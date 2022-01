NFL Wildcard Playoffs: Cincinnati Bengals vs. Las Vegas Raiders & Buffalo Bills vs. New England Patriots im LIVETICKER

Die NFL Playoffs gehen los! Zum Start des Super Wildcard Weekends gibt es am Samstag gleich zwei Partien. Die Cincinnati Bengals machen den Auftakt gegen die Las Vegas Raiders und in der Nacht zum Sonntag folgen die Buffalo Bills und New England Patriots. Beide Spiele begleiten wir hier im LIVETICKER ab 21.30 Uhr!

NFL Wildcard Playoffs: Cincinnati Bengals vs. Las Vegas Raiders im LIVETICKER

Cincinnati Bengals vs. Oakland Raiders

Vor Beginn: Keine halbe Stunde mehr bis zum Kick-Off. Zeit, Euch noch schnell unsere Vorschau auf die heutigen Spiele reinzuziehen!

Vor Beginn: Worauf müssen die Raiders und ihre angeschlagene Secondary heute besonders aufpassen? Deep Balls! Von Joe Burrow auf Ja'Marr Chase vor allem. Burrow führt die Liga in diesem Jahr nämlich in Passing Points Earned und Touchdowns (11) nach Deep Balls - Pässe, die mehr als 20 Air Yards fliegen - an. Gelingen ihm diese Pässe auch heute, wird es ganz schwer für die Raiders, im Spiel zu bleiben, denn ihr Big-Play-Game ist nicht mehr das, was es vor ein paar Monaten noch war.

Vor Beginn: Wir unterbrechen die Vorberichterstattung aufs Spiel in Cincinnati für eine wichtige Nachricht aus Upstate New York ... die #BillsNation ist schon in Playoff-Form und die reagional üblichen Tailgate-Aktivitäten aufgenommen. Seht selbst! Dieser Tisch hatte einfach keine Chance.

Vor Beginn: Bei den Raiders sind diese Spieler inactive: CB Amik Robertson, LB Patrick Onwuasor, DE Maelcolm Koonce, OG Jordan Simmons, OT Jackson Barton, TE Nick Bowers, DT Kendal Vickers. Damit fehlt auch hier kein Starter, aber mit Onwuasor immerhin einer, der wenn er spielt, bei den Special Teams häufig im Einsatz ist.

Vor Beginn: Los geht's wie immer mit einem Blick auf die Kader der Teams. Wer spielt nicht, ist die große Frage. Bei den Bengals sind es diese Herren: OT Fred Johnson, WR Trenton Irwin, WR Stanley Morgan, DT Josh Tupou, DT Tyler Shelvin, DE Wyatt Ray, CB Jalen Davis. Will sagen sieht gut aus bei Cincy!

Vor Beginn: Den Auftakt machen die Bengals und Raiders, die ab 22.30 Uhr im Paul Brown Stadium aufeinandertreffen und lange Durststrecken in den Playoffs beenden wollen. Die Raiders warten seit 2002 auf einen Sieg in den Playoffs, die Bengals sogar seit 1990.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super Wildcard Weekend!

NFL Playoff: Der Spielplan am Super Wildcard Weekend

Das "Super Wildcard Weekend", wie es die NFL nennt, ist bereits fest terminiert. Alle Spiele seht Ihr in Deutschland wie gehabt live auf DAZN. Hier sind die Ansetzungen im Überblick: