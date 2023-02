NFL - Erstes Bruderduell im Super Bowl: Jason und Travis Kelce trotz Gegensätzen gemeinsam auf der größten Bühne

Super Bowl LVII wird neben anderen eine besondere Premiere feiern: Erstmals treffen mit Jason und Travis Kelce zwei Brüher beim Duell der Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs im Big Game aufeinander. Und damit steht ein Gewinner des Abends schon im Vorfeld fest.

Super Bowl LVII (Nacht auf Montag, 0.30 Uhr live auf DAZN) liefert uns diverse spannende Storylines. Da ist die offenkundige Andy-Reid-Connection beider Teams, wir haben endlich einen Super Bowl mit zwei schwarzen Quarterbacks auf dem Feld.

Und dann wäre da noch die Tatsache, dass es erstmals zu einem Bruderduell im Big Game kommt.

Eagles-Center Jason Kelce (35) trifft auf Chiefs-Tight-End Travis Kelce (33). Beide sind seit ungefähr einem Jahrzehnt in der NFL und gehören zum Besten, was ihre jeweiligen Positionen hergeben. Jason war fünfmal All-Pro, sechsmal im Pro Bowl, Travis viermal All-Pro und achtmal im Pro Bowl - beide sind auch in diesem Jahr Teil des All-Pro First Teams der Associated Press. Und beide haben schon einen Ring an der Hand.

Allerdings war der Weg an die Spitze der NFL für beide alles andere als geradlinig.

Jason und Travis Kelce: Differenzen in der Kindheit

Jason, der zwei Jahre älter ist als Travis, war der typische große Bruder, der sich immer wieder gegen seinen aufmüpfigen kleinen Bruder wehren musste. "Zwei Jahre Altersunterschied, also fand Travis wie ein typischer junger Bruder immer Wege, mich zu übertrumpfen. Und war schon sehr nervig", sagte Jason in einem Interview mit NFL Films 2018.

Beide verstanden sich nicht immer in ihrer Jugend, wie Mutter Donna Kelce zu berichten wusste: "Es gab viele Kämpfe. Oft flogen die Fäuste. Das kam meist daher, dass einer besser war als der andere und der dann damit nicht umgehen konnte", sagte sie zu Sports Illustrated 2020.

Doch diese Konkurrenz zwischen den beiden hatte laut Travis auch seine Vorteile: "Ich denke, dieses Konkurrenzdenken, das wir beim Heranwachsen hatten, ist ein sehr großer Grund dafür, dass wir es überhaupt in die NFL geschafft haben", sagte er NFL Films.

Während Travis ohnehin immer als herausragender Athlet galt, hatte es Jason schwerer, es auf dem Footballfeld zu schaffen. Er war lediglich ein Walk-On, als er sich der University of Cincinnati als Linebacker anschloss - er kam also ohne Stipendium an die Uni.

Dennoch dauerte es nicht lange, bis er sich bei den Bearcats als Center etablierte und Respekt verschaffte. Und das wiederum kam Travis ein paar Jahre später zugute. Denn er entschied sich trotz einiger anderer Angebote dazu, in den Fußstapfen seines älteren Bruders zu folgen und ebenfalls für Cincinnati zu spielen - die Familie Kelce kommt aus Cleveland Heights, was ein College in Ohio ohnehin naheliegend erscheinen ließ.

© getty Travis (l.) und Jason Kelce treffen in Super Bowl LVII aufeinander.

Jason Kelce: "Keine zwei Jahre in der NFL!"

Travis allerdings geriet ein wenig auf die schiefe Bahn und hatte einen positiven Drogentest nach seiner Freshman-Saison. Sein Stipendium wurde ihm entzogen und er wurde aus dem Team geworfen. Erst ein Eingreifen Jasons sorgte dafür, dass er am Ende doch bleiben durfte. Und er zog zu Jason aufs Zimmer, "damit ich ein Auge auf ihn haben konnte", wie Jason später verriet.

2011 dann ging es für Jason Kelce in die NFL, allerdings erst in der 6. Runde des Drafts an Position 191. Man hielt ihn für zu klein, zu schmächtig, um es wirklich in der NFL zu schaffen. Eagles-Reporter Dave Spadaro berichtete kürzlich, dass Kelce damaligen Experten zufolge "statistisch eine 6-Prozent-Chance hatte, sich zwei Saisons in der NFL zu halten".

2023 ist seine zwölfte Saison in der NFL und er war von Beginn an der Starting Center der Eagles. Seit 2015 hat er im Übrigen kein einziges Spiel mehr verpasst.

Travis hatte es da schon leichter, ihn zogen die Chiefs in Runde 3 des 2013er Drafts - kurioserweise wurden beide vom selben Head Coach ausgewählt: Andy Reid.

Beide dürften in ihrer Zeit in der NFL bereits genügend Argumente geliefert haben, es eines Tages in die Hall of Fame zu schaffen. Und das, obwohl sie oberflächlich betrachtet ganz unterschiedliche Typen sind.

Travis ist eher der extrovertierte, der extravagante Typ, wie man unschwer an seinem Kleidungsstil und der Art und Weise, wie er sich öffentlich präsentiert, erkennen kann. Er ist eine öffentliche Persönlichkeit und er sorgte einst für Aufsehen mit einer Reality Show auf E! namens "Catching Kelce", bei der er unter 50 Frauen aus allen 50 Bundesstaaten (!) die große Liebe finden sollte.

