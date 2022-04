NFL Draft 2022: Wieder kein Receiver für Rodgers und die Packers - wie geht es jetzt weiter

Die Green Bay Packers haben in der ersten Runde des Drafts 2022 darauf verzichtet, einen Wide Receiver für die Offense um Quarterback und MVP Aaron Rodgers zu holen. Das hängt mit einer Entwicklung in der NFL zusammen, die es so noch nie gegeben hat - aber auch mit einer ganz bestimmten Taktik von General Manager Brian Gutekunst. Dennoch muss sich in Green Bay so schnell wie möglich etwas tun.

Rückblick: Als die Green Bay Packers in der NFC Divisional Round im Januar überraschend mit 10:13 an den San Francisco 49ers scheiterten - als Top Seed und mit dem Publikum im Lambeau Field im Rücken - brachte Regular-Season-MVP Aaron Rodgers insgesamt neun Pässe in die Hände von Superstar-Receiver Davante Adams. Neun weitere Catches verbuchte Running Back Aaron Jones, aus dem Backfield startend.

Die übrigen Wideouts? Allan Lazard, Randall Cobb, dazu Tight End Marcedes Lewis? In ihre Richtung zielte Rodgers genau sechsmal, für zwei Catches und 6 (!) Yards Raumgewinn. Als das Spiel auf Messers Schneide stand, übersah er in der Schlussphase den offenen Lazard und versuchte lieber den langen Pass auf Adams. Incomplete. Wenig später war das Spiel verloren.

Als sich Rodgers Wochen später zu einer - äußerst hochpreisigen - Vertragsverlängerung in Wisconsin durchrang, wartete auf den vierfachen MVP eine Überraschung: Nur Tage später wechselte Adams plötzlich zu den Las Vegas Raiders. Dann unterschrieb auch noch Speed-Receiver Marquez Valdes-Scantling bei den Kansas City Chiefs. Und die Packers? Deren Corps stand plötzlich völlig blank da.

Spätestens jetzt mussten die Packers im Draft doch endlich einmal auch bei den Receivern nachlegen, oder? Und zwar diesmal endlich in der ersten Runde, mit einem großen Kaliber. Was hat das Team davon, wenn der Rebuild aufgeschoben und Rodgers für viel Geld gehalten wird - und dann hat der keine Anspielstationen mehr (Ähnliches hatte auch bei Tom Bradys Abschied aus New England eine nicht unwesentliche Rolle gespielt ...)?

© getty

Green Bay Packers im NFL Draft 2022: Defense in Runde eins

Stattdessen machten die Packers um General Manager Brian Gutekunst in der ersten Runde das, was sie am besten können: Defense draften. Zweimal gleich, mit Linebacker Quay Walker (22. Pick) und Defensive Tackle Devonte Wyatt (28.), beide vom NCAA-Champion Georgia. Und zum zehnten Mal bei den letzten elf Versuchen.

Das Beharren in Green Bay darauf, bloß nicht zu früh ins Receiver-Regal zu greifen, geht mittlerweile so weit, dass US-Medien (halb) im Scherz von einem Troll-Versuch in Richtung Rodgers sprachen - und der Quittung dafür, dass er im vergangenen Jahr ... nun ja, nicht immer als "Musterprofi" aufgetreten war.

So einfach ist es natürlich nicht. Vielmehr stopften die Packers mit ihren beiden Erstrundenpicks - einer war im Adams-Trade an Land gezogen worden - Löcher im Kader. Vor allem mit Walker, der neben All-Pro-Linebacker De'Vondre Campbell endlich dafür sorgen soll, dass die Run-Defense nicht mehr aussieht wie der Rumpf der Titanic nach der Eisberg-Kollision: 4,7 Yards/Rush ließ die Front Seven in der Saison 2021 zu, 60 Prozent aller Third Downs verwandelten die Gegner am Boden in neue Versuche, und auch sämtliche tiefergehenden Analytics stellen dem Team schlicht und ergreifend eine horrende Run-Verteidigung aus.

© getty Devonte Wyatt von Georgia wurde von den Packers in der ersten Runde ausgewählt.

