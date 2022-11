NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 9

SPOX-User wählen die Spieler der Woche in der NFL. In Woche 9 sind unter anderem Joe Mixon, Justin Fields und Matt Judon in der Verlosung.

Woche 9 stand ganz im Zeichen der Offensiv-Stars. Die wohl berauschendste Vorstellung lieferte Joe Mixon, der für die Bengals 5 Touchdowns in einem Spiel erzielt hat. Derweil kam Justin Fields für die Bears auf 4 Total Touchdowns und 178 Rushing Yards, was ein neuer Rekord für einen Quarterback ist.

In der Defense hatten wir derweil mit Javon Hargrave am Donnerstagabend, Matt Judon und Josh Uche gleich drei Spieler, die jeweils drei Sacks erzielt haben. Bobby Wagner führte derweil alle Spieler der Woche mit 13 Tackles und einem geblockten Field Goal an.

Und bei den Rookies gelangen Lions-Safety Kerby Joseph im Spiel gegen die Packers zwei Red-Zone-Interceptions gegen Aaron Rodgers, während Kenneth Walker den Sieg der Seahawks über die Cardinals mit zwei späten Touchdowns über die Bühne brachte.

