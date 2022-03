NFL Free Agency: Der Freitag im LIVETICKER

Tag 5 der Free Agency, und nach mehreren Anläufen bahnt sich heute die Entscheidung in der Deshaun-Watson-Saga an: Die Atlanta Falcons und die New Orleans Saints befinden sich in der Endauswahl. Außerdem: Wie reagieren die Green Bay Packers auf den Abgang von Davante Adams? Im Liveticker verpasst ihr nichts!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Zum Refresh der Seite hier klicken!

NFL Free Agency 2022 im LIVETICKER

15.22 Uhr: Wide-Receiver-News, einige Stufen tiefer: Die Chicago Bears haben nach EQ St. Brown ihre zweite Receiver-Verpflichtung dieser Free Agency getätigt: Ex-Chiefs-Receiver Byron Pringle kommt nach Chicago. Pringle unterschreibt für ein Jahr und 6 Millionen Dollar, davon sind 4 Millionen garantiert. Pringle, der primär im Slot zuhause ist, hatte letztes Jahr seine produktivste Saison für KC, mit 650 Yards und acht Touchdowns.

15.11 Uhr: Die Raiders auf der anderen Seite laden natürlich offensichtlich für die nächsten zwei, drei, vier Jahre auf - trotz dieser absurden Division. Wir haben auch schon im Podcast ausführlich über diesen Trade gesprochen!

15.06 Uhr: Und natürlich gibt es auch noch Wide Receiver ganz regulär auf dem Markt, wenngleich Green Bay hier die erste Welle schon verpasst hat. Da sprechen wir dann eher von Jarvis Landry, JuJu Smith-Schuster, vielleicht Will Fuller - oder einem Veteran wie A.J. Green oder dem jüngst in Tennessee entlassenen Julio Jones.

15 Uhr: Die dringendste Frage aber lautet: Wie machen die Packers jetzt weiter? Man ist bewusst All-In mit Rodgers gegangen, obwohl man wusste, dass Adams vermutlich weg sein wird. Also muss ein bereits weit ausgereifter Plan B irgendwo in Lambeau in einer Schublade liegen. Wir wissen, dass Tyler Lockett zu haben ist, vermutlich ist auch Brandin Cooks verfügbar. Die Rams haben gestern Allen Robinson verpflichtet, könnte Robert Woods jetzt verfügbar sein? Das wäre in meinen Augen der perfekte Scheme-Fit für Green Bay.

14.51 Uhr: Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich stehe noch immer ein wenig unter dem Davante-Adams-Schock. Als ich gestern Abend das Handy weggelegt habe, bin ich davon ausgegangen, heute Morgen zur Nachricht des Deshaun-Watson-Trades aufzuwachen - stattdessen das! Adams wollte ganz offensichtlich weg, er wollte für die Raiders spielen und er wollte mit Derek Carr spielen - oh und ganz nebenbei geben die Raiders ihm den teuersten Nicht-QB-Vertrag aller Zeiten.

14.45 Uhr: Einen wunderschönen Freitag Nachmittag, das Wochenende steht vor der Tür, und wir haben Tag 5 der Free Agency auf dem Programm! Ich begleite euch wieder durch den restlichen Tag, macht es euch gemütlich und los geht's!

NFL Free Agency 2022: Die größten Themen bislang

Stand heute haben die Indianapolis Colts den meisten Cap Space, mit knapp über 41 Millionen Dollar. Es folgen die Seahawks (33 Mio.), Jets (32 Mio.) und Panthers (31 Mio.) auf den weiteren Plätzen.