Den Run zu stoppen, gehört umgekehrt zu den großen Stärken Walkers, während Wyatt zu den Top-2-Defensive-Tackles im Draft gezählt wurde und nun in der D-Line neben Kenny Clark für mehr Gefahr sorgen soll, sein Trumpf ist enorme Schnelligkeit und Wendigkeit auf der Jagd nach dem gegnerischen QB.

"Er ist ein Disruptor an der Line of Scrimmage", lobte Gutekunst, "ein dynamischer Pass Rusher. Und wie er sich gegen den Run zum Ball vorkämpft, das hat schon Züge eines Linebackers". Ein weiterer Pluspunkt: Die beiden Bulldogs sind NFL-ready: "Sie haben ihre gesamte Karriere über gegen NFL-Spieler gespielt, auch im Training. Das hilft beim Sprung in die NFL natürlich sehr."

NFL Draft 2022: Alle 32 Picks der ersten Runde © getty 1/33 Die erste Runde des 2022er Drafts begann sehr gemäßigt - und dann wurde es wild: Eine Vielzahl an Trades, ein auffallendes Desinteresse an den Quarterbacks, und ein Run auf die Wide Receiver! SPOX zeigt euch alle 32 Picks in Runde 1. © getty 2/33 1. PICK - JACKSONVILLE JAGUARS: TRAVON WALKER, EDGE, GEORGIA © getty 3/33 2. PICK - DETROIT LIONS: AIDAN HUTCHINSON, EDGE, MICHIGAN © getty 4/33 3. PICK - HOUSTON TEXANS: DEREK STINGLEY, CB, LSU © getty 5/33 4. PICK - NEW YORK JETS: SAUCE GARDNER, CB, CINCINNATI © getty 6/33 5. PICK - NEW YORK GIANTS: KAYVON THIBODEAUX, EDGE, OREGON © getty 7/33 6. PICK - CAROLINA PANTHERS: IKEM EKWONU, OT, NC STATE © getty 8/33 7. PICK - NEW YORK GIANTS: EVAN NEAL, OT, ALABAMA © getty 9/33 8. PICK - ATLANTA FALCONS: DRAKE LONDON, WR, USC © getty 10/33 9. PICK - SEATTLE SEAHAWKS: CHARLES CROSS, OT, MISSISSIPPI STATE © getty 11/33 10. PICK - NEW YORK JETS: GARRETT WILSON, WR, OHIO STATE © getty 12/33 11. PICK - NEW ORLEANS SAINTS (Trade mit Washington): CHRIS OLAVE, WR, OHIO STATE © getty 13/33 12. PICK - DETROIT LIONS (Trade mit Minnesota): JAMESON WILLIAMS, WR, ALABAMA © getty 14/33 13. PICK - PHILADELPHIA EAGLES (Trade mit Houston): JORDAN DAVIS, DT, GEORGIA © getty 15/33 14. PICK - BALTIMORE RAVENS: KYLE HAMILTON, S, NOTRE DAME © getty 16/33 15. PICK - HOUSTON TEXANS: KENYON GREEN, OG, TEXAS A&M © getty 17/33 16. PICK - WASHINGTON COMMANDERS: JAHAN DOTSON, WR, PENN STATE © getty 18/33 17. PICK - LOS ANGELES CHARGERS: ZION JOHNSON, OG, BOSTON COLLEGE © getty 19/33 18. PICK - TENNESSEE TITANS (Trade mit Eagles für A.J. Brown): TREYLON BURKS, WR, ARKANSAS © getty 20/33 19. PICK - NEW ORLEANS SAINTS: TREVOR PENNING, OT, NORTHERN IOWA © getty 21/33 20. PICK - PITTSBURGH STEELERS: KENNY PICKETT, QB, PITTSBURGH © getty 22/33 21. PICK - KANSAS CITY CHIEFS (Trade mit Patriots): TRENT MCDUFFIE, CB, WASHINGTON © getty 23/33 22. PICK - GREEN BAY PACKERS: QUAY WALKER, LB, GEORGIA © getty 24/33 23. PICK - BUFFALO BILLS (Trade mit Ravens): KAIIR ELAM, CB, FLORIDA © getty 25/33 24. PICK - DALLAS COWBOYS: TYLER SMITH, OT, TULSA © imago images 26/33 25. PICK - BALTIMORE RAVENS: TYLER LINDERBAUM, C, IOWA © getty 27/33 26. PICK - NEW YORK JETS (Trade mit den Titans): JERMAINE JOHNSON, EDGE, FLORIDA STATE © getty 28/33 27. PICK - JACKSONVILLE JAGUARS (Trade mit den Buccaneers): DEVIN LLOYD, LB, UTAH © getty 29/33 28. PICK - GREEN BAY PACKERS: DEVONTE WYATT, DT, GEORGIA © imago images 30/33 29. PICK - NEW ENGLAND PATRIOTS: COLE STRANGE, OG, CHATTANOOGA © getty 31/33 30. PICK - KANSAS CITY CHIEFS: GEORGE KARLAFTIS, EDGE, PURDUE © getty 32/33 31. PICK - CINCINNATI BENGALS: DAXTON HILL, DB, MICHIGAN © getty 33/33 32. PICK - MINNESOTA VIKINGS: LEWIS CINE, S, GEORGIA

Green Bay Packers im Draft: Opfer des Receiver-Runs

Das ist ja alles schön und gut, nur kann Rodgers den Ball eben nicht zu Walker und Wyatt werfen. Wie nahm der so häufig streitlustige Quarterback die Picks seines GMs also auf?

Überraschend gelassen. "Ich hatte ein paar Einblicke", gab Rodgers in der Pat McAfee Show zu, wo er die 1. Draft-Runde per Schalte live begleitete. "Ich habe den ganzen Abend über mit ihnen gesprochen und wusste, dass sie von Wyatt eine sehr hohe Meinung hatten." Und: Die hoch gehandelten Receiver waren gleichzeitig sehr schnell vom Board. Vier in den ersten zwölf Picks, zwei weitere an 16. und 18. Stelle. Genau diese sechs Wideouts waren bei den Packers als potenzielle Erstrundenpicks eingestuft worden.

Zum Vergleich: 2021 und 2020 waren vor dem 22. Pick je vier Receiver gezogen worden, 2019 und 2018 sogar kein einziger. Sechs Receiver in den Top 20, das hatte es in der Common Draft Era (seit 1967) noch nie gegeben. Das war auch der diesmal schwachen QB-Klasse geschuldet, aber eben nicht nur: Receiver sind so begehrt - und so teuer - wie noch nie.

Dementsprechend schnell waren sie weg - und dementsprechend teuer wäre ein Trade gewesen, um ein Elite Prospect zu bekommen. Er habe ein paar mögliche Trades abgeklopft, erklärte Gutekunst. "Der Run [auf Receiver] war sehr früh. Das sind richtig gute Spieler. Aber man muss sich auch den Preis anschauen und die Sinnfrage stellen." Prinzipiell ist der Packers-GM einem solchen Trade in der 1. Runde nicht abgeneigt, wie die Vergangenheit zeigt (drei der letzten vier Drafts).

Packers brauchen Receiver: Draft oder Trade?

Mit dem 53., 59. und 92. Pick muss das Front Office der Packers in der Nacht auf Samstag nun aber spätestens zugreifen, oder? Das eine oder andere große Talent gibt es natürlich noch abzugreifen, wobei die Frage ist, ob Christian Watson, Skyy Moore und Co. noch 20 weitere Picks auf dem Board überstehen. "Wir werden nichts erzwingen", betonte Gutekunst: "Wir haben noch neun Picks, als jede Menge Munition. Warten wir einfach mal ab, ob wir so bleiben oder unsere Picks traden."

Rodgers betonte seinerseits, dass die Packers in den vergangenen Jahren durchaus auch in späteren Runden echte Klasse-Leute gefunden hätten, von Adams (2. Runde) angefangen über Jordy Nelson, Greg Jennings oder James Jones: "Es gibt auch in der zweiten, vierten, fünften, sechsten Runde noch Jungs, die richtig gut spielen können."

Andererseits hat A-Rod mit seinen mittlerweile 38 Jahren so viel Zeit vielleicht auch nicht mehr, um auf die Entwicklung junger, ungeschliffener Wideouts zu warten. Die Alternative wäre ein Trade für einen großen Namen, wie etwa in der Nacht bei A.J. Brown gesehen.

