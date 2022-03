NFL: Minnesota Vikings einigen sich mit Free Agent Za’Darius Smith auf einen Dreijahresvertrag

Outside Linebacker Za'Darius Smith hat sich mit den Minnesota Vikings auf einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen Dollar geeinigt, der durch verschiedene Boni auf bis zu 47 Millionen Dollar steigen kann. Das berichtet Jeremy Fowler von ESPN.

Smith wurde in der Offseason zuvor von den Green Bay Packers entlassen, um unter die Salary Cap zu gelangen und wurde dadurch ein Free Agent. Vergangene Woche einigte sich der Pass Rusher auf einen Vierjahresvertrag über 35 Millionen Dollar mit den Baltimore Ravens, die ihn 2015 in der vierten Runde des NFL Drafts ausgewählt hatten, trat letztlich aber von seiner Zusage zurück.

Dadurch erhält Smith künftig 14 Millionen Dollar jährlich, deutlich mehr als die 8,75 Millionen, die er bei den Ravens durchschnittlich über die Vertragslaufzeit von vier Jahren erhalten hätte. Laut einer Quelle von ESPN hatten die Ravens geglaubt, eine mündliche Einigung mit dem 29-Jährigen erreicht zu haben, doch Smith überdachte seine Entscheidung, nachdem Von Miller bei den Buffalo Bills und Chandler Jones bei den Las Vegas Raiders für deutlich mehr Geld unterschrieben hatten.

Die Ravens versuchten danach offenbar einen neuen Vertrag mit Smith auszuhandeln, die beiden Seiten konnten sich aber nicht auf einen Vertrag einigen und so unterschrieb er schlussendlich bei den Vikings. In Minnesota soll er zusammen mit Defensive End Danielle Hunter, der nach überstandener Verletzung wieder fit ist, den Pass Rush der Vikings verstärken.

Smith verpasste in der vergangenen Spielzeit fast die komplette Saison und konnte nur an einem Spiel der Regular Season und an einem in den Playoffs teilnehmen, soll zur neuen Saison aber wieder fit sein. In seinen sieben Spielzeiten mit den Ravens und Packers kommt er auf 44,5 Sacks und erreichte 2019 und 2020 als Mitglied der Packers den Pro Bowl.