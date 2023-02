Fünf Jahre sind vergangen seit dem überraschenden Gewinn des Super Bowls gegen die New England Patriots. In diesem Jahr stehen die Philadelphia Eagles gar nicht so überraschend im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs. Doch: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen? SPOX zeigt es Euch.

Die Philadelphia Eagles könnten als wahre Traditionsfranchise bezeichnet werden. Im Jahr 1933 entstanden sie aus den Frankford Yellow Jackets. Aufgrund des Zweiten Weltkriegs mussten sich die Eagles im Jahr 1943 mit den Pittsburgh Steelers zusammenschließen. Allerdings hielt diese Fusion nur ein einziges Jahr an.

NFL: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen?

Die ersten großen Erfolge feierten die Philadelphia Eagles unter dem Head Coach Earle Neale und Halfback Steve Van Buren in den 40er Jahren. Damals gab es allerdings noch keinen Super Bowl oder eine Konkurrenzliga für die NFL. Die AFL entstand erst Ende der 50er Jahre.

Der Super Bowl wurde erstmals 1967 ausgetragen und firmierte noch unter dem Namen AFL-NFL World Championship Game.

Dort standen sich die Sieger der NFL und der der jüngeren AFL gegenüber. Im Jahr 1970 fusionierten beide Ligen und der Super Bowl wurde geboren.

Ihren ersten NFL-Titel holten die Philadelphia Eagles dann erstmals im Jahr 1948. Im Championship Game trafen die Eagles auf die Chicago Cardinals und setzten sich trotz eines eisigen Blizzards durch. Den einzigen Touchdowns des Spiels erlief Van Buren.

Im darauffolgenden Jahr gewannen die Philadelphia Eagles erneut die Eastern Division und zogen ins Championship Game. Im Los Angeles Memorial Coliseum trafen die Eagles auf die Los Angeles Rams. Als Titelverteidiger ließen sie den Rams vor gut 22.000 Zuschauern keine Chance. Mit 14:0 siegten die Philadelphia Eagles und holten ihre zweite NFL-Meisterschaft.

NFL: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen?

Nach den beiden Titeln mussten die Philadelphia Eagles eine kleine Durststrecke hinnehmen. Gute zehn Jahre mussten sich die Fans aus Philly gedulden, ehe sie 1960 wieder in das Championship Game einzogen.

In der Regular Season setzten sich die Green Bay Packers in der Western Conference und die Philadelphia Eagles in der Eastern Conference durch. Am 26. Dezember trafen die beiden Teams im Franklin Field aufeinander. Dort setzten sich die Eagles mit 17:13 durch. Große Stützen der Eagles waren die späteren Hall-of-Famer Quarterback Norm Van Brocklin und Linebacker Chuck Bednarik.

NFL: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen?

Eine wesentlich längere Durststrecke wartete dann im Anschluss an diese NFL-Meisterschaft. Über 50 Jahre mussten die Philadelphia Eagles auf den nächsten Erfolg warten. Ziemlich überraschend zogen die Eagles dann im Jahr 2018 in den Super Bowl ein.

© getty Quarterback und Super-Bowl-MVP Nick Foles mit der Vince Lombardi Trophy nach dem Super-Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles 2018.

Mit dem Backup-Quarterback Nick Foles, der für den verletzten Carson Wentz auflief, besiegten die Eagles den großen Favoriten New England Patriots mit 41:33. Foles erhielt für seine grandiose Leistung den Super-Bowl-MVP-Titel.

Seit diesem Erfolg waren die Philadelphia Eagles erneut eher Mittelmaß und lieferten eher durchwachsene Leistungen ab. Im NFL-Draft 2020 verpflichteten die Eagles ihren derzeitigen Quarterback Jalen Hurts in der zweiten Runde.

Wie die Eagles ihr diesjähriges Erfolgsteam zusammengestellt haben, könnt Ihr hier detailliert durchlesen.

NFL: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen? - Wichtige Informationen

Gründung : 1933

: 1933 Spitznamen : Eagles, The Birds

: Eagles, The Birds NFL-Meisterschaften : 1948, 1949, 1960

: 1948, 1949, 1960 Super Bowl-Siege: 2018

NFL: Wie oft haben die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewonnen?