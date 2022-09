NFL - Division Previews AFC West: Broncos, Chiefs, Raiders und Chargers im Überblick

Keine Division hat im Frühjahr mehr aufgerüstet als die AFC West, was zu einem hart umkämpften Rennen um die Spitze führen wird. Bleiben die Chiefs trotz Umbruch an der Spitze? Gelingt es den Chargers, ihre größte Stärke noch besser zur Geltung zu bringen? Und wie schnell kommt Russell Wilson in Denver in Schwung?

NFL-Preview: Denver Broncos

Bilanz 2021: 7-10

7-10 Die wichtigsten Zugänge: QB Russell Wilson, OT Billy Turner, WR Montrell Washington, EDGE Randy Gregory, EDGE Nik Bonitto, CB K'Waun Williams, TE Greg Dulcich

QB Russell Wilson, OT Billy Turner, WR Montrell Washington, EDGE Randy Gregory, EDGE Nik Bonitto, CB K'Waun Williams, TE Greg Dulcich Die wichtigsten Abgänge: WR DaeSean Hamilton, OT Cameron Fleming, QB Drew Lock, TE Noah Fant, QB Teddy Bridgewater, CB Kyle Fuller, EDGE Malik Reed

Denver Broncos - Darum wird die Saison ein Erfolg

Seit ein paar Jahren bereits verfügen die Broncos über einen mehr als vorzeigbaren Kader. Einzig die Quarterback-Position ließ stets zu wünschen übrig. Durch die Ankunft von Russell Wilson soll sich dies nun endlich grundlegend ändern.

Wilson ist in der Theorie so etwas wie das letzte fehlende Puzzleteil für Denver, um wieder oben anzugreifen. Und mit Wilson kam auch ein neuer Coaching Staff um Offensivmann Nathaniel Hackett, der zuletzt bei den Packers keinen allzu schlechten Job gemacht hatte.

Defensiv wiederum sollte das gute Gerüst weiter stehen, zudem kam mit Ejiro Evero ein neuer Defensive Coordinator, dessen Scheme dem von Ex-Broncos-Head-Coach Vic Fangio durchaus ähnelt. Die Eingewöhnungszeit wird also eher kurz sein.

Wenn die Offense mit Wilson ihre PS auf die Straße bringen kann, während sich die Defense stabiler im Pass-Rush präsentiert, sollte es eine erfolgreiche Saison für die Broncos werden.

Denver Broncos - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Wie viel hat Wilson noch im Tank und wie schnell funken er und Hackett auf einer Wellenlänge? Das sind wohl die zentralen Fragen rund um die Broncos in den kommenden Wochen und Monaten. Wilson spielte 2021 die schlechteste Saison seiner Karriere, wenn man nach Total QBR (54,7) geht - es war überhaupt erst seine zweite Sub-60-Saison in dieser Betrachtung.

Das lag natürlich auch an den Seahawks und dem dortigen überschaubaren Scheme sowie an der Tatsache, dass Wilson längere Zeit mit einer Handverletzung ausfiel und später wohl zu früh wieder spielte. Doch unter dem Strich müssen die Broncos hoffen, dass sie eine bessere Version von Wilson bekommen.

Zudem bleibt ein schon länger vorhandenes Problem: Verletzungen. Schon vor der Saison ist sicher, dass Wide Receiver Tim Patrick mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Er ist einer der Säulen dieser Offense und sein Ausfall erzwingt nun mehr als eine Umstellung - Jerry Jeudy muss wohl den Slot räumen und KJ Hamler die beste Saison seiner noch jungen Karriere spielen, um das aufzufangen.

Denver Broncos - Der Schlüsselspieler: Jerry Jeudy

Stichwort Jeudy! Auch wenn er nicht im Slot spielt, wird er womöglich eine Schlüsselrolle in dieser Offense einnehmen müssen. Das Scheme soll ein Mix aus Hacketts Ideen und dem sein, was Wilson in Seattle so stark gemacht hat. Und in diesem Mix könnte Jeudy den so wichtigen Z-Receiver geben, der die mittleren Pässe über die Mitte fängt und gelegentlich auch mal vertikale Routes läuft. Er muss eben der Haupt-Playmaker dieser Offense sein mit Courtland Sutton als klassischem X-Receiver. Jeudy muss gewissermaßen die Lockett-Rolle in Denver einnahmen.

Denver Broncos - Season-Prognose 2022

Prognosen in dieser Division sind generell schwierig, denn alle vier Teams haben im großen Stile aufgerüstet und so sind im Grunde alle theoretisch fähig, oben anzugreifen und die West zu gewinnen. Was für die Broncos spricht, ist, dass sie in der Vergangenheit relativ nah dran waren, aber eben immer der eigene Quarterback im Weg stand. Das sollte nun behoben sein. Unterm Strich glaube ich aber zumindest nicht an Platz 1, weil andere da wohl besser sind. Eine Wildcard könnte aber drin sein.