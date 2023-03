NFL Draft: Live aus Amerika! RTL reist als erstes deutsches TV-Team direkt zum Draft

Der NFL Draft wird im Jahr 2023 zum ersten Mal durch ein deutsches TV-Team vor Ort begleitet! RTL als neuer Besitzer der TV-Rechte schickt eine Gruppe aus drei Reportern in die USA, um über den Auswahlprozess der College-Spieler zu berichten. Zugleich geben sie damit die vier ersten NFL-Kommentatoren bekannt.

Nachdem sich RTL die Rechte an der NFL für die kommenden Jahre gesichert hat, steigen sie direkt mit einem Kracher in die Berichterstattung ein: Ein TV-Team aus drei Reportern wird den NFL Draft 2023 live aus Amerika übertragen. Ein viertes Teammitglied ist aus Deutschland zugeschaltet.

Zum ersten Mal wird der Draft damit vor Ort übertragen. ProSieben schickte bisher nur zu vereinzelten Spielen Teams in die Stadien - der Draft wurde aus dem Studio übertragen. Zu sehen gibt es das Event am Donnerstag, den 27. April 2023, live auf RTL Nitro und im Stream auf RTL+.

Zugleich gibt der neue deutsche TV-Partner der NFL damit auch die ersten vier Mitglieder des Kommentatoren-Teams bekannt. Moderator Jan Stecker, der zuletzt auch bei ransport kommentiert, wird mit von der Partie sein. Außerdem werden die beiden Ex-NFL-Spieler Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zusammen mit Stecker in die USA reisen. Aus Köln versorgt Alex von Kuczkowski, kurz "Kucze", das Team per Liveschalte mit Insights sowie Fragen aus der Fan-Community. Er wird offenbar die Rolle des "Netman" übernehmen.

Nach dem NFL Draft 2023 wird hat RTL angegeben, künftig circa 80 Spiele pro Saison zu übertragen. Bisher wurden nur 57 Spiele gezeigt. Damit stellt RTL bis zu drei Live-Spiele in Aussicht, die entweder bei RTL, Nitro oder RTL+ laufen. So kann angenommen werden, dass auch in der Saison 2023/24 Spiele der NFL im Free-TV gezeigt werden. Alle Infos dazu, wie ihr die NFL 2023 verfolgen könnt, findet ihr hier.