Heute Abend werden in den Championship Games die Teilnehmer für Super Bowl 2022 ermittelt. Wir zeigen Euch, um wie viel Uhr die bevorstehende 56. Auflage des Super Bowls beginnt.

Vier Teams sind noch im Rennen um die zwei heiß begehrten Super-Bowl-Tickets. Am heutigen Sonntag, den 30. Januar fällt die Entscheidung in den Championship Games. Zuerst treffen die beiden Top-Teams aus der AFC, die Cincinnati Bengals und die Kansas City Chiefs, aufeinander. Die Begegnung wird um 21 Uhr deutscher Zeit in Kansas City eröffnet. In der Nacht auf morgen findet dann das zweite Championship Game zwischen den Vertretern der NFC, die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams, statt. Gespielt wird im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, wo in zwei Wochen auch der Super Bowl über die Bühne geht. Zwischen den Championship Games und Super Bowl LVI liegt noch ein Wochenende, an dem der Pro Bowl steigt.

NFL: Um wie viel Uhr beginnt der Super Bowl 2022?

In der Nacht auf Montag, den 14. Februar treffen dann der Beste aus der AFC und der Beste aus der NFC im Super Bowl aufeinander. Ebenso wichtig ist die Frage nach der Uhrzeit. Wann ist Kick-Off? Die Begegnung im Sofi Stadium beginnt um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

© getty Die Hip-Hop-Ikonen Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar sowie R&B Sängerin Mary J. Blige sorgen in der Halbzeit für Stimmung.

NFL: Wer überträgt den Super Bowl 2022?

Bei der Übertragung des Super Bowls sind mehrere Anbieter gleichzeitig im Einsatz. Der Privatsender ProSieben überträgt das Spektakel, bei dem zur Halbzeit die Hip-Hop-Ikonen Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar sowie R&B Sängerin Mary J. Blige auftreten, live im Free-TV. Parallel dazu läuft der Super Bowl auch im kostenlosen Livestream auf ran.de-

Außerdem ist auch DAZN für die Übertragung des Spiels zuständig. Der Streamingdienst war bereits während der Regular Season und ist auch in den Playoffs mit dabei. Die heutigen Championship Games überträgt das "Netflix des Sports" ebenfalls, gleiches gilt übrigens auch für ProSieben und ran.de.

Ihr liebt Sport? Dann ist DAZN genau der richtige Streamingdienst für Euch. Niemand sonst hat so ein breites Angebot an Sportarten als DAZN. Von Fußball über die UFC bis hin zu Darts-Turnieren hat DAZN für jeden etwas im Angebot.

Aktuell kostet das DAZN-Abo entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Zum 1. Februar steigt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden jedoch auf 29,99 Euro im Monatsabo und auf 274,99 Euro im Jahresabo an.

