles Cornerback Darius Slay entlassen würden. Doch plötzlich vermeldete er selbst, dass er doch bleiben wird. Genaue Details zu seinem Bleiben gibt es noch nicht, doch wird er wohl mindestens einen überarbeiteten Vertrag erhalten, um seinen Cap-Hit von bislang 26,111 Millionen Dollar deutlich zu senken. NFL Free Agency 2023: Odell Beckhams Gehaltsvorstellungen Odell Beckham Jr. ist immer noch auf dem Markt und sicherlich der beste noch verfügbare Wide Receiver, auch wenn er 2022 nicht gespielt hat. Das allerdings hält ihn nicht davon ab, einen stattlichen Preis für seinen neuen langfristigen Vertrag zu verlangen. Wie Dianna Russini von ESPN berichtet, soll OBJ von interessierten Teams ein Jahresgehalt im Bereich von 15 bis 20 Millionen Dollar verlangen. Auf dem aktuellen Markt wäre dies besonders hoch gegriffen, haben doch die bisherigen Topverdiener in dieser Free Agency (Jakobi Meyers, JuJu Smith-Schuster, Allen Lazard) allesamt Gehälter im Bereich von rund elf Millionen Dollar pro Saison bekommen. Noch hat sich indes kein Favorit auf eine Verpflichtung von OBJ herauskristallisiert.

© getty NFL Free Agency 2023: DeAndre Hopkins hat ein Wunschteam Ein großer Name auf dem Wide-Receiver-Trade-Markt ist DeAndre Hopkins, der die Arizona Cardinals wohl verlassen wird. Wo es hingeht, ist offen, doch offenbar hat der Ex-Texans-Star eine klare Präferenz, wenn es um sein nächstes Team geht. Jane Slater vom NFL Network meldet, dass Hopkins am liebsten zu den Dallas Cowboys wechseln würde, also zurück nach Texas. Und sein Wort hat durchaus Gewicht in dieser Sache, denn Hopkins besitzt eine No-Trade Clause in seinem Vertrag. Die Cowboys allerdings werden eher mit OBJ in Verbindung gebracht und können sich einem Medienbericht zufolge durchaus eine Verpflichtung des Ex-Giants vorstellen. NFL Free Agency 2023: Jalen Carter muss nicht ins Gefängnis Aufatmen bei einem der größten Draft-Prospects der Klasse von 2023. Jalen Carter wird nicht für seine Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen mit Todesfolge ins Gefängnis müssen. Stattdessen wurde er vor einem Gericht zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Er muss zudem eine Strafe in Höhe von 1000 Dollar zahlen und 80 Stunden Sozialdienst ableisten. Da er aber nicht ins Gefängnis muss, dürfte auch sein Draft Stock nicht allzu großen Schaden genommen haben. Er galt vor Bekanntwerden dieser Sache als wahrscheinlicher Top-5-Pick. NFL Free Agency 2023: Seahawks finden neuen Center Die Seattle Seahawks brauchten nach dem Rücktritt von Austin Blythe einen neuen Center, zumal auch Kyle Fuller Free Agent wurde. Sie fanden ihn in Evan Brown, der von den Lions kommt. Brown spielte zuletzt Guard, hat jedoch 2021 noch ausschließlich Center in Detrot gespielt. Er ist ein größerer und athletisch besserer O-Liner, als es sein Vorgänger in Seattle war, und sollte schon deshalb ein Upgrade für die Offensive Line sein.

© getty NFL Free Agency 2023: Giants arbeiten am Receiving Corps Eine der größten Baustellen der New York Giants war das Receiving Corps. Am Donnerstag befassten sie sich mit genau diesem Problem und verpflichteten zunächst Slot-Receiver Parris Campbell von den Indianapolis Colts. Anschließend gaben sie ihrem Eigengewächs Darius Slayton, der unter Brian Daboll im Vorjahr aufblühte, einen neuen Zweijahresvertrag. Das gepaart mit der Ankunft von Tight End Darren Waller gibt dieser Offense schon ein wenig mehr Feuerpower als zuletzt noch. OBJ jedoch wird nicht auch noch dazu stoßen, dazu scheint der Ex-Giant zu teuer zu sein. NFL Free Agency 2023: Lions holen alten Bekannten zurück Die Lions haben derweil erneut auf dem Markt zugeschlagen und ihre Offensive Line verstärkt. Sie holten ihren eigenen Drittrundenpick von 2015, Graham Glasgow, in die Motor City zurück. Er spielte zwischenzeitlich drei Jahre bei den Broncos und soll nun die Offensive Line der Lions noch stabiler machen. NFL Free Agency 2023: Patriots machen mehrere Moves Die Patriots hatten einiges zu tun am Donnerstag. Nachdem in der Nacht zuvor schon Running Back James Robinson verpflichtet wurde, womit wohl das Ende von Damien Harris in Foxborough besiegelt ist, gaben sie auch noch Linebacker Mack Wilson einen neuen Vertrag. Später am Tag wurde dann auch noch mit Long Snapper Joe Cardona verlängert. Darüber hinaus empfingen sie auch noch mehrere Free Agents zu Besuchen. Darunter Ex-Patriot-Edge-Rusher Trey Flowers, Ex-Dolphins-Linebacker Andrew Van Ginkel und Ex-Vikings-Receiver Bisi Johnson. Van Ginkel reiste anschließend weiter nach Las Vegas, zu den anderen haben wir noch keine weiteren Informationen.

© getty NFL Free Agency 2023: Steelers bauen Linebacker-Gruppe um Die Pittsburgh Steelers arbeiten weiter daran, ihre Defense neu aufzustellen. Am Donnerstag wurde Ex-Patriots- und -Dolphins-Linebacker Elandon Roberts verpflichtet. Anschließend entließ man Myles Jack. Zudem soll das Team darüber nachdenken, den ehemaligen Steelers-Edge-Rusher Bud Dupree zurückzuholen. Dieser wurde kürzlich von den Titans entlassn. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Neuzugang Patrick Peterson statt seiner bisherigen Nummer 7 - Ben Roethlisbergers Nummer in Pittsburgh - mit der Nummer 20 auflaufen wird. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Cousins Bryant McFadden, der einst ebenfalls die 20 bei den Steelers getragen hat. Beide haben im Übrigen auch einen gemeinsamen Podcast. NFL Free Agency 2023: Weitere News und Gerüchte Fullback Jakob Johnson hat bei den Las Vegas Raiders einen neuen Einjahresvertrag erhalten.

Miles Sanders hat sich in der Nacht zum Donnerstag den Carolina Panthers angeschlossen. Bis zum Super Bowl spielte er für die Philadelphia Eagles.

Die Colts haben Gardner Minshew als ihren neuen Backup-Quarterback verpflichtet. Er bekommt einen Einjahresvertrag und folgt seinem bisherigen Offensive Coordinator in Philadelphia, Shane Steichen, nach Indy.

Die Bears haben ihre Defensive Line nochmal verstärkt und Defensive Tackle Andrew Billings verpflichtet. Er spielte zuletzt für die Raiders. Und dann verpflicheten die Bears auch noch Tight End Robert Tonyan. Er kommt von den Packers und unterschreibt für ein Jahr.

Die Buccaneers haben sich mit Chase Edmonds auf einen Vertrag geeinigt. Er spielte zuletzt bei den Broncos und Dolphins und soll helfen, Leonard Fournette zu ersetzen. Ferner denken die Bucs darüber nach, Tristan Wirfs künftig als Left Tackle einzusetzen. Das deutete GM Jason Licht auf einer Pressekonferenz an.

Die Bengals halten Trent Taylor. Er war im Vorjahr einer der besten Punt Returner der Liga.

Eine für Donnerstag anberaumte Pressekonferenz für Jimmy Garoppolo in Las Vegas wurde kurzfristig auf Freitag verschoben. Einen Grund nannten die Raiders nicht. Es soll jedoch nichts Gravierendes sein, der Deal wackelt wohl nicht.

Bills-GM Brandon Beane sprach auf einer Pressekonferenz über den Status von Damar Hamlin. Dieser wolle "definitiv" wieder in der NFL spielen und bewege sich "in die richtige Richtung", was seine Reha angeht.

© getty NFL Free Agency 2023 im LIVETICKER zum Nachlesen 23.55 Uhr: Und das ist doch ein perfekter Schlusspunkt für den heutigen Ticker! Vielen Dank für Euer Interesse. Ich verabschiede ich mit dem Hinweis, dass wir morgen erneut ab 15 Uhr unsere große Free-Agency-Liveticker beenden werden und hoffe, Euch dann nochmal hier begrüßen zu können. Bis dahin eine gute Nacht! 23.45 Uhr: Bills-GM Brandon Beane hat auf einer heutigen Pressekonferenz über Safety Damar Hamlin gesprochen. Dieser habe "definitiv" die Intention, wieder in der NFL zu spielen, nach seinem Kollaps im Januar. "Er trendet in die richtige Richtung", ließ Beane wissen. Das sind doch schöne Nachrichten aus Buffalo! 23.35 Uhr: Eigentlich sollte Jimmy Garoppolo heute bei den Raiders auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Die Raiders posteten sogar ein Video mit einer freudigen Umarmung zwischen Josh McDaniels und Jimmy G. Doch diese PK wird nun auf morgen verschoben. Warum? Dazu gab ein Teamsprecher auf Nachfrage örtlicher Reporter keinen Kommentar ab. Laut Jeff Howe von The Athletic soll es keine Probleme mit der Verpflichtung geben, aber merkwürdig ist das schon, was da vor sich geht ... 23.25 Uhr: Die Bengals halten Running Back Trayveon Williams. Er war ein Sechstrundenpick 2019 und kam hauptsächlich in den Special Teams zum Einsatz. Das dürfte auch so bleiben, allerdings wird er wohl in der Depth Chart hinter Joe Mixon aufrücken, da Samaje Perine nun für Denver spielt. 23.15 Uhr: Die Bears haben Backup-Quarterback Trevor Siemian entlassen. Sie sparen damit 1,965 Millionen Dollar an Cap Space. Zuvor hatten sie PJ Walker verpflichtet, der nun offenbar die Nummer 2 hinter Justin Fields sein wird. Ich glaube zwar schon, dass da noch ein Veteran dazu stoßen könnte, doch Walker ist vom Spielstil her ein ähnlicher Typ wie Fields, wodurch er durchaus Sinn macht als Backup, wenn man das Offensiv-Scheme nicht verändern will, wie es mit Siemian zum Beispiel der Fall wäre. 23.05 Uhr: Erste Konsequenz dieser Verpflichtung? Nun wird Nick Foles mehreren Medien zufolge entlassen. Das würde dann 2,1 Millionen Dolalr an Cap Space freimachen. 22.58 Uhr: Minshew macht natürlich schon deshalb Sinn, weil er das Scheme vom neuen Head Coach Shane Steichen kennt. Steichen war im Vorjahr noch der Offensive Coordinator der Eagles und Minshew auch dort schon der Backup-QB. 22.52 Uhr: Minshews Vertrag beläuft sich wohl auf ein Jahr und 3,5 Millionen Dollar.

© getty NFL Free Agency 2023: Gardner Minshew geht zu den Colts 22.50 Uhr: Gestern noch spekuliert, heute amtlich! Die Colts verpflichten Gardner Minshew! Er wird der Backup des neuen Starting Quarterbacks in Indy werden. Wer das wird, werden wir aber wohl erst Ende April in Runde 1 des Drafts erfahren. Minshew jedenfalls kehrt nach seinem Abstecher nach Philly in die AFC South zurück, wo er in Jacksonville seine Karriere begonnen hat. 22.40 Uhr: Mike Garafolo meldet, dass auch Edge Rusher Trey Flowers den Patriots heute einen Besuch abstattet. Den Weg dahin kennt er, er war schließlich ein Viertrundenpick New Englands im Draft 2015 und gewann mit den Patriots zwei Super Bowls. Nach seiner Entlassung nach drei Jahren in Detroit spielte er im Vorjahr in vier Spielen für die Dolphins. Kehrt er nun an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er einst zum Star wurde? Ich hätte seine Rückkehr eigentlich schon nach seinem Lions-Abgang erwartet, doch damals schien kein Interesse zu bestehen - und jetzt?

© getty NFL Free Agency 2023: Patrick Petersons Nummer steht fest 22.30 Uhr: Patrick Peterson wird bei den Steelers die Nummer 20 tragen. Warum ist das erwähnenswert? Nun, zum einen, weil man ihm die 7 wohl nicht geben wollte - es war Ben Roethlisbergers Nummer. und zum anderen, weil es eine Familienangelegenheit ist. Früher trug Cornerback Bryant McFadden die 20 bei den Steelers und der ist Petersons Cousin! Beide haben übrigens auch einen gemeinsamen Podcast namens "All Things Covered". Ich dachte, das solltet Ihr wissen. 22.20 Uhr: Slaytons Deal ist für zwei Jahre und zwölf Millionen Dollar. insgesamt kann er bis zu 16,5 Millionen Dollar verdienen. 22.15 Uhr: Die Giants halten Wide Receiver Darius Slayton mit einem Zweijahresvertrag. Das berichtet das NFL Network. Slayton war ein Fünfrtundenpick der G-Men 2019 und wusste zu überzeugen, wenn er fit war in den vergangenen vier Jahren. Im Vorfeld der abgelaufenen Saison galt er noch als möglicher Cut-Kandidat, setzte sich unter dem neuen Head Coach Brian Daboll am Ende aber doch durch. Mehrere Medien berichten, dass es durchaus mehrere Interessenten für Slayton gab. 22.05 Uhr: Die Bengals investieren nochmal in die Offensive Line und nehmen Guard Cody Ford für ein Jahr unter Vertrag. Der Zweitrundenpick der Bills im Draft 2019 spielte zuletzt für die Cardinals und davor drei Jahre in Buffalo. Ford kann beide Guard-Positionen spielen und war in seiner Rookie-Saison der Right Tackle in Orchard Park. Und das ist bemerkenswert, denn die Bengals haben ihn soeben als Offensive Tackle per Twitter bestätigt. Vielleicht noch ein Indiz dafür, dass Collins kein Faktor sein wird? 21.55 Uhr: Van-Ginkel-Update: Er hat Foxborough wieder verlassen und ist nun auf dem Weg nach Las Vegas für einen Besuch der Raiders. Insofern wird eine Verpflichtung seitens der Patriots eher unwahrscheinlich. 21.45 Uhr: Die Browns basteln weiter an ihrer defensiven Front und nehmen Trysten Hill unter Vertrag. Er spielt den klassischen Defensive Tackle und ist ein relativ sicherer Tackler. Er war ein Zweitrundenpick der Cowboys 2019 und spielte im Vorjahr auch kurz für die Cardinals. 21.35 Uhr: Wide Receiver DJ Chark wird die Panthers am Freitag besuchen. Er spielte zuletzt für die Lions und davor vier Jahre bei den Jaguars. Die Panthers brauchen mehr Waffen, nachdem sie DJ Moore im Trade für den Top-Pick im Draft abgeben mussten.

