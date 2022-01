NFL: Tom Brady tritt zurück

Tom Brady tritt zurück! Der Beste aller Zeiten wird seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung beenden. Das twitterte vor wenigen Minuten ESPN-Insider Adam Schefter.

Brady wird sich damit nach 22 Jahren in der NFL und sieben Super Bowls endgültig zurückziehen. Mit den New England Patriots (sechs) und den Tampa Bay Buccaneers (einen) holte sich der 44-Jährige seine sieben Ringe und dazu zahllose Rekorde.

Brady gilt deshalb als der Greatest Of All Times, der beste Quarterback in der Geschichte des Spiels.

Mehr Informationen zum Rücktritt des GOAT in Kürze...