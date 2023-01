NFL: Denver Broncos erteilen New Orleans Saints Erlaubnis zu Verhandlungen mit Sean Payton

Die New Orleans Saints haben den Denver Broncos offenbar die Erlaubnis erteilt, mit Sean Payton über den Posten des Head Coachs zu sprechen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind die Broncos das erste Team, dem die Saints erlaubt haben, Payton bezüglich ihres Head-Coach-Jobs zu kontaktieren. Payton, der sein Amt bei den Saints nach der vergangenen Saison niedergelegt und seither als TV-Experte für FOX Sports gearbeitet hat, steht bei den Saints noch unter Vertrag und kann nicht ohne deren Zusage andere Coaching-Jobs in der NFL übernehmen.

Wie Ian Rapoport vom NFL Network zudem berichtet, sollen sich beide Teams grundsätzlich einig sein, wie eine etwaige Kompensation für die Rechte an Payton aussehen würde. Dem Vernehmen nach verlangen die Saints für Payton mindestens einen Erstrundenpick und weitere Picks in kommenden Drafts. Eine genaue Einigung sei jedoch noch nicht erzielt worden.

Grundsätzlich jedoch sei es nicht denkbar, dass die Saints einem Team die Verhandlungserlaubnis erteilen, ohne dass diese mit dem aufgerufenen Preis grundlegend einverstanden wären.

Payton selbst deutete bereits mehrfach an, an einer Rückkehr in die NFL interessiert zu sein. Er soll sogar schon an einem Coaching Staff für die kommende Saison arbeiten. Ein prominenter Name darin ist offenbar Ex-Broncos-Coach Vic Fangio, der als Defensive Coordinator vorgesehen sein soll.

© getty Sean Payton wird 2023 wohl wieder in der NFL coachen.

Sean Payton: Keine Angebote vor dem 17. Januar

Allerdings dürfen die Broncos mit Payton nicht vor dem 17. Januar vor Ort verhandeln. Und auch konkrete Vertragsangebote sind vor diesem Stichtag nicht zulässig.

Die Broncos, die Rookie-Head-Coach Nathaniel Hackett nach Weihnachten entlassen haben, sind nach Auskunft von CEO Greg Penner an einer großen Lösung interessiert. Mit dem Team werden neben Payton auch Michigan-Coach Jim Harbaugh und Cowboys-Defensive-Coordinator Dan Quinn in Verbindung gebracht. Alle drei standen bereits im Super Bowl, Payton gewann ihn sogar mit den Saints nach der Saison 2009.