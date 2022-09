NFL Week 3 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 3

Die Vikings müssen nach der Klatsche im Monday Night Game in Philly schnell wieder in die Spur finden. Ihnen waren defensiv so viele Fehler passiert, dass sie ihren eigenen offensiven Gameplan über den Haufen warfen und damit vom rechten Weg abkamen. Justin Jefferson war abgemeldet und fing eigentlich nur auf kurzen Routes Pässe, während Dalvin Cook und das Run Game weitestgehend vergessen wurden. All das soll nun korrigiert werden in einer für sie kurzen Woche.