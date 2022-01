Vier Teams sind noch im Rennen um die Super-Bowl-Tickets. Lange müssen die Fans auf das große Spektakel also nicht mehr warten. Hier erfahrt Ihr, wer den Super Bowl 2022 live im Free-TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Eine der spektakulärsten Divisional Rounds ist zu Ende, das vergangene Wochenende war an Drama kaum zu überbieten. Der siebenfache Super-Bowl-Champion Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers mussten sich den Los Angeles Rams mit 27:30 geschlagen geben, nachdem Brady fast das nächste epische Comeback gelang.

MVP-Favorit Aaron Rodgers und die Green Bay Packers unterlagen erneut den San Francisco 49ers, die dank starker Special-Teams-Leistung die schwache Offensive kompensieren konnte.

Für das größte Highlight des Wochenendes sorgten jedoch nicht Brady oder Rodgers, sondern Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs und Josh Allen von den Buffalo Bills. Die beiden Quarterback-Stars lieferten sich das ganze Spiel über ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit wurden insgesamt 25 Punkte erzielt - NFL-Rekord. In der Verlängerung setzten sich schließlich die Chiefs im ersten Drive durch.

Auf die Divisional Round folgen nun am kommenden Wochenende die Championship Games. In der NFC stehen sich die Bengals und die Chiefs gegenüber. In der AFC kämpfen die 49ers und die Rams um das Ticket für Super Bowl LVI. Das große Saisonfinale steigt in der Nacht auf Montag, den 14. Februar, im Sofi Stadium, der Spielstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers, in Inglewood (Kalifornien).

NFL Playoffs 2022: Die Conference Championship Games im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Auswärtsmannschaft Heimmannschaft Sonntag, 30. Januar 21 Uhr Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs Montag, 31. Januar 0.30 Uhr San Francisco 49ers Los Angeles Rams

NFL: Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2022 live im Free-TV und Livestream?

Football-Fans bekommen mehrere Möglichkeiten geboten, den Super Bowl live zu verfolgen. Sowohl eine Free-TV- als auch eine Livestream-Übertragung wird es geben.

NFL: Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2022 live im Free-TV?

Wer den Super Bowl LVI im Free-TV sehen möchte, kann dies bei ProSieben tun. Der Privatsender war im Laufe der Saison bereits für zahlreiche NFL-Übertragungen im Einsatz und wird es auch in der Nacht auf den 14. Februar sein. Auch die noch zu spielenden Championship Games laufen auf ProSieben im frei empfangbaren Fernsehen.

NFL: Wer zeigt / überträgt den Super Bowl 2022 live im Livestream?

Nebenbei wird die 56. Auflage des Super Bowls auch im Livestream bei ran.de angeboten. Dieser ist kostenlos abrufbar.

Darüber hinaus ist auch DAZN ein Anbieter, den Football-Fans für den Super Bowl aufrufen können. Ebenso wie ProSieben bietet auch der Streamingdienst die beiden Championship Games an.

Super Bowl: Die Champions der vergangenen zehn Jahre