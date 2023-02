NFL Draft 2023: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Nach Ende der Saison 2022/23 steht mit dem NFL Draft 2023 das erste Highlight der Offseason an. Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Veranstaltung wissen müsst.

In der Nacht auf Montag (13. Februar) findet die lange Football-Saison 2022/23 mit der 57. Auflage des Super Bowls, in dem die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um die Meisterschaft kämpfen, endlich ihr Ende.

Danach folgt erstmal eine Pause vom Football, ehe in der Offseason mit dem NFL Draft das Fundament für die nächste Saison gelegt wird. Der Draft ist für viele Talente aus dem ganzen Land die Möglichkeit, um es in die NFL zu schaffen und ihren Traum wahrzumachen. Die 32 NFL-Teams wählen dabei, auf sieben Runden verteilt, insgesamt 259 Spieler, die eine Chance bekommen, sich zu beweisen.

Bei der Reihenfolge der Picks gilt grundsätzlich: Je besser eine Mannschaft die Saison abgeschlossen hat, desto weiter unten ist man in der Reihenfolge. Umgekehrt kriegen die schwächeren Teams bessere Picks. Die Chicago Bears, die die Regular Season 2022 nur mit einer Bilanz von 3-14 beendet haben, starten den Draft mit dem ersten Pick.

NFL Draft 2023: Datum, Termin

Wie üblich findet der Draft auch in diesem Jahr an mehreren Tagen statt. Los geht es mit der ersten Runde am am Donnerstag, den 27. April 2023. Abgeschlossen wird die Veranstaltung Tage später am 29 April, wenn NFL-Commissioner Roger Goodell die letzten Picks bekanntgibt. Der Draft soll nahe der Union Station sowie dem National World War I Museum and Memorial in Kansas City, Missouri, vonstatten gehen.

© getty Die Chicago Bears haben nach einer schwachen abgelaufenen Regular Season (Bilanz: 3-14) das Recht auf den ersten Pick im NFL Draft 2023.

Ursprünglich war New York stets das Zuhause des NFL-Drafts, seit 2014 ist dies jedoch anders. Nun ändert sich der Austragungsort von Jahr zu Jahr, in den vergangenen Jahren fand er unter anderem auch in Las Vegas und Cleveland statt.

NFL Draft 2023: Übertragung im TV und Livestream

Was die Übertragung betrifft, müssen sich die Football-Fans in Deutschland auf eine Änderung vorbereiten. Ab der Saison 2023 wird nicht mehr ProSieben, sondern RTL die NFL im Free-TV übertragen. Dies wurde im September bekannt. Die Football-Reise bei RTL beginnt zudem nicht erst mit den ersten Preseason-Spielen, sondern bereits mit dem NFL-Draft. Wer in Deutschland also die Free-TV-Übertragung des NFL-Drafts sucht, wird nur bei RTL fündig.

Nichts alles ist in der kommenden Saison jedoch neu, eine Konstante bleibt: Neben RTL kümmert sich auch der Streamingdienst DAZN weiterhin um die Übertragung zahlreicher Spiele - sogar mehr als in der abgelaufenen Spielzeit. Zum Draft gibt es in Bezug auf DAZN noch keine Informationen, nachdem das "Netflix des Sports" aber auch in den vergangenen Jahren die Veranstaltung zeigte, darf man davon ausgehen, dass es auch 2023 so sein wird.

© getty NFL-Commissioner Roger Goodell verkündet beim Draft die Namen der gedrafteten Spieler.

Zum DAZN-Repertoire zählt neben der NFL auch die NBA dazu. Aber auch Sportarten wie Tennis, Fußball, Darts, Handball, Wintersport, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr. Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt, die Kosten für dieses sind unterschiedlich - je nachdem, für welches der drei zur Verfügung stehenden Pakete Ihr Euch entscheidet.

