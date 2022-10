NFL Week 8 Roundup: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 8

Die Cowboys bangen vor dem Spiel am Sonntag um Running Back Zeke Elliott, der gegen die Lions in der Vorwoche einen Schlag aufs Knie bekommen hat und unter der Woche mehrfach beim Training fehlte. Fällt er aus, würde Tony Pollard starten, der aber gerade im Passspiel sogar eine gefährlichere Waffe ist als Elliott.

Die Bears haben am Montag in New England gezeigt, wie es mit Justin Fields erfolgreich gehen kann. Der QB bewegte sich gut in der Pocket und brillierte vor allem auch mit designten Laufspielzügen, ein Element, das man so zuvor bei den Bears nicht allzu oft sah. Wie die Cowboys-Front mit diesem Spiel zurechtkommt, könnte entscheidend sein in dieser Partie.