© getty NFL Free Agency 2023: DeAndre Hopkins präferiert wohl Cowboys 21.25 Uhr: Ein Wide Receiver, der auf dem Trade Block steht, ist DeAndre Hopkins. Seine Zukunft ist noch ungeklärt, doch wenn es nach ihm geht, scheint er eine klare Präferenz zu haben. NFL-Network-Reporterin Jane Slater berichtet nämlich, dass Hopkins gerne zu den Cowboys wechseln würde. Und da Hopkins eine No-Trade Clause im Vertrag hat, dürfte sein Wort Gewicht haben bei den Cardinals. Ein Trade würde acht Millionen Dollar an Cap Space freimachen und das Draftkapital eines Teams im Rebuild aufstocken. Nur zur Info: Ein aufnehmendes Team müsste 19,45 Millionen Dollar an Cap Space haben, um Hopkins' bis 2024 laufenden Vertrag zu übernehmen. Die Cowboys stehen bei mehr als 22 Millionen Dollar. Nach einem Trade stünde dann sicherlich ein neuer Deal an, da Hopkins in erster Linie mal keine Garantieren mehr im Deal übrig hat. 21.15 Uhr: Eine Frage, die man nach der Verpflichtung von Orlando Brown bei den Bengals durchaus stellen muss, ist diese: Was wird jetzt eigentlich aus La'el Collins? Der Ex-Cowboy hatte erst vor einem Jahr einen Dreijahresvertrag bei den Bengals unterschrieben. Jener Deal war allerdings äußerst tierfreundlich. Und in den Playoffs riss er sich dann Kreuz- und Innenband im Knie. Das heißt: Es ist unwahrscheinlich, dass er 2023 eine große Hilfe sein wird für das Team. Und damit scheint es durchaus möglich, dass man ihn in Kürze wieder entlässt. Er würde sechs Millionen Dollar an Cap Space einsparen. Und Garantien hat der Deal ohnehin nicht mehr ... Die NFL ist ein hartes Businees. 21.05 Uhr: Hier mal was zum Nachdenken: Darius Slay, der jetzt dann doch bei den Eagles bleiben wird, hat seine besten Gegenspieler 2022 benannt. Wer ihn gefragt hat, weiß ich nicht, doch diese Herren sind seine fünf besten Wide Receiver, gegen die er in der Vorsaison antreten musste: Justin Jefferson Diontae Johnson CeeDee Lamb Terry McLaurin Chris Olave Also die Nummer 2 überrascht mich dann doch, schließlich hatte er nicht mal seine beste Saison und einige Drop-Probleme.

© getty NFL Free Agency 2023: Neuer Center für die Seahawks 20.55 Uhr: Die Seahawks haben sich mit Offensive Lineman Evan Brown auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Brown spielte zuletzt drei Jahre für die Lions und war zuletzt hauptsächlich als Right Guard im Ensatz - 2021 setzten sie ihn jedoch exklusiv als Center ein. Wie passt er bei den Seahawks rein? Also Stand jetzt könnte er sogar der Starting Center werden. Kyle Fuller ist Free Agent und Joey Hunt war noch nie Vollzeit-Starter in seiner Karriere ... 20.45 Uhr: Die Bears schlagen wieder zu und verpflichten Defensive Tackle Andrew Billings. Er spielte zuletzt für die Raiders und startete 14 Spiele. 20.35 Uhr: Jihad Ward bleibt derweil bei den Giants. Er bekommt einen Einjahresvertrag. Er geht in eine zweite Saison in blau und hatte eine produktive Saison 2021 als sitiativer Pass Rusher - er kam auf 23 Pressures, die zweitemeisten seiner Karriere. 20.23 Uhr: Wide Receiver Nick Westbrook-Ikhine bleibt derweil doch bei den Titans. Er hatte keinen RFA Tender erhalten, wird nun aber doch mit einem Einjahresvertrag zurückgeholt.

© getty NFL Free Agency 2023: Lions holen Glasghow zurück 20.10 Uhr: Die Lions holen einen alten Bekannten zurück: Schefter meldet, dass Guard Graham Glasgow einen Einjahresvertrag über bis zu 4,5 Millionen Dollar erhält. Er begann seine Karriere als Drittrundenpick der Lions 2016 und spielte in den vergangenen drei Saisons für die Broncos. 20 Uhr: Defensive Tackle TY McGill bleibt bei den 49ers und bekommt einen neuen Einjahresvertrag. Er spielte bereits 2022 für die Niners und geht in seine insgesamt neunte Saison. 19.50 Uhr: Jordan Raanan von ESPN deutet an, dass die Giants noch nicht fertig sind mit ihrem Receiving Corps nach der Verpflichtung von Campbell. Namen nannte er keine, aber dass der Status Quo immer noch unbefriedigend ist, sollte klar sein. 19.40 Uhr: Licht wurde auch gefragt, ob er es bereut, Verträge in den vergangenen Jahren so zu gestalten, dass sie nun den Cap belasten, um den Super-Bowl-Run mit Tom Brady zu starten: "Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich es noch einmal so machen. Wir haben rund 100 Millionen Dollar an Cap Space für dieses Jahr und künftige Jahre ausgeborgt, um das zu machen, was wir gemacht haben." Und weiter: "Wenn jemand kritisieren will, was wir gemacht haben, kann er gerne zu uns nach Hause kommen und unseren Ring anschauen.. Und wir versuchen, einen weiteren zu gewinnen." 19.15 Uhr: Wir halten die Safety-Party am Laufen: Die Ravens haben sich mit Geno Stone auf einen Vertrag geeinigt. Zuvor bekam er von Baltimore keinen RFA Tender. Damit ist anzunehmen, dass er weniger als zwei Millionen Dollar verdienen wird. Stone war in allen 17 Spielen im Einsatz und startete 7 davon. Die Ravens haben damit weiterhin sehr gute Kadertiefe auf Safety mit den Startern Kyle Hamilton und Marcus Williams sowie Stone und Ar'Darius Washington dahinter. Chuck Clark hatten sie zu den Jets getradet. 19.03 Uhr: General Manager Jason Licht von den Buccaneers sprach heute mit der Presse und ein interessantes Detail aus der PK war das Thema Tristan Wirfs als Left Tackle, nachdem man Donovan Smith entlassen hat. Licht sagte: "Wir haben über diese Möglichkeit gesprochen, seit wir ihn gedraftet haben. Wir werden die gesamte Offseason haben, um all unsere Optionen zu evaluieren und uns für die beste Kombination zu entscheiden, mit der wir ins Training Camp gehen." Das sind spannende Aussagen, denn Wirfs war bislang der Right Tackle des Teams und es gibt derzeit eigentlich keine zufriedenstellende Alternative zu ihm - weder links noch rechts. Die Bucs dürften also auch Kandidaten für einen Tackle im Draft sein. 18.45 Uhr: Die Bengals halten Punt Returner Trent Taylor. Er bekommt einen Einjahresvertrag. Taylor war einer der effektivsten Punt Returner der vergangenen Saison.

© getty NFL Free Agency 2023: Neuer Wide Receiver für die Giants 18.30 Uhr: Die Giants gehen ihr Receiving Corps an und haben sich laut Jeff Howe auf einen Vertrag mit Ex-Colts-Slot-Receiver Parris Campbell geeinigt. Der Deal kann bis zu sieben Millionen Dollar erreichen, ist aber an einige Incentives, die die Spielzeit betreffen, gekoppelt. Das macht Sinn, denn Campbell hatte in drei seiner ersten vier Jahre massive Verletzungsprobleme und absolvierte von 2019 bis 2021 nur 15 von 49 Spielen. In der vergangenen Saison war er jedoch in allen 17 Partien der Colts aktiv. 18.20 Uhr: Offenbar ist gerade Safety-Special, denn Harrison Smith bleibt bei den Vikings. Laut Ben Goessling vom Star Tribune bekommt Smith einen angepassten Einjahresvertrag, der seinen Cap-Hit von 19 Millionen Dollar senken wird. 18.10 Uhr: Ein anderer Safety vermisst den Respekt. "The Disrespect is real!" Das lässt CJ Gardner-Johnson auf Twitter wissen. Offenbar läuft seine Free Agency bislang eher suboptimal. Er ist immer noch auf dem Markt, während nahezu alle anderen Top-Safetys bereits Verträge abgeschlossen haben. 18.05 Uhr: Das kommt überraschend: Safety Nasir Adderley, der vier Jahre für die Chargers gespielt hat, hat seinen Rücktritt erklärt. Auf Instagram schrieb er auf Instagram, wie wichtig ihm seine Gesundheit ist und nennt dies als Hauptgrund für sein Karriereende. Adderley war ein Zweitrundenpick der Chargers 2019.

© getty NFL Free Agency 2023: Odell Beckhams Gehaltsvorstellung 18 Uhr: Dianna Russini von ESPN berichtet, dass Odell Beckham Jr. offenbar sehr optimistische Ansprüche an einen neuen Vertrag hat. Demnach soll er zwischen 15 und 20 Millionen Dollar pro Jahr verlangen. Zur Erinnerung: Die Top-Wide-Receiver auf dem Markt unterschrieben in diesem Jahr unisono für rund elf Millionen pro Saison. Und keiner von ihnen verpasste die komplette Saison 2022. Wenn das ernsthaft seine Forderung ist, dürfte er noch etwas länger auf dem Markt sein. 17.45 Uhr: Weil diese Diskussion auf Twitter aufkam, wollte ich das auch mal ansprechen: Wenn Rodgers dann endlich zu den Jets getradet wird, wer ist dann eigentlich der beste QB der NFC? Und ich muss sagen, eine klare Antwort habe ich nicht parat. Hier mal eine spontane und nicht geordnete Liste: Dak Prescott (Cowboys)

Jalen Hurts (Eagles)

Matthew Stafford (Rams)

Kirk Cousins (Vikings)

Derek Carr (Saints)

Kyler Murray (Cardinals) Das wären Namen, die ich zumindest in der Verlosung sehe. Aber keiner davon ist ein Superstar. Was ist nur aus der NFC geworden? Im Gegensatz dazu ist die AFC gespickt mit Stars. Ein merkwürdiger Trend, der sich in diesem Jahr nahtlos fortsetzt. 17.32 Uhr: Für Berrios ist es eine Heimkehr, denn er spielte auf dem College für The U! 17.30 Uhr: Die Dolphins haben sich mit Wide Receiver Braxton Berrios auf einen Einjahresvertrag geeinigt. Berrios spielte zuvor vier Jahre für die Jets gespielt und spielt vor allem im Slot. Zudem ist er als Returner aktiv. 17.25 Uhr: Die Cowboys beschäftigen sich offenbar intensiv mit einer Verpflichtung von Odell Beckham Jr. und beide Seiten hatten laut Jordan Schultz "positive Gespräche" über einen Deal. Wie der aussehen könnte, ist unklar, aber OBJ will bekanntlich einen langfristigen Vertrag.

© getty 17 Uhr: Running Back und Returner Nyheim Hines bleibt bei den Bills. Beide Seiten einigten sich auf einen überarbeiteten Vertrag, der ihm einen Signing Bonus in Höhe von einer Million Dollar bringt. Insgesamt kann er 4,79 Millionen Dollar mit Incentives verdienen. Ursprünglich wäre das sein Grundgehalt gewesen, was recht viel wäre für einen Special Teamer mit offensiven Momenten. 16.47 Uhr: Geht das muntere Hin und Her zwischen den Patriots und Dolphins in Sachen Linebackern weiter? Mehrere Medien melden, dass Andrew Van Ginkel heute die Patriots besucht. Er zeigte in vier Jahren in Miami gute Ansätze im Pass Rush und ist vor allem ein guter Run-Verteidiger. Zudem spielte er sehr viel in den Special Teams. In den vergangenen Jahren wechselten bereits Leute wie Elandon Roberts, Kyle Van Noy zwischen diesen beiden Teams. 16.43 Uhr: Kommt es zu einem Wiedersehen in Pittsburgh? Josina Anderson meldet, dass sich die Steelers damit beschäftigen, Edge Rusher Bud Dupree zurückzuholen. Er wurde von den Titans entlassen und könnte an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, wenn sie der Meinung sind, dass er gesund ist. Seine zwei Jahre in Tennessee verliefen insgesamt eher ernüchternd. 16.32 Uhr: Patriots staying Bisi ... Tschuldigung! Aber Rapoport meldet, dass Wide Receiver Bisi Johnson auf dem Weg nach New England für einen Besuch ist. Er spielte bislang für die Vikings und verpasste die letzten beiden Saisons komplett mit Kreuzbandverletzungen. Er hat gewisse Upside und ist relativ schnell. Eine Verpflichtung wäre jedoch eine reine Wundertüte. Keiner weiß, was er nach so langer Pause noch im Tank hat. 16.28 Uhr: Die Texans haben heute Linebacker Denzel Perryman zu Gast. Er spielte zuletzt zwei Jahre in Vegas und war davor sechs Jahre für die Chargers aktiv. Perryman ist hauptsächlich ein Run-Stopper und ordentlichen Qualitäten als Blitzer. 16.24 Uhr: Oder wird Elandon Roberts am Ende doch Starter bei den Steelers? Diese haben nämlich soeben Myles Jack entlassen, wie Schefter meldet. Der Move spart acht Millionen Dollar an Cap Space. Jack spielte also nur eine Saison in Pittsburgh. Zuvor war er sechs Jahre in Jacksonville aktiv. 16.17 Uhr: Die Seahawks arbeiten derweil weiter daran, die Mitte ihrer Defense zu stabilisieren. Schefter meldete heute Morgen, dass sie Safety Julian Love und Linebacker Devin Bush heute zu Besuch haben. 16.12 Uhr: Die Buccaneers haben einen neuen Running Back gefunden. Es ist Chase Edmonds, der im Vorjahr für die Dolphins und Broncos in eingeschränkter Rolle aktiv war. Zuvor spielte er vier Jahre für die Cardinals und war dort auch ein ordentlicher Receiver aus dem Backfield. Bei den Bucs dürfte er der neue Backup hinter Rachaad White sein.

