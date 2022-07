In der bevorstehenden NFL-Saison 2022 findet in München das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers statt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr noch an Tickets kommen könnt.

Die NFL veranstaltet in der kommenden Saison 2022 im Rahmen der NFL International Series ein Regular-Season-Spiel in München. Am 13. November treffen in der Allianz Arena, wo der FC Bayern München seine Heimspiele bestreitet, die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady aufeinander. Der Kick-Off für die Begegnung in der zehnten Spielwoche erfolgt um 15.30 Uhr.

NFL-Spiel in München: Infos zum Spiel

Begegnung: Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers Wettbewerb: NFL Regular Season

NFL Regular Season Spieltag: 10

10 Datum: Sonntag, 13. November 2022

Sonntag, 13. November 2022 Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München

Das Spiel liegt also zwar noch in weiter Ferne, trotzdem kann man sich bereits Karten für das Spektakel in Deutschland beschaffen.

Wie das geht, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

NFL-Spiel in München: So kommt ihr noch an Tickets

Wer das Spiel unbedingt live vor Ort verfolgen möchte und bis jetzt noch kein Ticket besitzt, wird es schwer haben, noch eines zu ergattern. Der Grund: Die Tickets sind bereits ausverkauft. Der Ansturm war so groß, dass nur eine Stunde nach Freigabe der Tickets der Verkauf bei Ticketmaster wieder zu Ende war. Zeitweise befanden sich über 700.000 Interessierte in der Warteschlange. Zur Erinnerung: In die Allianz Arena passen 75.000 Zuschauer, 50.000 Plätze gingen in den Vorverkauf.

Es bleibt also nur noch der Weg über den Wiederverkauf. Was das betrifft, wird empfohlen, dies via Ticketmaster zu erledigen, weil es der einzige autorisierte Partner ist.

Nichtsdestotrotz gibt es auch andere Wiederverkauf-Plattformen, die Karten anbieten, etwa Viagogo. Dort werden die Tickets für das Spiel der Seahawks gegen die Bucs jedoch teurer verkauft, die Karten sind ab 780 Euro zu haben. Im Vergleich dazu lag der Preis für ein Einzelticket ursprünglich bei 75 bis 155 Euro. Auch die Premiumpakete, die ab 445 Euro zu haben waren, sind übrigens bereits ausverkauft.

Überraschend kommt der Riesenhype um die Karten für das Spiel in München nicht. Bereits im Frühjahr hatten 400.000 Fans ihr Interesse daran bekundet. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland ein Regular-Season-Spiel ausgetragen wird, es wird auch nicht das letzte sein. In den nächsten Jahren (bis 2025) ist pro Saison je eine Partie auf deutschem Boden geplant.

Tampa Bay Buccaneers: Saisonvorbereitung Spiele

Heimteam Auswärtsteam Spieltag Tampa Bay Buccaneers Miami Dolphins Sonntag, 14. August Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 21. August Indianapolis Colts Tampa Bay Buccaneers Sonntag, 28. August

Seattle Seahawks: Saisonvorbereitung Spiele