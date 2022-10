NFL Week 6 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 6

Beide Teams basieren ihre jeweilige Offense bislang hauptsächlich auf dem Run Game, was in diesem Spiel durchaus von Vorteil ist, wenn man weiß, dass beide Defenses massive Probleme mit dem Run Game haben. Die Hauptdarsteller könnten also Nick Chubb bei den Hausherren und Rhamondre Stevenson in Vertretung des verletzten Damien Harris bei den Gästen sein.