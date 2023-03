NFL Free Agency 2022: Der Mittwoch im LIVETICKER

Die Free Agency geht in den dritten Tag und heute startet auch endlich das neue Liga-Jahr in der NFL. Wird Aaron Rodgers endlich sagen, was er will? Welche Big Names finden neue Teams und wer muss noch gehen, um unter die Salary Cap zu kommen? SPOX begleitet den Tag im Ticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Zum Refresh der Seite hier klicken! NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER 15.13 Uhr: Weiter geht's mit den Patriots, die sich noch einen neuen Offensive Tackle gesichert haben. Es ist Riley Reiff, der zuletzt für die Bengals aktiv war. In den vergangenen zwei Jahren war er der Right Tackle in Cincy, dafür spielte er lange Zeit exklusiv Left Tackle bei den Vikings und Lions. Zudem bekommt Yodny Cajuste einen Original-Round-Tender, der ihm etwas mehr als drei Millionen Dollar für die kommende Saison einbringen kann. Er war einst ein Drittrundenpick. Das heißt: Die Patriots stehen aktuell mit Trent Brown, Calvin Anderson, Cajuste, Conor McDermott und Reiff auf Tackle da. Und sie haben mit Adrian Klemm einen guten neuen O-Line-Coach.

© getty NFL Free Agency: Lions wildern in Chicago 15.10 Uhr: Die Lions haben wieder zugeschlagen und Running Back David Montgomery vom Division-Rivalen Bears an Land gezogen. Er kommt für drei Jahre und 18 Millionen Dollar. Elf Millionen davon sind garantiert. 15.05 Uhr: Wir starten in den Tag mit Hayden Hurst, der sich den Carolina Panthers anschließt. Der Tight End spielte zuletzt für die Bengals und erhält einen Dreijahresvertrag. 15 Uhr: Willkommen zum offiziellen Start des neuen Liga-Jahres in der NFL. Ab heute um 21 Uhr müssen alle Teams unter der Salary Cap sein und ab dann dürfen Free-Agent-Deals, Trades und Entlassungen von Spielern mit noch ausstehendem garantierten Gehalt offiziell durchgeführt werden. Und um 18 Uhr wird sich Aaron Rodgers hoffentlich endlich erklären. Los geht's! Was bisher geschah: So lief Tag 2 der Free Agency! NFL: Free Agency 2022 - die wichtigsten Termine Das neue Liga-Jahr beginnt am heutigen Mittwoch, den 15. März, um 21 Uhr deutscher Zeit. Dann erst werden alle Trades und auch alle potenziell vorher durchgesickerten Deals offiziell unterschrieben. Doch bereits seit Montag können die Berater von angehenden Free Agents offiziell mit Teams verhandeln. Free Agency Tag 3: Welche Spieler sind noch auf dem Markt? Nach zwei Tagen Free Agency sind diese Topspieler noch zu haben - eine nicht vollständige Liste! Lavonte David - Linebacker

Orlando Brown Jr. - Offenisve Tackle

Jordan Poyer - Safety

Dalton Schultz - Tight End

CJ Gardner-Johnson - Safety

Bobby Wagner - Linebacker

Isaac Seumalo - Guard

Jadeveon Clowney - Edge Rusher

Jacoby Brissett - Quarterback

Baker Mayfield - Quarterback

JuJu Smith-Schuster - Wide Receiver

Odell Beckham Jr. - Wide Receiver

DJ Chark - Wide Receiver

Isaiah Wynn - Offensive Tackle

Adam Thielen - Wide Receiver