NFL Week 9 Roundup: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 9

Die Quarterbacks sind dieselben, doch ihre Leistungen sind überschaubar. Matthew Stafford hat derzeit mehr Interceptions (8) als Touchdowns (7) auf dem Konto. Tom Brady wiederum führt die NFC sogar mit 2267 Yards an und leistete sich nur eine Interception, doch kamen auch nur 9 Touchdowns zustande, was in erster Linie mit einer schwachen Red-Zone-Offense zusammenhängen mag. Die Bucs belegen nur Rang 25 mit 18,3 Punkten im Schnitt.

Brady ist erstmals in seiner Karriere 3-5 und damit so spät in einer Saison mindestens zwei Spiele unter .500. Erschwerend kommt hinzu, dass er seit seiner Ankunft in Tampa alle drei Partien gegen die Rams verloren hat. Die Franchise, gegen die er zwei seiner sechs Super-Bowl-Erfolge mit New England gefeiert hatte. Die Rams allerdings bangen um ihren besten Offensivspieler in Cooper Kupp, der sich gegen die Niners am Knöchel verletzt hat.