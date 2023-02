Patrick Mahomes: Familie, Frau, Vermögen, Erfolge

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der Super Bowl Nummer 57 an. Im Finale der NFL stehen sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. Für Chiefs-Quaterback Patrick Mahomes ist es bereits der dritte Super Bowl. Doch was zeichnet den Superstar im Privaten aus? Alles zu seiner Familie, Frau, Vermögen und seinen Erfolgen erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Patrick Mahomes II ist am 17. September 1995 in Texas geboren. Seitdem er ein kleiner Junge war, lebt er für den Sport. In der High School spielte er sowohl Football, Baseball und auch Basketball. Am Ende entschied er sich für die Karriere im Football, auch wenn sein Vater ihn beinahe zum Aufhören gebracht hätte.

Welche Rolle seine Familie und seine Frau in seinem Leben spielen, welches Vermögen er vermutlich besitzt und welche Erfolge Patrick Mahomes bisher feiern durfte, erfahrt Ihr im Folgenden.

Patrick Mahomes: Familie

Seine zwei wohl größten Fans sind seine beiden Eltern - Vater Pat Mahomes und Mutter Randi Martin. Von seinem Vater hat er gewiss seine sportlichen Fertigkeiten in die Wiege gelegt bekommen. Pat Mahomes war zwischen den 1990ern und frühen 2000ern ein erfolgreicher Baseballer in der amerikanischen Profiliga MLB.

Als Pitcher bei den Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Pittsburgh Pirates und Chicago Cubs kann Pat Mahomes auf eine erfolgreiche Sportkarriere zurückblicken. In der High School erkannte er früh das Potenzial seines Sohnes und sah in ihm vor allem einen starken Baseball-Spieler.

Damit er sich vor seiner College-Bewerbung vollständig auf einen Sport konzentrieren konnte, riet er Patrick Mahomes, mit dem Football aufzuhören. Mutter Randi intervenierte und fragte ihren Sohn, welcher Sport im am meisten gefalle. Er entschied sich für Football. Der Rest ist Geschichte.

© getty Patrick Mahomes Vater Pat in seiner aktiven Zeit als Pitcher bei den New York Nets in der MLB.

Sein Selbstvertrauen bekam er vermutlich von seiner Mutter vererbt, die schon immer an die Karriere ihres Sohnes geglaubt hatte. Pat und Randi Mahomes waren lange verheiratet, ließen sich allerdings im Jahr 2006 scheiden. Aus der Ehe ging unter anderem Patrick Mahomes' Bruder Jackson hervor, der im Netz immer wieder mit peinlichen Auftritten und Fehltritten polarisiert.

Patrick Mahomes: Frau

Patrick Mahomes ist seit 2012 mit seiner jetzigen Frau Brittany Matthews zusammen. Die beiden haben sich in ihrer gemeinsamen Zeit an der Whitehouse High School in Texas kennen und lieben gelernt.

Der große Höhepunkt war der Heiratsantrag von Patrick Mahomes im September 2020, als er seinen ersten Super Bowl gewann. Das bedeutete neben dem Super Bowl Ring gab es auch einen Verlobungsring für Mahomes.

Die große Hochzeit fand schließlich zwei Jahre später, am 12. März 2022, statt. In einer Traum-Location auf Hawaii (Maui) gaben sich die beiden das Ja-Wort. Mit dabei war ihre damals einjährige Tochter Sterling Skye Mahomes. Erneuten Nachwuchs bekamen sie ein Jahr später. Sohn Patrick Mahomes III wurde geboren.

Das Athleten-Gen durchzieht die gesamte Familie von Patrick Mahomes und auch seine Frau Brittany war eine erfolgreiche Sportlerin. Auf dem College spielte sie Fußball und war sogar für ein Jahr in Island als professionelle Fußballerin aktiv. Aktuell ist sie Co-Ownerin der Frauenfußballmannschaft Kansas City Current und gründete eine Fitnessfirma mit Online-Kursen für den Muskelaufbau.

Patrick Mahomes: Vermögen

Patrick Mahomes besitzt den derzeit größten Vertrag der Sportgeschichte! Seinen bestehenden Vertrag bei den Kansas City Chiefs verlängerte er 2020 um über zehn Jahre bis 2031. Dafür kassierte der Quarterback insgesamt 450 Millionen US-Dollar. Das sind also pro Saison durchschnittlich 45 Millionen US-Dollar. Dabei nicht berücksichtigt sind sämtliche Bonuszahlungen.

Der Vertrag kann sich dank Prämien noch auf bis zu 503 Millionen US-Dollar aufblasen. Sein derzeitiges Vermögen wird auf ungefähr 40 bis 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Genau sagen kann das jedoch niemand mit Gewissheit.

Patrick Mahomes: Erfolge

Als zehnter Pick insgesamt wurde Patrick Mahomes 2017 von den Kansas City Chiefs gedraftet. Bereits in seiner ersten Saison als Starter 2018 gelang ihm Historisches. Patrick Mahomes spielte eine herausragende Debüt-Saison und erhielt den MVP-Titel. Das schaffte zuvor kein Spieler jemals.

Mit 50 Touchdown-Pässen führte er die NFL an, so viele hatten zuvor nur Tom Brady (50) und Peyton Manning (55) in einer Saison geworfen. Patrick Mahomes ist zudem der einzige Spieler, der in seinen ersten drei Saisons in der NFL ein Passer Rating von mindestens 108,9 erreichte.

Im Jahr 2020 schaffte er erneut Außergewöhnliches. Nach seinem MVP-Titel 2018, machte Patrick Mahomes sich mit 24 Jahren zum jüngsten Super-Bowl-MVP der Historie. Im selben Jahr gewann Mahomes außerdem seinen bisher einzigen Titel. Im Super Bowl LIV besiegte er mit den Chiefs die San Francisco 49ers und durfte die begehrte Vince Lombardi Trophy in die Luft strecken.

In diesem Jahr kann er somit gegen die Philadelphia Eagles seinen zweiten Super Bowl gewinnen. Patrick Mahomes erhielt außerdem in dieser Saison den Titel für den Most Valuable Player und ist damit Nachfolger von NFL-Legende Aaron Rodgers.

