NFL-News: Denver Nuggets müssen gegen New York Jets auf Superstar Russell Wilson verzichten

Die Denver Nuggets müssen am Sonntag beim Spiel gegen die New York Jets auf Star-Quarterback Russell Wilson verzichten. Das gab Head Coach Nathaniel Hackett am Samstag bekannt.

Wilson hatte sich bei der 16:19-Niederlage im Monday Night Game der Vorwoche bei den Los Angeles Chargers am Oberschenkel verletzt.

Wie Adam Shefter von ESPN berichtet, soll Wilson die Zeit bekommen, um seine Verletzung komplett auszukurieren und nichts zu verschleppen. In der kommenden Woche will man bei den Broncos evaluieren, ob es beim 33-jährigen Superstar für einen Einsatz gegen Jacksonville in London am folgenden Wochenende reicht.

Für Wilson wird Brett Rypien zu seinem zweiten NFL-Start überhaupt kommen.

Bei seinem bisher einzigen Einsatz als Starting Quarterback führte Rypien die Broncos 2020 zu einem 37:28-Sieg ebenfalls gegen die Jets. Damals warf der heute 26-Jährige für 242 Yards und zwei Touchdowns bei drei Interceptions.

Wilsons Verletzung trifft die Broncos nach einem bislang unbefriedigenden Saisonstart (2-4) zur Unzeit, da gerade die Offense bislang große Schwächen offenbarte.