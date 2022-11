NFL: Indianapolis Colts feuern Head Coach Frank Reich

Die Indianapolis Colts haben sich von ihrem Head Coach Frank Reich getrennt. Das bestätigte die NFL-Franchise in einer Pressemitteilung.

Unmittelbar zuvor hatte bereits Adam Schefter (NFL Network) über die Entlassung berichtet. Wenig später bestätigten die Colts die Meldung auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Entlassung von Reich erfolgt, nachdem Indianapolis am Sonntag mit 26:3 gegen die New England Patriots die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste. Aus Woche neun gehen die Colts mit einer Bilanz von 3-5-1.

Der 60-Jährige war seit Anfang 2018 Head Coach der NFL-Franchise. In insgesamt viereinhalb Jahren hat Reich dort eine Bilanz von 40-33-1 vorzuweisen. Ursprünglich war sein Vertrag bis 2026 datiert.