NFL - Voting: Die SPOX-Spieler der Woche - Woche 8

SPOX-User wählen die Spieler der Woche in der NFL. In Woche 8 stehen unter anderem Running Back Christian McCaffrey, Safety Devin McCourty und Tight End Isaiah Likely zur Wahl.

In Woche 8 stellte Christian McCaffrey erstmals unter Beweis, wie wertvoll er für die San Francisco 49ers sein kann und erzielte ein seltenes Touchdown-Triple gegen die Rams.

Währenddessen gelangen A.J. Brown drei Touchdowns gegen die Steelers und Derrick Henry überrannte mal wieder die Houston Texans mit mehr als 200 Yards und 2 Scores.

Defensiv schaffte Za'Darius Smith drei Sacks gegen Arizona, während Devin McCourty zwei Interceptions gegen die Jets fing und damit das Spiel maßgeblich beeinflusste. Und: Micah Parsons erzielte seinen ersten NFL-Touchdown.

Bei den Rookies war Isaiah Likely der entscheidende Mann für de Ravens beim Sieg in Tampa, während Romeo Doubs sein Potenzial bei den Packers aufblitzen ließ. Zudem überzeugte Detroits Hard-Knocks-Liebling Malcolm "Rodrigo" Rodriguez trotz Niederlage.

Doch wer ragte aus Eurer Sicht besonders heraus? Stimmt jetzt ab! Für alle App-User geht es hier entlang!