Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der NFL in der kommenden Saison 2023/24 im TV und Livestream. Läuft die NFL noch im Free-TV? SPOX erklärt es Euch.

"Jeden verdammten Sonntag" hieß es bisher immer, wenn es um die Übertragung der NFL in Deutschland ging. Die TV-Übertragung lag fest in der Hand von ProSieben, Pro7 Maxx und Sat 1. Diese starteten mitunter den NFL-Hype in Deutschland mit der Sendung RanNFL.

Bei Ran hatte das eingespielte Team aus Kommentatoren und Experten die Sendungen stets informativ, aber auch unterhaltsam und anfängerfreundlich gestaltet. Im Team waren unter anderem "Coach" Patrick Esume, Björn Werner, Jan Stecker und Christoph "Icke" Dommisch.

Weitermachen werden die prägenden Figuren der vergangenen Jahre wohl eher nicht. "Coach" Patrick Esume hat bereits das Ende seiner TV-Karriere verkündet. Für alle anderen gilt: Ausgeschlossen oder entschieden ist dies gegenwärtig noch nicht. So können die RanNFL-Fans hoffen, dass ihre Experten zurückkehren.

© getty Die RanNFL-Crew hat im Jahr 2022 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Sportsendung" erhalten.

NFL im Free-TV? So seht Ihr die Saison 2023/24 im TV und Livestream

Für die neue Saison ändert sich nun einiges, nachdem die ProSieben-Gruppe die Übertragungsrechte verloren haben. Für die neue Saison hat sich RTL die Rechte an der NFL gesichert.

RTL hat angegeben, künftig circa 80 Spiele zu übertragen. Bisher wurden nur 57 Spiele übertragen. Damit stellt RTL bis zu drei Live-Spiele in Aussicht, die entweder bei RTL, Nitro oder RTL Plus laufen. So kann angenommen werden, dass auch in der Saison 2023/24 Spiele der NFL im Free-TV gezeigt werden.

RTL wird über ihre eigene Streamingplattform auch einen Livestream zur Verfügung stellen. Über RTL Plus können die Spiele der NFL dann angesehen werden. Ob diese Livestreams auch kostenlos angeboten werden, kann gegenwärtig nicht gesagt werden. Ein Abo von RTL Plus kostet im Premium-Paket 4,99 Euro monatlich und im Max-Paket 9,99 Euro monatlich.

Neben RTL profitiert ein weiterer Anbieter von der neuen Rechtevergabe: DAZN arbeitet in der kommenden Saison eng mit der NFL zusammen. Der bekannte NFL Game Pass wird künftig über DAZN vertrieben. Mit diesem könnt Ihr alle Spiele der NFL live und in voller länge sehen.

Neben diesem Angebot werden auch in der Saison 2023/24 Spiele der NFL mit deutschem Kommentar auf DAZN übertragen. Alle vorhandenen Angebote werden beibehalten und lediglich um den Game Pass erweitert, der quasi on-top dazu gebucht werden kann. Kosten für dieses Angebot sind noch nicht veröffentlicht.

NFL im Free-TV? So seht Ihr die Saison 2023/24 im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb : NFL

: NFL Spielzeit : Saison 2023/24

: Saison 2023/24 TV: RTL , Nitro , RTL Plus

, , Livestream: DAZN, RTL Plus