Allerdings war seine Hauptmotivation dafür etwas anders geartet: "Ich habe gehört, dass ich da in zwei Wochen eine sechsstellige Summe kassieren könnte. Und ja, 50 Ladies. Da dachte ich mir: 'Das hört sich tatsächlich gar nicht so schlecht an'", wie er dem The Pivot Podcast verriet. Die Frau fürs Leben fand er dabei dann aber doch nicht und ist derzeit auch wieder zu haben: "Ich bin gerade auf dem freien Markt", sagte er erst im Januar.

Travis Kelce "lebt eher im Moment"

Ganz anders sieht es da bei seinem Bruder Jason aus. Er bezeichnet sich selbst eher als den "intellektuellen Denker". Mutter Donna umschrieb ihre Söhne so: "Jason denkt mehr darüber nach, was er tut. Travis lebt dagegen eher im Moment."

Jason und seine Frau Kylie, die er auf Tinder kennengelernt hat, haben zwei Töchter mit der dritten auf dem Weg, was auch Thema im gemeinsamen Podcast der Brüder "New Heights with Jason & Travis Kelce" war. Jason witzelte: "Kylie bringt ihren Frauenarzt zum Super Bowl mit, denn sie ist dann in der 38. Woche beim Spiel", und legte nach: "Das könnte dann ein Super Kelce Bowl werden. Wenn sie das Baby im Stadion bekommt. Das Drehbuch ist jetzt offiziell geschrieben."

Auch wenn Jason als der vernünftigere der beiden gilt, berichtete Travis, dass sich dies mit Alkohol durchaus ändern kann. Spätestens auf der Tanzfläche, wie er sagte. "Je betrunkener ich bin, desto mehr werde ich wie du", entgegnete Jason bei NFL Films und schlussfolgerte: "Und wenn du trinkst, wirst du intellektueller!"

Differenzen in der Jugend gehören jedoch schon lange der Vergangenheit an. Mittlerweile sind sie ihre größten Fans. Travis trägt seine Nummer 87 nur deshalb, weil sein Bruder 1987 geboren wurde und damit die Familien-Tradition im Football begonnen hat. Und als Jason 2017 mit den Eagles den Super Bowl gewann, war Travis dabei und freute sich tierisch über den Erfolg seines Bruders, gab aber auch an: "Ich hoffe, er gewinnt nur einen Super Bowl - und ich alle weiteren."

Jason wiederum ließ nach dem Erreichen des Super Bowls in diesem Jahr wissen, dass er einen Chiefs-Pullover habe, den er nun für drei Stunden tragen werde. Danach sei aber Schluss mit seinem Chiefs-Fan-Dasein für den Rest des Jahres.

Um Sprüche sind sie beide nicht verlegen. Nachdem vor dem AFC Championship Game Cincinnatis Bürgermeisters große Sprüche klopfte, konterte Travis Kelce auf dem AFC-Siegerpodest: "Ich habe ein paar weise Worte für diesen Cincinnati-Bürgermeister: 'Kenne deine Rolle und halt deinen Mund!"

Jason war Anfang 2018 auf der Siegesparade der Eagles - im Übrigen gekleidet wie ein arabischer Sultan - ähnlich offensiv Richtung seiner und der Kritiker seiner Teamkollegen unterwegs gewesen. Überhaupt fällt jener öfter mit seinen Pre-Game-Outfits auf. Mitunter läuft er rum wie Zach Galifianakis' Alan aus "Hangover". Auch seine Kollegen machen sich einen Spaß daraus - Tackle Lane Johnson etwa kam als Jason Kelce verkleidet an Halloween zum Stadion.

Jason Kelce nimmt Weihnachtsalbum auf

Und auch in Sachen Showbusiness steht Jason Travis in nichts nach. Zwar hatte er keine Fernsehshow, dafür nahm er aber 2022 mit ein paar Teamkollegen ein Weihnachtsalbum mit dem Titel "A Philly Special Christmas" auf. Einziges Problem dabei war: "Ich kann nicht singen, also wusste ich, dass ich ein paar Teamkollegen bequatschen musste, die singen können, um da mitzumachen." Gesagt, getan!

Neben Kelce gaben auch Johnson und Jordan Mailata ihre Gesangskünste zum Besten. Zudem gab es Gastauftritte von Leuten wie Quarterback Jalen Hurts und Linebacker Connor Barwin. Der Erlös ging zu 100 Prozent ans Children's Crisis Treatment Center in Philadelphia.

Dass beide nun im Super Bowl aufeinandertreffen, ist für sie schon lange ein Traum gewesen: "Es ist wild und irgendwie surreal. Ich glaube, diese Frage hat man mir in meiner ganzen Karriere immer wieder gestellt. 'Wie würdest du dich fühlen, wenn du gegen deinen Bruder im Super Bowl spielst?' Und die ganze Zeit sagte ich immer: 'Das war schon immer das Ziel!'", sagte Travis im Podcast der beiden. Er räumte aber auch ein: "Jetzt, da das tatsächlich passiert, ist es irgendwie krank. Nun muss einer seinen Bruder nach Hause zu schicken."

Allerdings, so Travis, gibt es in jedem Fall einen Gewinner: "Mama kann nicht verlieren."

Ganz im Gegenteil! Donna Kelce erklärte bereits, dass sie sich mit ihrem Mann Ed und der restlichen Familie beim Super Bowl einen schönen Tag machen werde: "Ich bin wirklich ein Footballfan. Das wird also großartig", sagte sie gegenüber Today. "Sie haben beide schon einen Super Bowl gewonnen, also wird dies einfach nur pure Freude sein. Wir werden das genießen und eine großartige Zeit haben."