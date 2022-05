NFL Schedule 2022 veröffentlicht - Kracher-Duell zum Start: Rams empfangen Bills, Wilson gegen die Seahawks

Der NFL-Spielplan für die Saison 2022 steht fest. Die Los Angeles Rams eröffnen die Saison am 8. September mit einem echten Kracher-Duell vor heimischer Kulisse gegen die Buffalo Bills. Zudem kehrt Russell Wilson mit den Denver Broncos direkt im ersten Monday Night Game des Jahres zu den Seattle Seahawks zurück.

Die NFL-Saison 2022 startet explosiv! Super-Bowl-Champion St. Louis Rams eröffnet die neue Spielzeit mit einem echten Kracher gegen einen der großen Favoriten der AFC, die Buffalo Bills. Abgerundet wird Woche 1 darüber hinaus mit einer frühen Rückkehr von Russell Wilson nach Seattle. Im ersten Monday Night Game des Jahres empfangen die Seahawks nämlich die Denver BRoncos.

Die NFL spart jedoch auch sonst nicht mit Prestigeduellen in Woche 1. Wie schon im Vorjahr treffen nämlich Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers auf die Dallas Cowboys zum Start, dieses Mal allerdings in Texas, aber wieder zur amerikanischen Primetime - das Spiel ist das erste Sunday Night Game des Jahres.

Der amtierende AFC-Champion Cincinnati Bengals um Star-Quarterback Joe Burrow empfängt derweil die Pittsburgh Steelers, während die Miami Dolphins es einmal mehr zum Start mit den New England Patriots zu tun bekommen. Head Coach Josh McDaniels gibt sein Debüt für die Las Vegas Raiders derweil bei den Los Angeles Rams.

Sehenswert wird darüber hinaus das Aufeinandertreffen der Arizona Cardinals mit den Kansas City Chiefs - ein weiterer möglicher Shootout zum Start in die neue Saison. Die Green Bay Packers wiederum reisen zum Auftakt zu den Minnesota Vikings.

Turbulent weiter geht es bereits in Woche, wenn die Kansas City Chiefs zum ersten Thursday Night Game auf Prime Video die Los Angeles Chargers empfangen. Die Steelers empfangen die Patriots und es gibt eine Neuerung im Schedule, die wir künftig häufiger sehen werden.

In der Woche wird es zwei Monday Night Games geben, die gestaffelt starten werden. Zunächst spielen die Buffalo Bills gegen die Tennessee Titans ab 1.15 Uhr, dann folgen die Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings um 2.30 Uhr. In den Staaten wird das erste Spiel auf ESPN, das zweite dann auf ABC laufen. Da es die gleiche Senderfamilie ist, geht man davon aus, dass sich die Spiele nicht kannibalisieren werden. Zudem wird so ein zu später Kick-Off vermieden, da zu späte Spiele an einem Montag in der Vergangenheit kaum noch geschaut wurden.

© getty Die NFL-Saison 2022 beginnt mit den Rams und den Bills, einem echten Kracher-Duell zum Start.

NFL Schedule 2022: Super Bowl LVII in Arizona

Die Regular Season 2022 endet am 8. Januar 2023. Die NFL Playoffs beginnen dann am 14. Januar mit einem weiteren Super Wildcard Weekend. Championship Sunday steigt am 29. Januar, der Pro Bowl am 5. Februar im Allegiant Stadium in Las Vegas/Nevada.

Der große Abschluss der Saison ist dann Super Bowl LVII am 12. Februar 2023. Gespielt wird in dieser Spielzeit im State Farm Stadium in Glendale/Arizona, der Heimat der Arizona Cardinals. Dies wird bereits der dritte Super Bowl sein, der in der Nähe von Phoenix ausgetragen wird. Zuvor schon war State Farm Stadium Gastgeber der Super Bowls XLII im Jahr 2008 und Super Bowl XLIX im Jahr 2015.

NFL Schedule 2022: Woche 1 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast 9. September 2.20 Uhr Los Angeles Rams Buffalo Bills 11. September 19 Uhr Atlanta Falcons New Orleans Saints 11.. September 19 Uhr Carolina Panthers Cleveland Browns 11.. September 19 Uhr Chicago Bears San Francisco 49ers 11.. September 19 Uhr Cincinnati Bengals Pittsburgh Steelers 11.. September 19 Uhr Detroit Lions Philadelphia Eagles 11.. September 19 Uhr Houston Texans Indianapolis Colts 11.. September 19 Uhr Miami Dolphins New England Patriots 11.. September 19 Uhr New York Jets Baltimore Ravens 11.. September 19 Uhr Washington Commanders Jacksonville Jaguars 11.. September 22.25 Uhr Tennessee Titans New York Giants 11.. September 22.25 Uhr Arizona Cardinals Kansas City Chiefs 11.. September 22.25 Uhr Los Angeles Chargers Las Vegas Raiders 11.. September 22.25 Uhr Minnesota Vikings Green Bay Packers 12. September 2.20 Uhr Dallas Cowboys Tampa Bay Buccaneers 13. September 2.15 Uhr Seattle Seahawks Denver Broncos

