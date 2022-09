NFL - SPOX-Voting: Eure Tipps für die Saison 2022

Die NFL-Saison startet in die neue Saison und wir wollen von Euch wissen, was passieren wird. Wer gewinnt am Ende die Awards, wer wird die große Überraschung und wen sehen wir im Super Bowl?

Ananlog zu unseren Redaktionstipps zur neuen Saison wollen wir nun von Euch, unseren treuen Usern, hören. Was erwartet Ihr von der neuen Saison in der NFL?

Welche werden die besten Rookies sein, wer holt sich die Awards für die besten Offensiv- und Defensiv-Spieler und wer wird MVP?

Zudem wollen wir von Euch wissen, wer denn am Ende den ersten Pick im Draft 2023 bekommt und - natürlich - wer den Super Bowl gewinnt.

Jetzt seid Ihr gefragt! Sagt uns Eure Meinung direkt hier im Artikel! Für alle App-User geht es hier entlang!