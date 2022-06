NFL: Aaron Donald bekommt Rekordvertrag bei Los Angeles Rams - teuerster Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte

Superstar Aaron Donald von den Los Angeles Rams hat beim amtierenden Super-Bowl-Sieger einen neuen Vertrag bekommen. Der Defensive Tackle steigt mit dem neuen Deal offenbar zum bestverdienendsten Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte auf.

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, bekommt der 31-Jährige in den kommenden drei Jahren nun bis zu 95 Millionen Dollar. Dabei sind die ersten beiden Jahre über 65 Millionen Dollar vollständig garantiert. Sollte Donald seine Karriere nach der Saison 2023 nicht beenden und auch 2024 spielen, würde er noch einmal vollständig garantierte 30 Millionen Dollar bekommen.

Es handelt sich bei Donalds neuen Vertrag um eine Gehaltserhöhung von 40 Millionen Dollar: Sein bisheriger Kontrakt bis einschließlich 2024 hatte lediglich ein Volumen von 55 Millionen Dollar. Damit hatte sich der dreifache Defensive Player of the Year jedoch unzufrieden gezeigt, sogar ein vorzeitiges Karriereende stand nach dem Super-Bowl-Sieg im Februar gegen die Cincinnati Bengals im Raum.

Donald, der in seinen ersten acht Jahren in der NFL jedes Mal in den Pro Bowl berufen wurde, ist der erste Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte, der einen Vertrag über mehr als 30 Millionen Dollar jährlich bekommt. Außerdem enthält der Vertrag eine No-Trade-Klausel.

"Es ist ein großer Vertrag", sagte Rams-Coach Sean McVay am Montag in einem Radio-Interview. "Und er hat ihn sich verdient. Wir wollten eine Lösung finden, bei der wir uns um ihn kümmern und er unser Team und unsere Defense weiter anführt." Donald war in der vergangenen Saison auf 12,5 Sacks gekommen. In den Playoffs kamen 3,5 weitere Sacks dazu, im Super Bowl erzwang er den entscheidenden Fehlpass von Bengals-Quarterback Joe Burrow in der Schlussphase.

In einem Video, das die Rams am Montag veröffentlichten, sagte Donald: "Ich bin wieder voll da. Lasst uns einen weiteren Ring holen. Warum nicht? Im SoFi Stadium, ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. An die Arbeit!"