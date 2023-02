Halftime-Show beim Super Bowl 2023 im Video - Der komplette Auftritt von Rihanna

Rihanna hat abgeliefert! Beim 57. Super Bowl heizte die Sängerin den Zuschauern in der Halftime-Show ein. Hier könnt Ihr den Act im Video sehen.

Lange wurde er erwartet, beim Super Bowl LVII hat Rihanna für eine große Show in der Halbzeitpause gesorgt.

Die Sängerin aus Barbados performte dabei einige ihrer größten Hits, darunter "We found love", "Work, work, work", "Turn off the lights", "Umbrella", "Diamond" oder auch "Run this town".

Halftime-Show beim Super Bowl 2023: Diese Stars traten auf

Im Gegensatz zu den Halftime-Shows in den vergangenen Jahren gesellten sich zum Star-Act keine Co-Stars hinzu. Rihanna zog das Programm alleine durch. Hier könnt Ihr die komplette Performance ansehen.

Halftime-Show beim Super Bowl 2023: Trailer mit Rihanna

Wie gewohnt gab es im Vorfeld einen Trailer zur Halftime-Show. Vor dem Super Bowl wurde ein Trailer veröffentlicht, in dem jedoch auch nicht verraten wurde, wer an der Seite von Rihanna auftreten könnte. Hier könnt Ihr diesen nochmal sehen.

