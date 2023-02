NFL - Commissioner Roger Goodell: "Wollen Football zu einem globalen Sport machen"

Commissioner Roger Goodell fühlt sich angesichts der Begeisterung für die NFL in Europa im eingeschlagenen Kurs bestätigt. Für ihn sei es "sehr befriedigend zu sehen, wie sich unsere Fangemeinde vergrößert hat und wir wollen NFL-Football zu einem globalen Sport machen", sagte der 63-Jährige bei seiner jährlichen Rede im Vorfeld des Super Bowls.

Im November hatte die NFL ihr erstes reguläres Saisonspiel in Deutschland ausgetragen. In München waren die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady gegen die Seattle Seahawks angetreten. In diesem Jahr sollen zwei weitere Spiele mit den Kansas City Chiefs und New England Patriots als "Heimteams" folgen, als Austragungsorte kommen München und Frankfurt in Frage. In England finden drei weitere NFL-Partien statt.

Die Begeisterung in beiden Ländern sei "einfach außergewöhnlich", sagte Goodell: "Ich denke, wir werden diesen Weg weitergehen. Wir haben in diesem Jahr alle Rekorde bei unseren internationalen Spielen gebrochen, sei es bei den Zuschauer- oder bei den Besucherzahlen." Man sei auf dem besten Weg, ein globaler Sport zu werden und man werde weiter großes Augenmerk auf diesen Prozess legen.