Rodgers zeigte sich jedoch skeptisch: "Es gibt nicht viele Teams, die Receiver nach Green Bay traden wollen", vermutete er, "das sind wir wahrscheinlich am Ende der Schlange. Gleichzeitig ergibt es nicht viel Sinn, Davante nicht zu bezahlen und dann einen anderen zu holen, um den dann doch zu bezahlen." Und: "Will San Francisco wirklich Deebo Samuel an uns abgeben?"

NFL Draft: Ein paar Quarterbacks warten noch! Wer ist noch zu haben? © getty 1/34 Nach einem hochinteressanten ersten Tag im NFL Draft 2022 steht heute Nacht der zweite Tag mit den Runden 2 und 3 an. Hier dürfte der Österreicher Bernhard Raimann ein Thema werden - und natürlich einige QBs. SPOX zeigt, wer alles noch zu haben ist. © getty 2/34 MALIK WILLIS, QB, Liberty: Dürfte als zweiter Quarterback im Draft recht früh in der 2. Runde gezogen werden. Athletik und Armtalent sind 1a, als Playmaker und Runner glänzt er. Technik, Präzision und Übersicht müssen sich aber noch deutlich verbessern. © getty 3/34 ANDREW BOOTH, CB, Clemson: Schnell, flinke Füße, mit guter Sprungkraft, kann auch mal blitzen. Manchmal aber noch etwas wild, wird auf dem falschen Fuß erwischt, auch bei Plays in die Tiefe. Am Mann super, in Off Coverage mit Schwächen. © getty 4/34 ARNOLD EBIKETIE, DE, Penn State: Explodiert aus der Edge, ist lang und zieht die Plays bis zum bitteren Ende durch. Gegen den Run sieht er aber noch manchmal alt aus, aber als Puss Rusher schon jetzt eine echte Gefahr für die QBs. © imago images 5/34 BERNHARD RAIMANN, OT, Central Michigan: Der Österreicher begann erst mit 14 mit Football, wechselte in der Pandemie vom Tight End in die O-Line. Leichtfüßig und ein toller Athlet, gut mit den Händen. Wird aber im September schon 25 Jahre alt. © getty 6/34 DESMOND RIDDER, QB, Cincinnati: Erfahrener, ruhiger Mann in der Pocket, macht wenige Fehler - sieht nach mindestens einem guten "Game Manager" aus. Release, Timing und Präzision müssen in der NFL aber noch konstanter werden. © getty 7/34 BOYE MAFE, DE, Minnesota: Sehr viel athletisches Potenzial, kann innen und außen mit Explosivität und Bender-Qualitäten punkten. Benötigt aber noch einiges an Coaching. Gegen den Run mit Defiziten, manchmal etwas zu zögerlich. © getty 8/34 CHAD MUMA, LB, Wyoming: Tackling-Maschine mit viel Energie, findet den Football, auch mit Awareness gegen den Pass. Die Explosivität auf kurzen Strecken ist ein Mangel, lateral Speed und Power sind ebenfalls nicht ganz große Klasse. © getty 9/34 CHRISTIAN HARRIS, LB, Alabama: Guter Allrounder, athletisch und schnell, guter Blitzer. Aber seine Instinkte muss er noch schulen, bei den Reads manchmal noch zu langsam. Die Power ist noch zu inkonstant. Kann definitiv ein Three-Down-Linebacker werden. © getty 10/34 NAKOBE DEAN, LB, Georgia: Eher klein geraten, aber brutale Explosivität, gute Instinkte und gut im Open-Field-Tackling. Kann sich gegen den Pass und den Run behaupten und so seine körperlichen Defizite überwinden. © imago images 11/34 BREECE HALL, RB, Iowa State: Kompletter Back, auch als Pass Catcher aus dem Backfield - ein echter Allrounder, der im Combine überraschend gut testete. Auf dem Tape aber ohne den "Wow-Faktor". Als Blocker muss er sich steigern. © getty 12/34 DRAKE JACKSON, DE, USC: Explosiv und mit guten Instinkten und langen Armen ausgestattet. Muss aber konstanter und effizienter werden und seine Hände noch besser einsetzen. Viel Potenzial, aber auch noch viel Arbeit vor sich. © getty 13/34 GEORGE PICKENS, WR, Georgia: Verpasste große Teile der Saison 2021 verletzt, könnte so aber zum Schnäppchen werden: Gut gegen Press Coverage und bei späten Adjustments, wenn der Ball in der Luft ist. Die Konzentration könnte manchmal höher sein. © imago images 14/34 CHRISTIAN WATSON, WR, North Dakota State: Groß und schnell, aber bei NDSU in vielen Rollen eingesetzt, sogar als Runner aus dem Backfield. Spektakuläre Combine. Braucht noch mehr Power und besseres Route-Running - und jetzt werden die Gegner besser ... © getty 15/34 ALEC PIERCE, WR, Cincinnati: Gute Größe, aber überraschend schnell (4,3) und explosiv, wenn auch nicht sonderlich agil. Allrounder mit Big-Play-Potenzial, aber sein Route Tree ist noch zu klein, ebenso hin und wieder die Separation vom Cornerback. © getty 16/34 DAVID OJABO, DE, Michigan: Ein reiner Pass-Rusher, der mit Speed und Agilität glänzt, aber von sehr weit außen kommt. Gegen den Run schwach, dazu kommt ein Achillessehnenriss im März beim Pro Day. Könnte ein Hybrid-Linebacker werden. © getty 17/34 JAQUAN BRISKER, S, Penn