NFL Schedule 2022: Thanksgiving Games mit den Patriots und Bills

Der alljährliche Tripleheader an Thanksgiving (24. November) wird in diesem Jahr besonders namhafte Teams involvieren. Den Auftakt macht das Duell der Detroit Lions gegen die Buffalo Bills. Anschließend reisen die New York Giants mit ihrem neuen Head Coach Brian Daboll zu den Dallas Cowboys.

Zum Abschluss des amerikanischen Feiertags dürfen dann erstmals seit 2012 und dem legendären "Butt Fumble Game" die New England Patriots an Thanksgiving ran. Sie treffen dann auf die Minnesota Vikings.

Die Thanksgivings Games 2022:

18.30 Uhr: Detroit Lions vs. Buffalo Bills

Detroit Lions vs. Buffalo Bills 22.30 Uhr: Dallas Cowboys vs. New York Giants

Dallas Cowboys vs. New York Giants 2.20 Uhr: Minnesota Vikings vs. New England Patriots

NFL Schedule 2022: Erstmals ein Tripleheader an Weihnachten

Erstmals in dieser Saison wird die NFL am Weihnachtstag einen Tripleheader veranstalten. In den Jahren zuvor gab es bereits ein oder zwei Partien am 25. Dezember, doch in diesem Jahr geht die NFL noch einen Schritt weiter - die drei Spiele werden allesamt auf den großen TV-Networks - FOX, CBS und NBC - zu sehen sein. Bislang war hier meist das NFL Network zuständig.

Los geht es um 19 Uhr (MEZ) mit einem Gastspiel der Packers bei den Dolphins. Danach empfangen die Rams die Broncos um Russell Wilson und zum Abschluss kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Kyler Murray und Tom Brady - Cardinals gegen Buccaneers in der Nacht zum Boxing Day.

Da Weihnachten in diesem Jahr auf einen Sonntag spielt, wird der Großteil der Spiele bereits am Samstag, den 24. Dezember, also an Heiligabend zur gewohnten Uhrzeit stattfinden. Hervorzuheben sind hier die Spiele der Chiefs gegen die Seahawks, Browns gegen Saints und Patriots gegen Bengals. Die Cowboys empfangen ihren Division-Rivalen Eagles und in der Nacht auf Weihnachten kommt es zum Duell Steelers gegen Raiders.

Miles and More: Diese Teams haben 2022 die längsten Reisen © getty 1/34 In der Nacht zum Freitag wird der neue NFL-Spielplan präsentiert. Schon jetzt wissen wir, wer gegen wen spielt und wie weit jedes Team reisen muss. Während es ein Team richtig hart trifft, hat ein anderes ein eher stressfreies Jahr vor sich. © getty 2/34 Was in anderen Sportarten gilt, gilt natürlich auch in der NFL: Lange Reisen sind stressig und kosten Kraft, speziell, wenn man häufig mehrere Zeitzonen durchquert. Insofern sind kürzere Reisen ein klarer Vorteil für manche Teams. © getty 3/34 32. PITTSBURGH STEELERS - Reise-Meilen: 6442 (10.367 Kilometer) / Zeitzonen: 34 © getty 4/34 31. DETROIT LIONS - Reise-Meilen: 8.348 (13.435 Kilometer) / Zeitzonen: 8 © getty 5/34 30. BALTIMORE RAVENS - Reise-Meilen: 9.500 (15.289 Kilometer) / Zeitzonen: 2 © getty 6/34 29. CLEVELAND BROWNS - Reise-Meilen: 9.986 (16071 Kilometer) / Zeitzonen: 2 © getty 7/34 28. CHICAGO BEARS - Reise-Meilen: 10.086 (16.232 Kilometer) / Zeitzonen: 8 © getty 8/34 27. CINCINNATI BENGALS - Reise-Meilen: 10.836 (17.439 Kilometer) / Zeitzonen: 4 © getty 9/34 26. TENNESSEE TITANS - Reise-Meilen: 12.484 (20.091 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 10/34 25. WASHINGTON COMMANDERS - Reise-Meilen: 13.670 (22.000 Kilometer) / Zeitzonen: 12 © getty 11/34 24. PHILADELPHIA EAGLES - Reise-Meilen: 13.940 (22.434 Kilometer) / Zeitzonen: 10 © getty 12/34 23. BUFFALO BILLS - Reise-Meilen: 13.984 (22.505 Kilometer) / Zeitzonen: 10 © getty 13/34 22. INDIANAPOLIS COLTS - Reise-Meilen: 14.260 (22.949 Kilometer) / Zeitzonen: 18 © getty 14/34 21. ATLANTA FALCONS - Reise-Meilen: 15.648 (25.183 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 15/34 20. NEW YORK JETS - Reise-Meilen: 16.154 (25.997 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 16/34 19. HOUSTON TEXANS - Reise-Meilen: 16.224 (26.110 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 17/34 18. CAROLINA PANTHERS - Reise-Meilen: 16.494 (26.545 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 18/34 17. KANSAS CITY CHIEFS - Reise-Meilen: 16.746 (26.950 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 19/34 16. LOS ANGELES RAMS - Reise-Meilen: 17.204 (27.687 Kilometer) / Zeitzonen: 20 © getty 20/34 15. GREEN BAY PACKERS - Reise-Meilen: 17.794 (28.637 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 21/34 14. MINNESOTA VIKINGS - Reise-Meilen: 18.360 (29.548 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 22/34 13. NEW ENGLAND PATRIOTS - Reise-Meilen: 18.944 (30.487 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 23/34 12. DALLAS COWBOYS - Reise-Meilen: 19.566 (31.488 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 24/34 11. ARIZONA CARDINALS - Reise-Meilen: 19.616 (31.569 Kilometer) / Zeitzonen: 20 © getty 25/34 10. NEW YORK GIANTS - Reise-Meilen: 20.614 (33.175 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 26/34 9. LAS VEGAS RAIDERS - Reise-Meilen: 20.734 (33.368 Kilometer) / Zeitzonen: 26 © getty 27/34 8. SAN FRANCISCO 49ERS - Reise-Meilen: 20.792 (33.461 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 28/34 7. LOS ANGELES CHARGERS - Reise-Meilen: 23.266 (37.443 Kilometer) / Zeitzonen: 30 © getty 29/34 6. TAMPA BAY BUCCANEERS - Reise-Meilen: 23.764 (29.244 Kilometer) / Zeitzonen: 26 © getty 30/34 5. NEW ORLEANS SAINTS - Reise-Meilen: 24.976 (40.195 Kilometer) / Zeitzonen: 30 © getty 31/34 4. MIAMI DOLPHINS - Reise-Meilen: 25.178 (40.520 Kilometer) / Zeitzonen: 14 © getty 32/34 3. JACKSONVILLE JAGUARS - Reise-Meilen: 25.534 (41.093 Kilometer) / Zeitzonen: 22 © getty 33/34 2. DENVER BRONCOS - Reise-Meilen: 27.398 (44.093 Kilometer) / Zeitzonen: 32 © getty 34/34 1. SEATTLE SEAHAWKS - Reise-Meilen: 29.446 (47.389 Kilometer) / Zeitzonen: 34

Der Weihnachts-Tripleheader im Überblick:

19 Uhr: Miami Dolphins vs. Green Bay Packers

Miami Dolphins vs. Green Bay Packers 22.30 Uhr: Los Angeles Rams vs. Denver Broncos

Los Angeles Rams vs. Denver Broncos 2.30 Uhr: Arizona Cardinals vs. Tampa Bay Buccaneers

NFL Schedule 2022 - Deutschland-Premiere und dreimal London

Bereits eine Woche zuvor hat die NFL ihre Spiele auf internationalem Boden bekannt gegeben. In diesem Jahr werden es fünf an der Zahl sein, drei davon in London, eines in Mexiko und es kommt zur Deutschland-Premiere in der Münchner Alllianz Arena, wenn die Tampa Bay Buccaneers um Superstar-Quarterback Tom Brady am 13. November die Seattlae Seahawks empfangen.

Weitere Austragsorte der diesjährigen internationalen Spiele sind das Tottenham Hotspur Stadium, dass zwei Spiele Anfang Oktober ausrichtet sowie das Wembley Stadium, in dem Ende Oktober die Jacksonville Jaguars auf die San Francisco 49ers treffen. Zudem kehrt die NFL nach einigen Jahren wieder ins riesige Estadio Azteca in Mexiko-Stadt zurück.

Während die Spiele in Europa alle Nachmittags (Ortszeit) angesetzt sind, wird das Spiel der Arizona Cardinals und San Ftancisco 49ers sogar das Monday Night Game in Woche 11 sein.

NFL: International Games 2022 in der Übersicht