NFL in München: Zeitplan, Teams, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum ersten Spiel in Deutschland

Das NFL-Spektakel in München rückt von Tag zu Tag näher. Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers treffen dabei in der Allianz Arena auf die Seattle Seahawks. Zeitplan, Teams, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr alle Infos zum ersten Spiel in Deutschland.

Nicht einmal eine Woche ist es noch, bis auf deutschem Boden zum ersten Mal ein NFL-Spiel stattfindet. Als wäre das nicht schon spektakulär genug, dürfen sich die deutschen Fans auch noch auf den erfolgreichsten Football-Spieler aller Zeiten, auf Tom Brady, freuen. Der 45-Jährige trifft in der Münchner Allianz Arena nämlich mit seinen Tampa Bay Buccaneers auf die Seattle Seahawks. Das Spiel im Rahmen der zehnten Spielrunde beginnt um 15.30 Uhr deutscher Zeit.

NFL in München: Teams

Doch Bradys Bucs spielen aktuell keine grandiose Saison, in neun Spielen konnte der Super-Bowl-Champion von 2021 bislang nur vier Siege holen. In der NFC South liegt Tampa Bay trotzdem auf Platz eins. Dies ist jedoch vor allem der schwachen Division geschuldet. Zuletzt gelang Brady ein Comeback-Sieg gegen die Los Angeles Rams.

Die Seahawks sind nach einem schwachen Start aktuell in Topform, vier Siege konnten sie hintereinander feiern. Insgesamt stehen sie bei einer Bilanz von 6:3, was aktuell für Platz eins in der NFC West reicht.

© getty Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers treffen am 13. November in München auf die Seattle Seahawks.

NFL in München: Zeitplan

Das Spiel ist zwar erst am Sonntag, doch in Deutschland bereitet man sich auf verschiedene Arten bereits ab Donnerstag vor. Unzählige Fanveranstaltungen, die Trainings der beiden Mannschaften, Public Viewings - für Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt.

Donnerstag, 10. November:

Uhrzeit Event 10.30-17 Uhr Fan-Aktivierung am Odeonsplatz 11-24 Uhr 14 NFL Pubs in München inkl. Meet & Greet + Musikauftritte (u.a. Hofbräuhaus für Bucs, Augustiner Bräustuben für Seahawks, Herrschaftszeiten für Patriots)

Freitag, 11. November:

Uhrzeit Event 10.30-17 Uhr Fan-Aktivierung am Odeonsplatz 11-24 Uhr 14 NFL Pubs in München inkl. Meet & Greet + Musikauftritte (u.a. Hofbräuhaus für Bucs, Augustiner Bräustuben für Seahawks, Herrschaftszeiten für Patriots)

Samstag, 12. November:

Uhrzeit Event 09-13.30 Uhr Nike Flag Day im Sportpark Freiham 10.30-17 Uhr Fan-Aktivierung am Odeonsplatz tagsüber Seahawks-Training auf dem Teamgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße tagsüber Buccaneers-Training auf dem FC Bayern Campus 13 Uhr NFL Academy Game im Dantestadion (Bayern All Stars vs. NFL Academy) 11-24 Uhr 14 NFL Pubs in München inkl. Meet & Greet + Musikauftritte (u.a. Hofbräuhaus für Bucs, Augustiner Bräustuben für Seahawks, Herrschaftszeiten für Patriots) 14 Uhr Ran Watch Party im Audi Dome mit Christoph "Icke" Domisch, "Coach" Patrick Esume und NFL Experte Björn Werner 19 Uhr German Sea Hawkers Fan Party im Schneider Bräuhaus München 19 Uhr NFL Creator Dinner im Herrschaftszeiten 19 Uhr ran Football Fan-Party im Löwenbräukeller

Sonntag, 13. November:

Uhrzeit Event 11-14.30 Uhr Game Day Fan Plaza in der Allianz Arena 13 Uhr ran Football TV Show + Public Viewing im Audi Dome 14.30 Uhr Watch Party Frankfurt im Deutsche Bank Park 15.30 Uhr Kickoff Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers

NFL in München: Tickets

Die Tickets für das Spiel in München sind bereits seit Monaten ausverkauft, der Ansturm auf diese war gigantisch. "Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, wenn das Stadion ausreichend Kapazität hätte", sagte Alexander Steinforth, Chef von NFL-Deutschland.

Wer noch kein Ticket hat, aber unbedingt noch ins Stadion will, muss bereit sein einiges auszugeben. Im Internet werden einzelne Tickets nämlich für 2.000 Euro angeboten, was bereits ein Vielfaches des ursprünglichen Preises für ein Premium-Paket ist.

NFL in München: Übertragung im TV und Livestream

Die vielen Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, können das Spektakel immerhin noch im TV und im Livestream live verfolgen. Dazu bestehen zwei Optionen: DAZN bietet das Spiel zwischen den Seahawks und den Bucs live und in voller Länge an. Die Vorberichte dafür werden ab 14.30 Uhr gezeigt.

DAZN ist jedoch nicht nur das Zuhause der NFL, sondern auch der NBA. Abgesehen davon besitzt das "Netflix des Sports" auch die Übertragungsrechte an folgenden Sportarten: Handball, Tennis, MMA, Boxen, Wrestling, Darts, Wintersport, Fußball (Bundesliga, Champions League, Länderspiele uvm.), Motorsport, Radsport und noch mehr.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat für das Monatsabo und 274,99 Euro jährlich für das Jahresabo.

NFL in München: Zeitplan, Teams, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nebenbei kümmert sich auch ProSieben um die Übertragung des NFL-Spiels in München. Somit besteht die Möglichkeit, die Begegnung im Free-TV zu schauen. Um 14 Uhr geht der Countdown zum Spektakel los. Außerdem könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen Livestream bei ran.de verfolgen.

NFL in München: Zeitplan, Teams, Tickets, Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos