NFL Wildcard Playoffs: Buccaneers vs. Eagles, Cowboys vs. 49ers & Chiefs vs. Steelers im LIVETICKER

Auf in Runde zwei! Nachdem die Bengals und die Bills gestern bereits den Einzug in die Divisional Round perfekt machten, stehen heute die nächsten drei Playoff-Spiele auf dem Programm. Können die Eagles das Spiel gegen die Bucs spannend halten? Und wer setzt sich im Duell der Cowboys und 49ers durch? Wir begleiten die Spiele heute im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NFL Wildcard Playoffs: Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles im LIVETICKER

Vor Beginn: LET'S GO! Die Eagles kicken, die Bucs beginnen also mit dem Ball. Auf geht's, (mindestens) 10 Stunden voller Football beginnen JETZT!

Vor Beginn: Die Bucs müssen zudem auf Leonard Fournette und Ronald Jones verzichten - also ihre Running Backs Nummer eins und zwei! Die Rolle des Lead Backs soll offenbar Ke'Shawn Vaughn übernehmen. Inwiefern das eine Schwächung für die Gastgeber sein wird, wird sich zeigen.

Vor Beginn: Die Bucs wiederum müssen der starken Offensive Line der Eagles defensiv etwas an der Line of Scrimmage entgegensetzen. Man muss kein Wahrsager sein, um vorherzusagen, dass Philly den Ball laufen wollen wird. Die Gäste verfügen über die Spieler, um dies gegen fast alle Gegner zu tun, mit Vita Vea verfügt Tampa Bay allerdings über den vielleicht besten Run-Defender der Liga. Trotzdem präsentierten sich die Bucs in dieser Spielzeit nicht immer so stark gegen den Run wie gewohnt. Die Gastgeber dürften zudem auf ein trockenes Spiel hoffen. Das dürfte den Bucs, die vermutlich mehr durch die Luft agieren werden als die Eagles, entgegenkommen. Und aktuell sieht es gut für sie aus: Vermutlich soll es während der Begegnung nicht regnen.

Vor Beginn: Zeit für ein paar Schlüssel zum Sieg - zunächst für die Eagles. Philly wird Tom Brady unter Druck setzen müssen, ohne zu blitzen. Die Eagles setzen defensiv auf ihren guten Four-Man-Rush. Mit Javon Hargrave und Fletcher Cox verfügt das Team über zwei wirklich starke Defensive Tackles, die Brady über die Mitte Probleme bereiten können. Gleichzeitig muss Philly Brady allerdings die schnellen Pässe über die Mitte nehmen. Die Defense der Gäste setzt auf viel Zone, um den gegnerischen Quarterback zu einem geduldigen Spiel zu zwingen - genau damit hat Brady für gewöhnlich aber keinerlei Probleme. Die Eagles dürfen nicht durch Pässe auf die Tight Ends zerlegt werden.

Vor Beginn: Die Eagles müssen in ihrem bislang wichtigsten Spiel der laufenden Spielzeit auf einen zentralen Mann in der Defensive Line verzichten: Josh Sweat fällt krankheitsbedingt aus. Sweat musste Dienstagnacht notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich offenbar sogar in Lebensgefahr. Der 24-Jährige versuchte dennoch gegen die Bucs aufzulaufen - das Playoff-Spiel kommt angesichts der beunruhigenden Neuigkeiten aber noch zu früh für ihn.

Vor Beginn: "Ready, Tampa?" Einer ist auf jeden Fall schon mal heiß auf das Match gleich: Tom Brady! Der Quarterback der Bucs postete in den sozialen Medien ein Hype-Video, um auf das Duell mit den Eagles einzustimmen. Falls Ihr also noch nicht ganz in Stimmung seid: Hier entlang.

Vor Beginn: Noch etwa eine Dreiviertelstunde bis zum Kickoff in Florida. Ihr wollt vorab noch Lesematerial? Sollt ihr haben! Hier findet Ihr unsere ausführliche Preview zu allen drei Spielen, die heute stattfinden. Unsere Analysen zu den beiden gestrigen Spielen findet Ihr hier und hier.

Vor Beginn: Den Auftakt zur besten Sendezeit besorgen heute die Bucs und die Eagles. Tom Brady und Co. gehen natürlich als klarer Favorit ins Spiel, doch können die Eagles die Begegnung mit ihrem Run-Game und dank schlechtem Wetter womöglich spannend halten? Wir sind gespannt!

Vor Beginn: Willkommen und herein spaziert zur zweiten Ausgabe unseres Livetickers der Wild Card Round. Hoffentlich sehen wir heute ähnlich aufregende Spiele wie gestern!

NFL Playoff: Das Wildcard Weekend im Überblick

Am Wildcard Weekend finden sechs Spiele statt, zwei wurden bereits gestern ausgetragen. Hier seht Ihr die sechs Begegnungen im Überblick.