NFL: Live-Blog zum NFL-Spiel in München: Alle Infos, Daten und Aktivitäten vor Ort

Die NFL kommt nach Deutschland! Am Sonntag treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks in München aufeinander, es ist der Auftakt einer neuen, festen Partnerschaft der NFL mit Deutschland. SPOX begleitet die Tage bis zum Spiel im Live-Blog, mit allen Infos, Eindrücken vor Ort und Hintergründen.

Das NFL-Spiel in München 2022: Alle Infos im Live-Blog

Mittwoch, 14.30 Uhr: Bucs vs. Seahawks - wie ist die sportliche Ausgangslage?

Die sportliche Ausgangslage macht die Partie zusätzlich unerwartet brisant: Die Seahawks spielen nach dem Trade von Quarterback Russell Wilson in der Offseason deutlich besser als erwartet und führen mit sechs Siegen und drei Niederlagen die NFC West an.

Die Buccaneers auf der anderen Seite tun sich gerade offensiv merklich schwerer als gedacht. Nur ein Last-Minute-Comeback gegen die Los Angeles Rams am vergangenen Wochenende verhinderte, dass Tom Brady und Co. in der eigenen Division abrutschen. So führen die Bucs die NFC South trotz nur vier Siegen und fünf Niederlagen gleichauf mit den Atlanta Falcons an.

Für beide geht es also am Sonntag auch darum, die Pole Position in der eigenen Division zu sichern - und sich für das Rennen um die Playoff-Tickets in der zweiten Saisonhälfte in Position zu bringen.

Mittwoch, 13.15 Uhr: NFL hat große Pläne in Europa

Das erste Saisonspiel in Deutschland bringt auch die Pläne der NFL in Europa generell einmal mehr in den Fokus.

Bereits seit einigen Jahren - mit Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie - baut die Liga schrittweise ihr Engagement in London aus, Deutschland ist seit diesem Jahr als zweiter fester Partner in Europa mit dabei.

Doch die Pläne der Liga könnten noch weiter gehen: Commissioner Roger Goodell ließ jüngst durchblicken, dass selbst eine Europa-eigene Division mit Teams hier auf dem Kontinent keineswegs ausgeschlossen ist.

Mittwoch, 12.30 Uhr: Good Morning Football schon vor Ort

Die Kollegen von Good Morning Football sind bereits vor Ort in München und haben es sich am Marienplatz bequem gemacht. Mit dabei auch der deutsche Ex-NFL-Spieler Björn Werner - der sich den Fragen im NFL-Deutschland-Trivia-Quiz stellen durfte.

Das NFL-Spiel in München: Alle Infos auf einen Blick

Paarung: Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks Kickoff-Zeit: Sonntag, 13. November, 15.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena in München Favorit bei den Buchmachern: Buccaneers (-2,5 Punkte)

Mittwoch, 12 Uhr: Willkommen zur NFL in Deutschland

Herzlich Willkommen zum NFL-Wahnsinn in München! Am Sonntag ab 15.30 Uhr treten die Tampa Bay Buccaneers mit Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks zum NFL Regular Season Spiel auf deutschem Boden gegeneinander an!

Wir begleiten die Tage bis zum Spiel, mit allen wichtigen Infos rund um die Partie und rund um die NFL in Deutschland - und auch mit Eindrücken vor Ort während der Woche.

NFL-Spiel in München 2022: Zeitplan am Sonntag

Das Spiel selbst beginnt um 15.30 Uhr. Vor dem Kickoff wird es eine kleine Show geben. Der Künstler Cro, der sein neues Album veröffentlicht hat, wird in der Allianz Arena auftreten.

