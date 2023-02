NFL: Keine Zukunft für Quarterback Jimmy Garoppolo bei San Francisco 49ers

Quarterback Jimmy Garoppolo wird aller Voraussicht nach nicht zu den San Francisco 49ers zurückkehren. Das erklärte Head Coach Kyle Shanahan am Mittwoch.

Die Quarterback-Frage wird die 49ers wie schon im Vorjahr in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen. Ein Name wird dabei aber wohl keine Rolle spielen: Jimmy Garoppolo.

Der langjährige Starter des Teams wird Free Agent und Shanahan wurde gefragt, ob Garoppolo ein weiteres Jahr in San Francisco spielen könnte: "Nein, ich sehe kein Szenario dafür."

Garoppolo spielte seit einem Trade mit den Patriots in der Saison 2017 für die Niners und führte sie 2019 sogar in den Super Bowl, im Vorjahr trotz Verletzung ins NFC Championship Game. In der vergangenen Offseason hätte er eigentlich getradet werden sollen, fand jedoch keinen Abnehmer infolge der Reha einer Schulteroperation.

Nachdem sich der präferierte Starter des Teams, Trey Lance, bereits in Woche 2 schwer am Knöchel verletzt hatte, sprang Garoppolo prompt erneut als Starter ein und spielte, bis er sich in Woche 13 den Fuß brach, selbst ausfiel und durch Siebtrundenpick Brock Purdy ersetzt wurde.

NFL: Jimmy Garoppolo wird erstmals Free Agent

Garoppolo, der im Vorjahr für seinen Verbleib als Backup noch einen angepassten Einjahresvertrag unterschrieben hatte, wird somit erstmals in seiner Karriere Free Agent und dürfte mindestens als Übergangslösung für einige Teams interessant sein.

Bei den Niners wiederum ist der vorläufige Plan, mit Purdy und Lance in einen offenen Wettkampf im Camp zu gehen. Die Tatsache, dass Purdy mit einer schweren Ellenbogenverletzung mindestens das komplette Offseason-Programm verpassen wird, verkompliziert diese Planung allerdings.