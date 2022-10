NFL Gerüchte: Carolina Panthers hören sich angeblich Trade-Angebote für Star-Running-Back Christian McCaffrey an

Nach dem enttäuschenden Saisonstart und der Entlassung von Head Coach Matt Rhule könnte bei den Carolina Panthers ein größerer Umbruch anstehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten hören sich die Panthers ein Trade-Angebot für Christan McCaffrey an.

Wie sowohl Ian Rapoport (NFL.com) als auch Adam Schefter (ESPN) vermelden, soll die Franchise bereits mehrere Angebote von rivalisierenden Teams bezüglich eines potenziellen Trades von McCaffrey erhalten und abgelehnt haben.

Allerdings soll kein kompletter Ausverkauf stattfinden. Sollte kein "überwältigendes" Angebot für den 26-Jährigen eintrudeln, könnte Carolina den Running Back auch behalten, heißt es. General Manager Scott Fitterer hat wohl einen hohen Draft-Pick oder mehrere Picks als Gegenwert im Visier. Die Trade Deadline ist am 1. November.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hat McCaffrey aufgrund von Verletzungen nur insgesamt zehn Spiele absolviert. In dieser Saison hat er aber bereits an alte Stärke anknüpfen können. In zwei von fünf Spielen knackte er jeweils die 100-Yards-Marke beim Rushing (insgesamt 4,5 Y/A) und auch im Passing-Game stellt er eine immense Gefahr da. Die Vertragssituation des ehemaligen Pro Bowlers (sein Base-Salary beträgt in 2022 nur 1,035 Millionen Dollar) macht ihn zusätzlich zu einem interessanten Trade-Ziel.

Auch Wide Receiver Robbie Anderson könnte den Berichten zufolge beim richtigen Angebot zu haben sein, auch um den 29-Jährigen soll es bereits Trade-Gespräche zwischen den Panthers und anderen Teams gegeben haben. Pass Rusher Brian Burns und Defensive Tackle Derrick Brown sollen dagegen bleiben.

Die Panthers wollten nach der Verpflichtung von Quarterback Baker Mayfield im Sommer eigentlich einen Angriff auf die Playoffs starten. Stattdessen gingen vier der ersten fünf Spiele verloren, mit einer Bilanz von 1-4 steht Carolina damit aktuell auf dem letzten Platz in der NFC South. Nach dem Fehlstart musste Coach Rhule seinen Platz räumen.