State: Gute Größe, gute Physis, solider Speed und Agilität, als flexibler Safety wie gemacht für die heutige NFL. Nicht der explosivste Spieler im Raum in Coverage, noch zu viele verpasste Tackles. © getty 18/34 KENNETH WALKER III, RB, Michigan State: Der beste Runner im Draft, kommt nach Cuts sofort wieder auf hohe Geschwindigkeit, sorgt so für YAC und Missed Tackles. Aber in der Pass Protection schwach, auch als Pass Catcher mit Fragezeichen. © getty 19/34 DEMARVIN LEAL, DT, Texas A&M: Eine Menge Potenzial aufgrund seiner Physis und Athletik, aber Power und Hände müssen noch zulegen. Auf dem Tape mit Highlights, aber noch nicht genug Konstanz. Muss seine Rolle in der NFL erst finden. © getty 20/34 CALVIN AUSTIN, WR, Memphis: Eher schmächtig, dafür aber brutal schnell (4,32) und gut bei den Yards after Catch. Kann sich vom Cornerback lösen, starke Ball Skills. Eher für den Slot als die Außenbahn geeignet, kann aber auch den Punt Returner geben. © getty 21/34 KYLER GORDON, CB, Washington: Elite in Sachen Athletik, hat die Explosivität und Closing Speed. Aber bei den Reads noch zu inkonstant, an Awareness und Technik muss er noch feilen. Die physischen Voraussetzungen sind aber hervorragend. © getty 22/34 LOGAN HALL, DL, Houston: Spielte auf dem College vor allem innen, bringt aber Tweeener-Qualitäten mit. Lange Arme und große Reichweite, aber ohne die großen Bender-Fähigkeiten außen um den Tackle herum. Muss noch konstanter werden. © getty 23/34 MATT CORRAL, QB, Ole Miss: Corral ist ein toller Athlet, Größe und Armstärke sind aber Fragezeichen. Legte auf dem College Monster-Zahlen auf, aber vergleichsweise klein, muss sich Post-Snap noch steigern. Im richtigen Scheme aber ein Playmaker. © getty 24/34 CARSON STRONG, QB, Nevada: Er ist der wohl beste Deep Passer der Quarterback-Klasse, macht aber auch noch zu viele Fehler. Unbeweglich, hat zudem eine schwere Knieverletzung hinter sich. Strong ist eher ein Projekt als ein früher Starter. © getty 25/34 NIK BONITTO, DE, Oklahoma: Starke Explosivität, spritzig, kann sowohl blitzen als auch in Coverage droppen. Passt nicht in jede Defense, kurze Arme, auf kurze Distanz fehlt die Power. Aber seine Flexibilität ist eine echte Waffe. © getty 26/34 JALEN PITRE, S, Baylor: Hervorragende Antizipation gegen den Pass. Agil, gute Beschleunigung, findet den Ball. Top-Speed aber nur Mittelmaß, Power und Physis fehlen, deswegen Schwächen im Tackling. Wird direkt als Special Teamer durchstarten können. © getty 27/34 PHIDARIAN MATHIS, DT, Alabama: Physisch beeindruckend, hat die Power und genügend Motor sogar gegen Double Teams, guter Bull Rusher. Aber noch nicht konstant genug, muss mit den Händen besser werden. © getty 28/34 ISAIAH SPILLER, RB, Texas A&M: Sein großes Plus sind die Fähigkeiten als Pass Catcher, sorgt mit Tempo und Übersicht als Runner für verpasste Tackles. Aber nur ein durchschnittlicher Athlet, enttäuschte bei der Combine. Als Blocker noch zu schwach. © getty 29/34 SAM HOWELL, QB, North Carolina: Howells Armtalent ist herausragend, bereits als Freshman spielte er groß auf, auch als Runner. Spielte allerdings in einer relativ simplen RPO-Offense. Antizipation und Reads müssen als Pocket Passer besser werden. © getty 30/34 SKYY MOORE, WR, Western Michigan: Seine große Waffe ist sein Release und die Toughness über die Mitte, deshalb ein idealer Slot-Receiver. Gute Hände, aber aufgrund seiner Größe aber eben auch nur mit schmaleren Passing Windows für seinen QB. © getty 31/34 TRAVIS JONES, NT, Connecticut: Richtig viel Masse und Power, kann sich so in der Mitte als Anker behaupten und frisst gerade gegen den Run förmlich Space und zieht Double Teams auf sich. Als Pass Rusher noch sehr roh, braucht Counter Moves. © getty 32/34 DAVID BELL, WR, Purdue: Unterdurchschnittliche Werte in Explosivität, Agilität und Speed, aber ein cleverer Passfänger, effizient in und aus seinen Routes, dazu fast keine Drops. Vergleichsweise hoher Floor, aber seine Anlagen setzen wohl eine Grenze. © getty 33/34 TREY MCBRIDE, TE, Colorado State: Kompletter Tight End, mit Power als Blocker und Explosivität als Receiver. Defizite im Route-Running und in der Dynamik. Bei gerade mal 246 Pfund gibt es auf seiner Position auch dickere Brocken. © imago images 34/34 MARCEL DABO, CR, Stuttgart: Der 22-Jährige ist die deutsche Hoffnung im Draft, wurde bei den Surge in der ELF als Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet. Starker Pro Day. Dass er in den späteren Runden gedraftet wird, ist nicht ausgeschlossen.

Green Bay und die Wide Receiver: "Müssen Vertrauen haben"

Stand jetzt weist das Depth Chart der Packers Allen Lazard, einen stetig alternden Sammy Watkins und einen bereits gealterten Randall Cobb auf, dahinter wird es dann schon extrem dünn - und bei den Tight Ends sieht es nicht viel besser aus. Wenn keine Bombe mehr platzt, müssen es wohl ein oder zwei Rookies aus den späteren Runden richten, vielleicht kommt noch ein Veteran dazu.

Heißt: Der MVP von 2020 und 2021, frisch ausgestattet mit einem enormen Vertrag, muss es jetzt richten. Die finanziellen Ressourcen stecken in Rodgers, die Draft-Ressourcen vor allem in der Defense. Ein Erfolgsrezept?

Immerhin macht der Packers-Quarterback bislang gute Miene zum bösen Spiel, vielleicht hat er sich auch einfach nur mit Gutekunst zusammengerauft. "Ich weiß, dass die Packer Nation sich fragt, warum wir noch keinen Receiver gewählt oder hochgetradet haben", sagte er in der Pat McAfee Show. "Aber sie müssen Vertrauen haben. Wen auch immer wir morgen und darüber hinaus noch holen, ich werde die nötige Zeit investieren, damit wir wie immer eine erfolgreiche Offense haben."

Und dann stellte er noch fest: "Unsere Defensive wird sehr gut sein, wie man sehen kann. Und mit Defense gewinnt man Titel."

Aaron Rodgers: Statistik in der Regular Season in den letzten Jahren