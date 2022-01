NFL - Sebastian Vollmer würdigt Tom Brady: "Was er anfasst, wird zu Gold"

Der deutsche Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer hat den Quarterback-Superstar Tom Brady zum Abschied von der National Football League emotional gewürdigt.

"Er ist ein lebenslanger Freund. Wir können uns alle glücklich schätzen, in so einer Ära des Footballs gelebt zu haben, ihn erlebt zu haben. Solche Sportler gibt es nicht alle paar Jahre", sagte Vollmer (37) dem SID am Samstagabend.

Der ehemalige Offensive Tackle hat mit Brady (44) bei den New England Patriots zweimal den Super Bowl geholt, der Superstar schrieb später das Vorwort seines Buches.

"Er gehört zu den größten Sportlern der Welt, die es jemals gegeben hat", sagte Vollmer. "Er steht für mich in einer Reihe mit Michael Jordan, Muhammad Ali oder Pele - auch wenn das sportartenübergreifend schwierig ist. Ich fühle mich heute gut für ihn und freue mich mit."

Brady beendet ESPN-Informationen zufolge nach 22 NFL-Jahren mit sieben Super-Bowl-Ringen seine einmalige Karriere. Zuletzt war er mit den Tampa Bay Buccaneers in der Divisional Round der Play-offs an den Los Angeles Rams gescheitert.

Vollmer sieht für Brady eine große Karriere abseits des Spielfeldes. "Er hat seine Finger in vielen Dingen", sagte er: "Die TB12-Methode, das Business, seine Klamottenmarke, seine NFT-Sachen, er hat eine Cryptofirma - er ist so multitalentiert, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird."