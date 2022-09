NFL - Redaktionstipps 2022: Wer wird MVP? Wer gewinnt den Super Bowl?

Wer wird MVP? Wer gewinnt die übrigen Awards und wen treffen wir in Super Bowl LVII an? Die NFL-Redaktion von SPOX gibt ihre Prognosen für die Saison 2022 ab.

Standesgemäß beginnen wir unsere Vorhersagen mit den Rookies des Jahres in Offense und Defense.

NFL - SPOX-Redaktionstipps: Wer wird der Offensive Rookie of the Year?

Florian Regelmann: George Pickens (Wide Receiver, Steelers)

Zehn Receiver wurden im Draft vor Pickens gezogen. 10! Das ist doch Wahnsinn. Die Steelers haben - wie so oft - nach Runde eins einen Receiver gefunden, der das Potenzial zum Superstar hat. Pickens wird Woche für Woche in den Highlight-Reels auftauchen.

Stefan Petri: Drake London (Wide Receiver, Falcons)

Kenny Pickett in Pittsburgh wäre meine erste Wahl gewesen, aber der ist in der Depth Chart ja erst einmal hinter Trubisky gelandet und wird wohl nicht genug Spiele machen. London dürfte aus dem Slot in Atlanta eine Menge Targets bekommen, zumal die Konkurrenz bei den Falcons nicht allzu groß ist.

Niklas Staiger: Drake London (Wide Receiver, Falcons)

Die Quarterback-Klasse dürfte höchstens mit einer überraschenden Situation wie bei Dak Prescott 2016 ein Anwärter auf diesen Award sein. Daher stimme ich meinem Vorredner zu - der beste Wide Receiver aus der diesjährigen Draft-Klasse ist der größte Anwärter auf den Titel. Drake London dürfte mit Kyle Pitts um die meisten Pässe bei den Falcons kämpfen und damit auch in einer gute Position für den OROY sein.

Adrian Franke: Dameon Pierce (Running Back, Texans)

Einer der Hype-Kandidaten der Preseason: Pierce scheint den Starting-Running-Back-Spot in Houston mittlerweile sicher zu haben, hinter einer verbesserten Offensive Line und in einem Scheme, das vermutlich auch einen Fokus auf das Run Game legen wird. Keiner der Rookie-Quarterbacks haut mich dieses Jahr für den Award vom Hocker, vielleicht kann ein Receiver wie Chris Olave direkt voll einschlagen. Aber ich denke, dass Pierce die Volume bekommt und dann auch die Stats auflegt, um sich auch vor einen Spieler wie Breece Hall zu schieben.

Marko Markovic: Kenny Pickett (Quarterback, Steelers)

Ein halbwegs funktionaler Rookie-QB ist hier schon die halbe Miete und Pickett sah in der Preseason mehr als halbwegs funktional aus. Zusammen mit dem immer soliden Coaching von Mike Tomlin sollte das Team positiv überraschen, was für Picket die Chancen auf den OROY erhöht.

Marcus Blumberg: Skyy Moore (Wide Receiver, Chiefs)

Alles gute Optionen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Moore in Kansas City schon früh Mecole Hardman verdrängen würde. Mit seiner Größe, seiner Beweglichkeit und seinem Speed scheint er der ideale Mann für die neue Offense der Chiefs zu sein. Und Mahomes als QB dürfte auch helfen. Und dann könnte er durchaus die Zahlen auflegen, die man für diesen Award am Ende braucht.

© getty Aidan Hutchinson gilt als Topkandidat auf den Defensive Rooke of the Year.

NFL - SPOX-Redaktionstipps: Wer wird der Defensive Rookie of the Year?

Markovic: Aidan Hutchinson (Edge Rusher, Lions)

Der "eigentliche" Nummer-eins-Pick des Drafts dürfte sich in der Saison nicht schwer tun, zu dominieren. Eine schlechte Division (zwei Spiele gegen die Bears-O-Line), genug Rückstände, um viele Pass-Rush-Snaps zu sehen und sein eigenes überragendes Talent dürften hier die Winning Combo sein.

Franke: Aidan Hutchinson (Edge Rusher, Lions)

Ich könnte mir vorstellen, dass Derek Stingley eine herausragende Saison spielt - aber hat er dann auch die Stats und die Bühne, damit das entsprechend gewürdigt wird? Für Defensive Backs ist das viel schwieriger. Hutchinson hat dagegen einen ziemlich klaren Weg: Wir wissen, dass er starten wird, und falls Charles Harris an seine Vorsaison anknüpfen kann und dann auch Paschal und Okwara zurückkommen, wird er produktive Partner an seiner Seite haben. Walker hat mehr Upside, könnte aber auch mehr Zeit brauchen, Thibodeaux fällt derzeit aus - ich sehe Hutchinson als den klaren Favoriten hier.

Blumberg: Aidan Hutchinson (Edge Rusher, Lions)

Auch wenn das jetzt langweilig ist, fäll mir auch keine Alternative zu Hutchinson ein. Er wirkt einfach wie ein fertiger Spieler, den man sofort reinwerfen kann. Wer weiß, ob Walker jemals dieses Niveau erreicht, das Hutchinson schon hat. Er ist en Pass Rusher und wird den Lions sofort helfen. Und wie Adrian schon sagte: Cornerbacks, die hier infrage kämen, werden nicht die nötigen Stats vorweisen können. Ich würde hier noch Sauce Gardner nennen, in dessen Richtung nicht mal in der Preseason geworfen wurde ...

Regelmann: George Karlaftis (Edge Rusher, Chiefs)

Ja, es spricht viel für Aidan Hutchinson, aber ich tippe mal auf Karlaftis. Karlaftis sieht richtig, richtig gut aus bei den Chiefs. Wenn er bei einem Team wie KC, das so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, auf 10 bis 12 Sacks kommt, und dazu ist er fähig, dann ist er gut im Rennen.

Petri: Aidan Hutchinson (Edge Rusher, Lions)

Und noch einmal der 22-Jährige. Die Gründe wurden ja schon recht überzeugend durchdekliniert, viel gibt es nicht mehr zu sagen. In Sachen Pressure Rate war die D-Line der Lions im letzten Jahr richtig schwach. Geht es dieses Jahr etwas aufwärts, wird das vor allem an Hutchinson liegen. Er ist einfach NFL-ready.

Staiger: Travon Walker (Edge Rusher, Jaguars)

Vor dem Draft 2022 war Aidan Hutchinson Everybody's Darling und dürfte auch jetzt ein Favorit auf den DROY werden. Doch der erste Draft-Pick Travon Walker zeigte in der Preseason ebenfalls herausragende Leistungen und liegt damit bei mir vorne. Kyle Hamilton ist bei den Ravens in einer hervorragenden Defense gelandet, um auch als Rookie-Safety stark aufzuspielen. Doch am Ende wird vermutlich der Positionswert der Edge Rusher das Ranking dominieren.