Punktefeuerwerke! Die Championship Games mit den höchsten Scores der Geschichte © getty 1/22 Die Divisional Round brachte uns viel Drama, viele späte Punkte und besonders in Kansas City einen atemberaubenden Shootout mit am Ende 78 Punkten. © getty 2/22 Wenn die Chiefs nun auf die Bengals im AFC Championship Game treffen, ist ein weiteres Punktefeuerwerk programmiert. Doch wo liegt eigentlich der Rekord für die meisten Punkte insgesamt in Championship Games? SPOX blickt zurück. © getty 3/22 10. NFC Championship 2015 (24. Januar 2016): CAROLINA PANTHERS vs. ARIZONA CARDINALS 49:15 - Gesamtpunktzahl: 64. © getty 4/22 MVP Cam Newton führte die Panthers zu ihrem zweiten Conference-Titel nach der Saison 2003 und kam insgesamt auf 4 Total Touchdowns. Zudem fingen die Panthers 4 Interceptions gegen Carson Palmer. Anschließend verloren sie Super Bowl 50 gegen Denver. © getty 5/22 9. NFC Championship 1995 (14. Januar 1996): DALLAS COWBOYS vs. GREEN BAY PACKERS 38:27 - Gesamtpunktzahl: 65. © getty 6/22 Es war der letzte Conference-Triumph für die legendären Triplets Aikman, Smith und Irvin - Smith und Irvin erzielten zusammen 5 Touchdowns - und mündete schließlich im 5. Super-Bowl-Triumph der Cowboys. Green Bay durfte ein Jahr später jubeln. © getty 7/22 9. AFC Championship 2002 (19. Januar 2003): OAKLAND RAIDERS vs. TENNESSEE TITANS 41:24 - Gesamtpunktzahl: 65. © getty 8/22 MVP Rich Gannon spielte groß auf und warf 3 Touchdown-Pässe. Legende Jerry Rice wiederum erreichte letztmals in seiner Bilderbuchkarriere den Super Bowl, den das Team aber gegen Ex-Coach Jon Gruden und Tampa Bay verlor. © getty 9/22 9. NFC Championship 2016 (22. Januar 2017): ATLANTA FALCONS vs. GREEN BAY PACKERS 44:21 - Gesamtpunktzahl: 65. © getty 10/22 Die Falcons um MVP Matt Ryan zerlegten die Packers förmlich und führten früh im dritten Viertel schon 31:0. Julio Jones erzielte 2 Touchdowns. Zwei Wochen später allerdings verspielten die Falcons eine 28:3-Führung im Super Bowl gegen New England. © getty 11/22 6. NFC Championship 1994 (15. Januar 1995): SAN FRANCISCO 49ERS vs. DALLAS COWBOYS 38:28 - Gesamtpunktzahl: 66. © getty 12/22 Steve Young und Jerry Rice führten die Niners zum insgesamt fünften Mal in ihrer Geschichte in den Super Bowl, den sie dann auch deutlich gegen San Diego gewannen. Die Cowboys sollten ein Jahr später nochmal jubeln. © getty 13/22 5. AFC Championship 2018 (20. Januar 2019): KANSAS CITY CHIEFS vs. NEW ENGLAND PATRIOTS 31:37 - Gesamtpunktzahl: 68. © getty 14/22 Das erste Playoff-Duell zwischen Tom Brady und Patrick Mahomes ging an den GOAT - die bis heute einzige Heimniederlage für Mahomes in den Playoffs. Anschließend gewannen die Patriots ihren sechsten Super Bowl. © getty 15/22 5. AFC Championship 2004 (23. Januar 2005): PITTSBURGH STEELERS vs. NEW ENGLAND PATRIOTS 27:41 - Gesamtpunktzahl: 68. © getty 16/22 Der amtierende Champion New England musste auswärts bei Rookie Ben Roethlisberger und den wiedererstarkten Steelers ran. Und Brady zeigte seinem Gegenüber die Grenzen auf. Anschließend gewann Belichicks Truppe den dritten Titel in 4 Jahren. © getty 17/22 3. AFC Championship 1987 (17. Januar 1988): DENVER BRONCOS vs. CLEVELAND BROWNS 38:33 - Gesamtpunktzahl: 71. © getty 18/22 Bevor John Elway zehn Jahre später endlich den Super Bowl gewann, führte er sein Team 1987 zum zweiten Mal in Folge gegen die Browns ins große Spiel. Am Ende brauchte es einen Game-Winning Drive im Schlussviertel. © getty 19/22 2. AFC Championship 2006 (21. Januar 2007): INDIANAPOLIS COLTS vs. NEW ENGLAND PATRIOTS 38:33 - Gesamtpunktzahl: 72. © getty 20/22 Peyton Mannings wohl größter Triumph war das epische Comeback gegen seine Erzrivalen - Brady und Belichick. Die Patriots hatten bereits 21:3 geführt, ehe Manning die Aufholjagd startete. Zwei Wochen später gewannen die Colts den Super Bowl gegen Chicago. © imago images 21/22 Erster AFC Championship 1984 (6. Januar 1985): MIAMI DOLPHINS vs. PITTSBURGH STEELERS 45:28 - Gesamtpunktzahl: 73. © getty 22/22 Nach einer legendären Saison führte MVP Dan Marino (48 TD) sein Team erstmals in den Super Bowl. Und auch im Championship Game warf er für 4 Touchdowns, während die Dolphins 3 Interceptions fingen. Den Super Bowl verloren sie allerdings gegen die Niners.

