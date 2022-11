NFL: Commissioner Roger Goodell kündigt mehr Deutschland-Spiele an

Die NFL plant offenbar in naher Zukunft mehr als nur ein Spiel pro Saison auf deutschem Boden auszutragen. Das deutete Commissioner Roger Goodell am Samstag an.

Goodell stellte sich im Rahmen einer Veranstaltung am Bayerischen Hof in München den Fragen der Fans und wurde auch zum Thema Spiele in Deutschland befragt.

Im Vorfeld des ersten Regular-Season-Spiels auf deutschem Boden am Sonntag zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks in der Allianz Arena in München sagte Goodell: "In unserem Engagement hier spielen wir in den kommenden vier Jahren, mindestens, und mit mindestens vier Spielen." Goodell fügte an: "Ich wäre nicht überrascht, wenn das nicht bald ausgeweitet werden würde."

Bislang gilt, dass die NFL in den Spielzeiten 2022 bis 2025 jeweils einmal nach Deutschland kommt, wobei zwei Partien in München und zwei in Frankfurt ausgetragen werden. Offen ist noch, in welcher Reihenfolge diese Standorte die Spiele bekommen sollen, da es durchaus möglich ist, dass München auch 2023 Austragungsort sein wird und Frankfurt erst ab 2024 übernehmen wird.

Denkbar wäre eine Erweiterung aber schon 2023, denn sowohl die New England Patriots als auch die Kansas City Chiefs sollen großes Interesse an einem baldigen Deutschland-Auftritt bekundet haben, wie unter anderem ESPN berichtet. Beide Teams besitzen Territorialrechte in Deutschland, ebenso die Carolina Panthers neben den Buccaneers. Da 2023 wieder die AFC-Teams ein neuntes Heimspiel haben, ist davon auszugehen, dass entweder die Chiefs oder die Patriots 2023 in Deutschland als "Heimteam" aufschlagen werden - oder doch beide?

© getty Die Allianz Arena wird Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Deutschland.

NFL in Deutschland: Bald auch in Düsseldorf?

Im Übrigen könnte als weiterer Standort für Deutschland-Spiele Düsseldorf sein, das die Shortlist von deutschen Bewerberstädten laut ESPN erreicht hat. Deutschland gilt derzeit als wichtigster Wachstumsmarkt der NFL in Europa.

Ein weiterer Grund für ein zusätzliches Deutschland-Spiel in naher Zukunft könnte die Verfügbarkeit des Aztekenstadions in Mexiko-Stadt sein, das bald renoviert wird im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Und ein anderes Stadion wird von der NFL in Mexiko nicht in Betracht gezogen, wie aus einem Pressebriefing zweier hochrangiger NFL-Funktionäre in der vergangenen Woche bekannt wurde.

Im Aztekenstadion wird in diesem Jahr das Monday Night Game von Woche 11 zwischen den San Francisco 49ers und Arizona Cardinals ausgetragen.