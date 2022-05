NFL: Spiel in Deutschland - Tampa Bay Buccaneers empfangen Seattle Seahawks in München

Nun ist es amtlich! Das erste Spiel der NFL auf deutschem Boden wird zwischen den Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks ausgetragen. Zudem gab die NFL den genauen Termin und die weiteren Paarungen der NFL International Games 2022 bekannt.

Deutsche Footballfans dürfen sich den 13. November 2022 rot im Kalender markieren, denn dann empfangen die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady offiziell als Heimteam die Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena, der Heimstätte des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern. Kick-Off ist um 15.30 Uhr deutscher Zeit.

Diese Begegnung ist letztlich die vierte von fünf Spielen außerhalb der USA im Schedule der NFL für die Saison 2022. Den kompletten Spielplan gibt die NFL dann in der kommenden Woche am 12. Mai bekannt.

NFL: International Games - Dreimal London, München und Mexiko

Los geht's mit den internationalen Spielen bereits Anfang Oktober. Den Auftakt machen die New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings im Tottenham Hotspur Stadium an der White Hart Lane in London/England am 2. Oktober.

Nur eine Woche Später, am 9. Oktober, kommt es dann zum Prestigeduell zwischen den Green Bay Packers und Superstar-QB Aaron Rodgers und den New York Giants. Auch dieses Spiel wird in der Heimstätte der Spurs stattfinden. Beide Partien finden zur Europa-freundlichen Zeit um 15.30 Uhr (MESZ) statt.

Am 30. Oktober kehrt die NFL ein letztes Mal für 2022 nach London zurück, dieses Mal allerdings im Wembley Stadium. Die Jacksonville Jaguars treffen dann mit ihrem Youngster Trevor Lawrence auf einen weiteren Superstar unter den Passgebern - Russell Wilson, der mit seinem neuen Team Denver Broncos anreisen wird. Kick-Off ist dann um 14.30 Uhr MEZ.

© getty Tom Brady empfängt mit den Buccaneers die Seattle Seahawks am 13. November in München

NFL: International Games 2022 in der Übersicht

Woche Datum Uhrzeit Ort Begegnung 10 Sonntag, 13. November 15.30 Uhr Allianz Arena, München Tampa Bay Buccaneers vs. Seattle Seahawks

NFL - Spiel in Deutschland: Tickets, Eintrittskarten

Bleibt noch die große Frage: Wie sieht es mit den Tickets aus? Wie und wo bekommt man Eintrittskarten, um hautnah mit dabei zu sein?

Die NFL fordert alle jene auf, die Interesse an Tickets haben, online ein Formular auszufüllen. Hier kommt Ihr zur entsprechenden Website. Um letztlich auch Karten zu ergattern, benötigt Ihr jedoch reichlich Glück, denn die Nachfrage ist riesengroß und geht um ein Vielfaches über das hinaus, was die Allianz Arena in München an Sitzplätzen bietet.

NFL: International Games in Deutschland

Bereits vor einigen Wochen gab die NFL bekannt, dass mehrere Regular-Season-Spiele der NFL in Deutschland stattfinden werden. Geplant sind vier Spiele in den kommenden vier Jahren. Dabei wurde neben München auch Frankfurt am Main als Austragungsort verkündet.

Im dortigen Deutsche Bank Park, in dem Eintracht Frankfurt beheimatet ist, sollen wie in München ebenfalls zwei künftige Spiele steigen. Wann Frankfurt seine NFL-Premiere feiern wird, ist allerdings noch offen. Ein Spiel ist 2023 denkbar, doch laut Auskunft der NFL ist es auch denkbar, dass München im kommenden Jahr erneut an der Reihe ist und Frankfurt eben 2024 und 2025 Gastgeber der NFL werden wird.