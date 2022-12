NFL: Star-Pass-Rusher J.J. Watt verkündet Karriereende

J.J. Watt, Defensive End bei den Arizona Cardinals, hat sein Karriereende verkündet. Das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (16:19-Niederlage) am 1. Weihnachtsfeiertag ist das letzte Heimspiel seiner Karriere gewesen, schrieb er auf Twitter. Die beiden letzten Duelle der laufenden Saison spielen die Cardinals auswärts.

Doch es gab auch Anlass zur Freude: "Koas erstes NFL-Heimspiel. Mein letztes NFL-Heimspiel", lautete seine Abschiedsbotschaft, die von einem Foto mit seiner Frau Kealia und seinem drei Monate alten Sohn Koa Watt begleitet wurde. "Mein Herz ist mit nichts als Liebe und Dankbarkeit gefüllt. Es war eine absolute Ehre und ein Vergnügen", so Watt weiter.

Der Pass Rusher der Universität von Wisconsin (2008-2010) wurde im NFL Draft 2011 von den Houston Texans mit dem elften Pick der ersten Runde ausgewählt. Seitdem holte er eine Auszeichnung nach der anderen. Fünf Mal wurde er in den Pro Bowl gewählt, sieben Mal wurde er All-Pro (fünf Mal First-Team, zwei Mal Second-Team). Drei Mal wurde er als bester Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet.

2017 erhielt er die Ehre des Walter Payton Man of the Year Awards, mit dem die Kombination aus Leistungen auf dem Feld und sozialem Engagement neben dem Feld ausgezeichnet wird. Als einer von nur zwei Spielern war er NFL-Sack-Leader in gleich zwei Saisons - diese Ehre teilt er sich mit seinem Bruder T. J. Watt (Pittsburgh Steelers). 2021 wechselte er schließlich nach zehn Saisons in Houston zu den Arizona Cardinals. Dort beendet er nun nach zwei Saisons seine aktive NFL-Karriere.