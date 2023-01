NFL - San Francisco 49ers: Brock Purdy erleidet Seitenbandriss im Ellenbogen

Quarterback Brock Purdy hat sich das Seitenband in seinem rechten Ellenbogen gerissen. Das berichtet ESPN mit Verweis auf eine nicht genannte Quelle.

Damit soll Purdy in jedem Fall mindestens sechs Monate ausfallen. Purdy hatte sich die Verletzung im ersten Viertel des NFC Championship Games am Sonntag (7:31) bei den Philadelphia Eagles zugezogen. Anschließend kehrte er zwar aufgrund der Verletzung von Backup Josh Johnson aufs Feld zurück, konnte jedoch kaum noch werfen.

Dem Bericht zufolge wird sich Purdy noch eine zweite Meinung einholen, ehe er über eine Operation entscheidet. Die Verletzung kam bei einer MRT am Montag zum Vorschein. Die Ärzte der 49ers jedoch sollen eine solche empfehlen.

Laut ESPN sei offen, welche Art von Operation bei Purdy notwendig wäre. Die Frage ist, wie schwer die Verletzung am Seitenband tatsächlich ist. Bei einem vollständigen Riss wäre eine Rekonstruktion nötig. die in den USA gemeinhin als "Tommy John Surgery" bekannt ist, benannt nach einem früheren Baseball-Pitcher, an dem dieser Eingriff erstmals erfolgreich vorgenommen wurde. Dabei wird eine Sehne aus einem anderen Teil des Körpers entnommen und als Ersatz für das Seitenband in den Ellenbogen eingesetzt. Der Körper wandelt diese dann in ein neues Band um.

Im Baseball ist dieser Eingriff bei Pitchern mittlerweile Routine, die Rehabilitation jedoch dauert ungefähr ein Jahr. Bei Quarterbacks im Football sollte sie aufgrund der geringeren Belastung auf den Arm jedoch deutlich kürzer ausfallen.

Wäre das Band derweil nur angrissen, könnte Ruhe ausreichen, um es zu heilen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist jedoch auch eine operative Reparatur möglich, die Ex-Niners-Quarterback Nick Mullens 2020 hat durchführen lassen.

© getty Brock Purdy hat sich das Seitenband im Ellenbogen gerissen.

Brock Purdy: Die Überraschung der Saison

Ein intaktes Seitenband sorgt für Stabilität im Arm, die jemand, der etwa einen Ball regelmäßig wirft, benötigt, um effektiv und präzise werfen zu können. Für alltägliche Aufgaben jedoch ist ein gesundes Seitenband nicht zwingend erforderlich.

Purdy war die Überraschung der Saison, da er als letzter Pick im Draft 2022 ("Mr. Irrelevant") nach Verletzungen von Trey Lance und Jimmy Garoppolo zum Starter wurde und vor Sonntag alle sieben seiner Starts gewonnen hatte.

Durch seine Verletzung rückt nun die Frage nach der Quarterback-Position der Niners für 2023 wieder in den Vordergrund. Sowohl Lance als auch Purdy werden nach überstandenen Verletzungen in die neue Saison gehen, Garoppolo wiederum wird Free Agent. Möglich also, dass sich das Team nach einer externen Lösung für die kommende Saison umsehen muss.