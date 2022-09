NFL - Die größten Enttäuschungen nach Woche 3: Woran hat's gelegen?

Drei Wochen sind gespielt und damit lassen sich erste Tendenzen in der NFL ablesen. Schon jetzt finden sich eine Reihe von Teams, die sich ein so tiefes Loch gebuddelt haben, dass für sie das Thema Playoffs wohl schon beendet ist.

(Alle Quoten sind vom Stand 27. September)

Houston Texans

0-2-1, #16 Seed der AFC

Das Team befindet sich de facto seit der Ankunft von General Manager Nick Caserio im Januar 2021 im Umbruch. Nach nur einem Jahr war das Experiment mit David Culley als Head Coach bereits wieder beendet. Zudem hat man sich nun endlich auch von Deshaun Watson getrennt.

Was lief falsch?

Die große Frage bei den Texans ist: Läuft überhaupt so viel falsch? Für die Erwartungshaltung eines schlechten Teams (die Texans sind 8-27-1 seit Anfang 2020) ohne guten Quarterback spielen die Texans eigentlich über ihrem Niveau. Sie sind 2-0-1 gegen den Spread. Sie haben die Colts an den Rand einer Niederlage gebracht, die von vielen als Playoff-Team wahrgenommen werden, und belegen Rang 21 nach Punktedifferenz, ein Platz hinter den Rams. Die Defense ist Fünfzehnter in EPA/Play und Dreizehnter bei der Success Rate. Auf Early Downs haben sie die fünfzehnthöchste Pass-Rate in neutralen Situationen und den achtzehntbesten besten Wert bei EPA/Dropback, was in Anbetracht des QB-Talents nochmal beachtlicher ist.

Wenn was schief läuft, ist es die Run Defense. Über 200 Rushing Yards pro Spiel erlaubt Lovies Smiths Unit hier und die 5,6 erlaubten Yards pro Rush sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Als konstanter Underdog natürlich eine ungünstige Schwachstelle.

Mehr zum Thema EPA/Play und andere Advanced Stats erfahrt Ihr hier!

Was ist die größte Baustelle?

Ohne Frage die QB-Position. Baker Mayfield wollten sie nicht im Deshaun-Watson-Trade-Package. Jimmy Garoppolo kam trotz der Caserio-Connection und mehreren Gerüchten auch nicht nach Houston. Davis Mills ist die Zwischenlösung, aber sicher nicht mehr als das.

Ohne eine Antwort hier hat all das solide Fundament, das Smith gerade baut, wenig Zukunft in der auf lange Sicht von jungen, guten Quarterbacks dominierten AFC.

Was/Wer gibt Hoffnung für die Zukunft?

Wer auch immer der Quarterback sein wird, dürfte eine solide Pass Protection vorfinden. Left Tackle Laremy Tunsil spielt nach seinem Ausfall 2021 wieder auf gewohnt hohem Niveau und Right Tackle Tytus Howard hat seine beste Saison bisher. Rookie-Guard Kenyon Green wurde 2022 in der ersten Runde des Drafts geholt, um die Baseline der Offense weiter zu stabilisieren.

Droht ein radikaler Neustart?

Smiths Mandat ist tatsächlich nicht leicht einzuschätzen. Wenn die Texans nur drei bis vier Spiele gewinnen, könnte ihm - wie Culley - ein früher Rauswurf drohen, was einem neuen Head Coach mit den Picks aus dem Watson Trade den Weg zum QB frei machen könnte.

Wenn die Texans aber in ihren Spielen weiter kompetitiv sind - oder gar sechs, sieben Siege schaffen - wird Smith ein Argument haben, den bereits begonnenen Rebuild selbst fortführen zu können.

Lazarett-Bericht: Gleich mehrere Tiefschläge für die Chargers © getty 1/25 Woche 3 ist hinter uns und erneut erlitten zahlreiche namhafte Spieler teils schwere Verletzungen. Unter anderem gingen die Los Angeles Chargers arg gebeutelt aus dem Spiel gegen die Jaguars. © getty 2/25 Doch schon vor Woche 3 verletzten sich einige Big Names, die lange ausfallen, darunter Dak Prescott, T.J. Watt und auch Trey Lance von den San Francisco 49ers, der in dieser Sasion gar nicht mehr spielen wird. Doch nun zu den aktuellen Verletzungen. © getty 3/25 RASHAWN SLATER - Offensive Tackle, Chargers: Der Left Tackle verletzte sich im Spiel gegen die Jaguars am Bizeps und kam nicht zurück. Die Diagnose: Ein Sehnenriss, der ihn den Rest der Saison kostet. © getty 4/25 Das ist bitter für die Chargers, deren größtes Problem bislang die rechte Seite der O-Line war. Nun muss schnell Ersatz gefunden werden, denn Backup Storm Norton, der den RT-Spot an Trey Pipkins verloren hat, wackelte am Sonntag nach Slaters Aus gewaltig © getty 5/25 JOEY BOSA - Edge Rusher, Chargers: Bosa verletzte sich ebenfalls im Spiel gegen die Jaguars und musste mit einer Leistenverletzung raus. Noch steht eine genaue Diagnose aus, doch die Verletzung ist “signifikant”, wie Head Coach Brandon Staley verkündete. © getty 6/25 Man werde die Situation um Bosa von Woche zu Woche betrachten, hieß es weiter. Dieser Ausfall wird schwer zu kompensieren sein, denn die Personaldecke ist gerade auf den Edge-Positionen dünn. Somit wird Khalil Mack erstmal auf sich allein gestellt sein. © getty 7/25 JALEN GUYTON - Wide Receiver, Chargers: Und nochmal die Chargers! Wie am Montag bekannt wurde, hat sich der Wide Receiver das Kreuzband gerissen und wird damit den Rest der Saison verpassen. © getty 8/25 Guyton war zwar nur eine Sekundär-Waffe in der Offense der Chargers, doch wusste er stets als Deep Threat neben Mike Williams zu überzeugen und war drauf und dran, eine weitere ordentliche Saison hinzulegen. Auch auf Receiver muss nun nachgelegt werden. © getty 9/25 MAC JONES - Quarterback, Patriots: Ganz am Ende landete Calais Campbell auf dem Bein von Jones, der danach unter großen Schmerzen auf einem Bein vom Feld hüpfte. Mittlerweile ist klar: Er zog sich eine “ziemlich schwere” Syndesmoseverletzung zu. © getty 10/25 Ob er operiert werden muss, ist noch offen. Doch ein paar Wochen wird der junge QB wohl sicher ausfallen, was ein schwerer Schlag für die Patriots (1-2) ist. Anstelle seiner wird gegen Green Bay wohl Brian Hoyer starten mit Bailey Zappe als Backup. © getty 11/25 TRENT WILLIAMS - Offensive Tackle, 49ers: Williams verließ das Spiel in Denver ebenfalls mit einer Syndesmoseverletzung. Coach Kyle Shanahan erklärte, dass sein Left Tackle damit “einige Zeit” verpassen wird. © getty 12/25 Gegen Denver kam Jaylon Moore ins Spiel und gab direkt einen Sack ab. Generell ist kaum möglich, Williams adäquat zu ersetzen, schließlich gilt der Topverdiener dieser Position als bester Tackle der NFL. © getty 13/25 PATRICK MEKARI - Offensive Tackle, Ravens: Glück im Unglück für die ohnehin arg gebeutelten Ravens! Ersatz-Left-Tackle (vertritt gerade Ronnie Stanley) Patrick Mekari hat sich offenbar “nur” eine Knöchelstauchung zugezogen. © getty 14/25 Ob er damit in Woche 4 spielen kann, ist derzeit offen, doch ESPN berichtet, dass er eine schwere Verletzung vermieden habe. Gegen die Patriots sprang Rookie Daniel Faalele ein, der seine Schwierigkeiten in Pass Protection hatte. © getty 15/25 DAVID MONTGOMERY - Running Back, Bears: Verletzte sich im ersten Viertel gegen Houston beim Pass-Blocking am Knöchel und am Knie und kam anschließend nicht zurück. © getty 16/25 Später gab Head Coach Matt Eberflus aber Entwarnung und sprach von nur leichten Verletzungen, die man in den kommenden Tagen beobachten werde. Sollte er dennoch kurz ausfallen, würde Khalil Herbert einspringen, der gegen Houston für 157 Yards sorgte. © getty 17/25 A.J. GREEN - Wide Receiver, Cardinals: Green musste bei der Niederlage gegen die Rams am Sonntag vorzeitig raus, nachdem er sich am Knie verletzt hatte. Wie Kliff Kingsbury erklärte, handelt es sich um eine Knochenprellung. © getty 18/25 Wie lange er damit ausfällt, ist noch offen. Allerdings gehen Kyler Murray nun langsam die Targets aus. Mit Marquise Brown und Andy Isabella sind derzeit nur zwei erfahrene WR fit, zudem hat sich Greg Dortch im zweiten Jahr in den Vordergrund gespielt. © getty 19/25 D’ANDRE SWIFT - Running Back, Lions: Detroit verlor nicht nur gegen die Vikings, sondern auch Swift, der sich eine Stauchung der Schulter zugezogen hat. Zudem verschlimmerte sich die vorhandene Knöchelverletzung des Running Backs. © getty 20/25 Swift wird laut dem NFL Network vermutlich eine Zeitlang ausfallen, womöglich mindestens zwei Wochen, wie spekuliert wird. In seiner Abwesenheit würde Jamaal Williams den Hauptanteil der Touches im Backfield erhalten. © getty 21/25 TRACY WALKER - Safety, Lions: Weitaus schlimmer hat es derweil Walker getroffen. Der Team Captain erlitt gegen Minnesota einen Riss der Achillessehne und verpasst damit den Rest der Saison. © getty 22/25 Für den Moment übernimmt wohl erstmal JuJu Hughes den Platz von Walker, doch auch Rookie Kerby Joseph dürfte eine Chance bekommen, sich mehr Spielzeit zu erarbeiten. © getty 23/25 DALVIN COOK - Running Back, Vikings: Cook verließ das Spiel gegen die Lions mit einer Schulterverletzung und war am Montag noch "ziemlich wund" laut HC Kevin O'Connell. Cook ist jetzt day-to-day. © getty 24/25 STERLING SHEPARD - Wide Receiver, Giants: Shepard erlitt in den Schlussminuten des Monday Night Games einen vorderen Kreuzbandriss am linken Knie - seine Saison ist zu Ende! Die Verletzung passierte ohne Fremdkontakt. © getty 25/25 Shepard kehrte erst im Spätsommer von einer Achillesverletzung zurück und war der #1 WR der Giants. Er ist der dienstälteste Spieler am Roster und nahm zu Beginn der Brian-Daboll-Ära eine Gehaltskürzung an, um den Neustart zu erleichtern.

New York Jets

1-2, #10 Seed der AFC

Seit der Verletzung von Zach Wilson ist die Jets-Saison wie eingefroren. Das Team hält praktisch die Luft an, bis man mit ihm dann wieder sehen kann, wohin die Reise führt. Leider hält der Rest der Liga nicht die Luft an, und so sind die verbuchten Niederlagen zusammen mit dem Erstarken der Dolphins genug, um die Playoffs in weite Ferne zu rücken.

Was lief falsch?

So einfach es wäre, hier auf das Wilson-Unglück zu deuten, ehrlicher ist es, sich zu fragen, was eigentlich nicht falsch lief. Das Team ist in kaum einem Bereich auch nur im Mittelfeld der Liga - Special Teams? Okay. Michael Carters Laufspiel? Vielleicht.

Ansonsten ist es nun schon ein zweites Jahr in Folge, dass Robert Saleh der Truppe zu keinem nennenswerten Fortschritt verhilft, egal ob mit Wilson oder ohne. Seine Defense ist 29. in EPA/play und weit abgeschlagen Letzter, wenn man 2021 inkludiert, immerhin schon ein 20-Spiele-Sample.

Was ist die größte Baustelle?

Linebacker ist mit einem alternden und deutlich abbauenden CJ Mosley und einem konstant überforderten Quincy Williams sicher eine der größten Brandherde in der Defense.

In der Offense ist die Offensive Line, und da vor allem die linke Seite, voller Fragezeichen: Der bisherige Left Tackle Mekhi Becton hat nach zwei Knieverletzungen in Folge die letzten guten Snaps Ende 2020 gespielt, im Hinblick auf September 2023 also eine fast dreijährige Lücke an Spielpraxis. Im Vorfeld dieser Saison wurde er aber ohnehin schon auf Right Tackle versetzt. Sein vermeintlicher Nachfolger George Fant ist mit 30 Jahren auf einem deutlich absteigenden Ast und nun auch wieder verletzt. Und der im teuren Uptrade erstandene Guard Alijah Vera-Tucker findet nur sporadisch zum erhofften Niveau, er hat in drei Spielen schon 11 Pressures erlaubt - die fünftmeisten der Liga unter Guards, knapp hinter seinem RG-Kumpel Laken Tomlinson, der 13 erlaubt hat.

Was/Wer gibt Hoffnung für die Zukunft?

Garrett Wilson ist für einen Rookie-Wide-Receiver relativ schnell in der NFL angekommen. Er besticht derzeit - vor allem im Slot - auch gegen Man Coverage, was die wenigsten Rookies so schnell von sich behaupten können. Insofern wird Zach Wilson bei seiner Rückkehr - vielleicht schon in Woche 4 - zumindest eine fähige Anspielstation haben, die dem Team helfen sollte, herauszufinden, ob er die Zukunft der Franchise ist.

Droht ein radikaler Neustart?

Saleh dürfte mit einer zweiten verkorksten Saison Geschichte sein, dafür kann der Wunsch-QB und das bereits durch viele hohe Picks gestärkte Defensivtalent nicht als Ausrede herhalten.

Ob GM Joe Douglas einer ähnlichen Evaluation unterzogen werden wird, ist zu bezweifeln. Dabei waren es auch seine Entscheidungen, die nun schon zwei verschiedene Head Coaches mit zwei verschiedenen Quarterbacks zu einer derzeitigen Bilanz von 14-38 geführt haben.