© getty NFL Free Agency 2023: Top-Draft-Prospect muss nicht ins Gefängnis 16.04 Uhr: Die Patriots halten Linebacker Mack Wilson. Er erhält einen Einjahresvertrag über 2,2 Millionen Dollar. Er hatte eine durchwachsene erste Saison in New England und spielte in den letzten fünf Spielen der Saison nur noch in den Special Teams. Mal schauen, ob er seine gute Form 2021 wiederfinden kann, als er für die Browns besonders als Run-Defender sehr gute Vorstellungen gezeigt hat. Auch in Coverage spielte er für seine Verhältnisse überdurchschnittlich gut. 15.58 Uhr: Ein kurzer Abstecher zum NFL Draft, wenn man so will: Wie Seth Emerson (The Athletic) berichtet, wurde Georgia-Defensive-Tackle Jalen Carter für seine Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Er muss eine Strafe von 1000 Dollar zahlen und bekommt 80 Stunden Sozialdienst aufgebrummt. Er muss aber nicht ins Gefängnis, was wohl auch heißt, dass er weiterhin ein potenzieller Top-5- oder Top-10-Draftpick ist. 15.54 Uhr: Cameron Wolfe (NFL Network) meldet, dass Linebacker Elandon Roberts einen Zweijahresvertrag bei den Steelers unterschreiben wird. Nach vier Jahren in New England und den letzten drei in Miami verlässt er also nun die AFC East. Roberts war schon immer ein versierter Run-Defender und zeigte zudem immer gute Qualitäten als gelegentlicher Blitzer. Bei den Steelers dürfte er als Nachfolger von Devin Bush eingeplant sein, der das Team wohl verlassen wird. 15.50 Uhr: Die Vikings haben derweil ihr Backfield für den Moment zusammengehalten. Backup-Running-Back Alexander Mattison bekam einen neuen Zweijahresvertrag über sieben Millionen Dollar - 6,35 Mio. sind davon garantiert, was eine ziemlich hohe Zahl ist für einen Running Back. Das legt die Vermutung nahe, dass die Zukunft von Starter Dalvin Cook noch nicht geklärt ist. Um ihn gibt es seit einer Weile Gerüchte und seine Garantien laufen in dieser Saison trotz Vertrags bis 2025 aus. Ein Trade ist wohl weiter möglich. 15.44 Uhr: Die Patriots empfangen heute Safety Taylor Rapp für einen Free-Agent-Besuch. Er spielte bislang vier Jahre für die Rams und war ein Zweitrundenpick 2019. Er ist sehr vielseitig und spielte in den vergangenen zwei Jahren als Free Safety in der Box und im Slot. Die Patriots suchen also weiterhin nach Verstärkung für die Secondary, da Devin McCourty seine Karriere beendet hat.

© getty NFL Free Agency 2023: Colts an Minshew interessiert? 15.35 Uhr: Wir haben den Part der Free Agency erreicht, an dem wir über Gerüchte mehr reden als über fixe Deals. Also los! Die Colts denken offenbar darüber nach, Quarterback Gardner Minshew unter Vertrag zu nehmen. Er ist ein solider Backup, das hat er in den vergangenen Jahren gezeigt. Und auch in Indy wäre er genau das - ein Starter-Job zum Start der Saison mit einem Rookie im Wartestand nicht ausgeschlossen. 15.30 Uhr: Eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, ist dies: Der bisherige Right Tackle Jawaan Taylor bekam 80 Millionen Dollar über vier Jahre mit 60 Millionen Dollar garantiert. Und das, um Left Tackle für die Chiefs zu spielen. Left Tackle Orlando Brown, der dies zwei Jahre für die Chiefs gespielt hat, nachdem er zuvor ein Right Tackle war, hingegen musste bis Mittwochabend warten, um dann nur 64 Millionen Dollar (31 Mio. garantiert) bei den Bengals zu bekommen. Wie ist das bitte passiert? Wie ist das zu erklären? Manchmal ist die NFL ziemlich komisch. 15.22 Uhr: Die Dolphins haben derweil Cornerback Byron Jones als Post-Juni-1-Cut entlassen und sparen damit 13,6 Millionen Dollar an Cap Space. Jones verpasste die Saison 2022 mit einer Verletzung komplett. Darüber hinaus ist er vor allem ein Man-Cover-Spieler und es war ohnehin schwer vorstellbar, dass er in die Defense von Vic Fangio, die sehr viel auf Zone basiert, reingepasst hätte. 15.16 Uhr: Gestern noch angesprochen, haben es die Jets geschafft, Defensive Tackle Solomon Thomas zu halten. Er bekommt ein Jahr und 3,9 Millionen Dollar. Er war bereits vor seiner Zeit bei den Jets ein Schützling von Robert Salah in San Francisco. Umso wichtiger, dass er bleibt. 15.13 Uhr: Die Patriots haben sich derweil die Dienste von Running Back James Robinson gesichert. Er bekommt zwei Jahre und acht Millionen Dollar. Ein Deal, der wohl das Ende von Damien Harris in New England besiegelt. Hinter Rhamondre Stevenson und Robinson stehen mit Ty Montgomery, Pierre Strong, Kevin Harris und JJ Taylor eine Reihe weiterer Alternativen bereits im Kader. 15.10 Uhr: Gute Nachrichten auch aus deutscher Sicht: Fullback Jakob Johnson bleibt ein weiteres Jahr bei den Las Vegas Raiders. Beide Seiten einigten sich auf einen Einjahresvertrag für 1,625 Millionen Dollar. Das kommt nicht überraschend, denn Josh McDaniels nutzt gerne einen Fullback und er brachte Johnson aus Foxborough mit. 15.08 Uhr: Ebenfalls in der Nacht fand Running Back Miles Sanders - Ex-Eagles - ein neues Team. Er schloss sich den Carolina Panthers an. Er bekommt vier Jahre und 25 Millionen Dollar. 15.05 Uhr: Kommando zurück? Am Mittwoch noch schockte uns die Nachricht, dass diie Eagles Star-Cornerback Darius Slay entlassen würden. Und Slay verabschiedete sich auch von der Stadt auf Twitter. Doch dann wurde die Transaktion doch nicht vollzogen auf offiziellem Wege. Und Slay schrieb dann selbst auf Twitter: "Zurück als wäre ich nie weggewesen!" Was das nun genau bedeutet und ob er einfach einen neuen Vertrag erhielt, weiß derzeit keiner. Doch offenbar ist dieser Leistungsträger nicht auch noch von Bord gegangen.

© getty NFL Free Agency 2023: Orlando Brown wechselt zu Bengals 15.03 Uhr: In der Nacht zum Donnerstag fand auch Orlando Brown endlich ein neues Team. Er schließt sich den Cincinnati Bengals an und erhält dort einen Vierjahresvertrag in Höhe von 64,092 Millionen Dollar. 31 Millionen davon sind ein Signing Bonus, was ein neuer Rekord für einen Offensive Lineman ist. Er spielte zuletzt zwei Jahre für die Chiefs als Left Tackle und die Vermutung ist, dass das in Cincy auch so sein wird mit Jonah Williams auf dem Weg zur rechten Seite. 15 Uhr: Willkommen zum vierten Tag der Free Agency! Die ganz großen Namen sind mittlerweile unter der Haube und Aaron Rodgers hat sich am Mittwoch auch endlich erklärt. Das heoßt jedoch nicht, dass wir heute nichts mehr zu besprechen hätten. Noch gibt es genügend gute Spieler, die neue Teams suchen und diesen weiterhelfen könnten. NFL Free Agency 2023: Diese Spieler sind noch auf dem Markt Zum Start des Donnerstags sind diese Spieler noch zu haben - eine unvollständige Liste der besten noch verfügbaren Free Agent: Dalton Schultz - Tight End

CJ Gardner-Johnson - Safety

Bobby Wagner - Linebacker

Isaac Seumalo - Guard

Jadeveon Clowney - Edge Rusher

Odell Beckham Jr. - Wide Receiver

Marcus Peters - Cornerback

Rock Ya-Sin - Cornerback

Dalton Risner - Guard

DJ Chark - Wide Receiver

Isaiah Wynn - Offensive Tackle

Adam Thielen - Wide Receiver

Mike Gesicki - Tight End