NFL Week 7 Roundup: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 7

Nach vier Pleiten in Serie gewannen die Commanders zuletzt gegen die Bears - ein wichtiges Erfolgserlebnis. Nun müssen sie allerdings Carson Wentz ersetzen, der sich eine Verletzung am Daumen zugezogen hat und bereits operiert wurde. Für ihn springt Taylor Heinicke ein, der als großer Fan von Packers-Legende Brett Favre aufgewachsen ist. Nervös scheint er aber nicht zu sein: "Nachdem ich im Vorjahr 15 Spiele gestartet habe, fühle ich mich sehr viel wohler, ich bin viel selbstsicherer und weiß, was ich tun muss, um Spiele zu gewinnen." Konkret heißt das gegen Green Bay: "Den Ball bewegen, in die Red Zone kommen und dieses Mal scoren. Ich habe ein gutes Gefühl."

Die Packers haben nun zwei Spiele in Serie verloren, was ihnen seit dem Amtsantritt von Head Coach Matt LaFleur 2019 zuvor noch nie passiert war. Das scheint für Aaron Rodgers aber noch kein Grund zur Sorge zu sein: "Das Schöne an dieser Liga ist, dass man eine weitere Chance bekommt. Der schwierige Part ist, dass man nach einer schlechten Leistung eine Woche lang mit all den negativen Gefühlen fertig werden muss." Grund zur Sorge ist dann schon eher, dass auch Rodgers am Daumen verletzt ist und ihm allmählich die Receiver ausgehen. Wirklich fit sind aktuell nur Allen Lazard und Rookie Romeo Doubs: Sammy Watkins könnte vielleicht von IR aktiviert werden, Rookie Christian Watson und Veteran Randall Cobb fallen sicher aus.