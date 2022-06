NFL: Rekordsumme! Los Angeles Rams verlängern Vertrag von Cooper Kupp langfristig

Die Los Angeles Rams haben sich mit Cooper Kupp auf eine lukrative Vertragsverlängerung in Höhe von 80 Millionen Dollar über drei Jahre geeinigt. Damit stellte der Wide Receiver einen neuen Rekord auf.

Nachdem zuvor schon Aaron Donald einen Vertrag erhalten hatte, bezahlen die Rams nun auch einen weiteren Super-Bowl-Helden angemessen. Kupps neuer Deal enthält laut ESPN Garantien im Wert von 75 Millionen Dollar - die höchste garantierte Summe, die ein Wide Receiver jemals in der NFL kassiert hat. Insgesamt ist Kupp nun für 110 Millionen Dollar über fünf Jahre an die Rams gebunden.

In einem Video, das die Rams auf Twitter veröffentlichten, sagte Kupp: "Ich bin wirklich froh, nach Los Angeles zurückzukommen und für lange Zeit hier zu sein. Dies wird ein unglaublicher Ritt werden. Ich kann es nicht erwarten, wieder anzufangen."

Kupp gewann im Vorjahr die Receiving Triple Crown und führte die Liga mit 145 Receptions für 1947 Yards und 16 Touchdowns in der Regular Season an. Anschließend wurde der Offensive Player of the Year auch noch beim Triumph der Rams über die Cincinnati Bengals im Februar zum Super Bowl MVP gewählt.

Am Dienstag noch hatte Kupp erklärt, dass er nicht nach einem neuen Rekordvertrag greifen würde. Vielmehr wollte er einen Deal, der "großartig fürs Team, für mich und auch für meine Familie" sei.

© getty Cooper Kupp bleibt langfristig bei den Los Angeles Rams.

NFL: Cooper Kupp in erlauchtem Kreis

Seit dem Zusammenschluss von NFL und AFL 1970 ist Kupp erst der achte Spieler insgesamt, der es in seinen ersten fünf Jahren in der Liga auf 5500 Receiving Yards und 40 Touchdowns gebracht hatte. Die anderen waren Mike Evans, A.J. Green, Calvin Johnson, Larry Fitzgerald, Randy Moss, Marvin Harrison und Jerry Rice - vier davon stehen bereits in der Hall of Fame.

Kupp war ursprünglich ein Drittrundenpick der Rams 2017 und entwickelte sich in den vergangenen Jahren stetig weiter. 2021 war jedoch seine mit Abstand beste Saison in der NFL.